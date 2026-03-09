Analizamos los mejores enchufes inteligentes wifi de 2026

Probamos cuatro modelos que se conectan a la red doméstica para controlar aparatos eléctricos comunes desde el móvil o el asistente de voz

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Tapo Enchufe inteligente Tapo P100 Antela Enchufe inteligente WiFi Antela Eightree Enchufe inteligente mini Eightree Meross Enchufe inteligente Meross para Alexa Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.2 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien busque simplicidad, y fiabilidad Para quien busque calidad/precio Para usuarios más avanzados que ya tenga un ecosistema domótico y quieren ampliar Para quienes buscan algo básico y económico Por qué lo recomendamos Por su estabilidad, marca de renombre en el sector y por tener el uso más intuitivo Porque tiene un precio muy competitivo, y ofrece un uso ideal Porque tiene mucha flexibilidad en cuanto a la domótica y los controles que ofrece, pero requiere tiempo Porque cumple con lo esencial a un buen precio Potencia Conectividad: wifi / Alexa / Google Home Conectividad: wifi / Alexa / Google Home ( depende del modelo con SmartThings) Conectividad: wifi / Alexa / Google Home y SmartThings Conectividad: wifi / Alexa / Google Home Precio 29.99 € 29.99 € 29.99 € 39.99 €

Mejor enchufe inteligente Hemos elegido el enchufe inteligente Tapo P100 como el mejor de la comparativa, debido a que su conexión es estable y su aplicación es intuitiva.

Encender la cafetera antes de levantarte, programar el calefactor para que no consuma energía toda la noche o apagar una plancha olvidada desde el trabajo ya no es cosa de ciencia ficción doméstica. Los enchufes inteligentes se han convertido en una de las formas más sencillas —y asequibles— de empezar a automatizar el hogar sin obras ni instalaciones complejas. Basta con conectarlos a la red wifi para controlar dispositivos desde el móvil o con la voz, optimizar el consumo eléctrico y ganar tranquilidad en el día a día. En EL PAÍS Escaparate hemos analizado cuatro modelos para elegir el mejor.

Características Tapo Antela Eightree Meross Potencia máxima 2.300 W 3.680 W 3.680 W 3.840 W Asistentes de voz compatibles Amazon Alexa y Google Assistant Amazon Alexa y Google Assistant Amazon Alexa y Google Assistant Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y Samsung SmartThings Certificaciones CE y RoHS CE CE CE

¿Qué enchufes inteligentes hemos elegido y cómo los hemos probado?

Si bien las funciones básicas de los enchufes inteligentes son prácticamente las mismas en cualquier modelo, en esta comparativa también nos hemos enfocado en elegir dispositivos con más o menos capacidades de programación. Otro aspecto relevante ha sido su capacidad de corriente y sus certificaciones de seguridad. A partir de estas consideraciones, las marcas seleccionadas son: Tapo, Antela, Eightree y Meross.

Para evaluar su desempeño real, hemos comenzado con lo más básico: encender y apagar distintos dispositivos tanto desde el botón físico como desde la aplicación. Después, hemos sometido cada enchufe a varias desconexiones y reconexiones de la red wifi para comprobar si recuperaban la señal sin intervención manual.

También hemos probado su integración con asistentes de voz, mediante la ejecución de comandos simples y encadenados para medir tiempos de respuesta. A continuación, hemos configurado horarios automáticos de encendido y apagado durante varios días para verificar su precisión. Por último, cuando el modelo lo ha permitido, hemos activado funciones de monitorización o ahorro energético para comprobar si realmente contribuyen a optimizar el consumo.

Los mejores enchufes inteligentes para el hogar Hemos analizado todas las funcionalidades físicas y digitales de estos enchufes inteligentes. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es el mejor enchufe inteligente?

Sin artificios, pero sumamente fiable, el enchufe inteligente Tapo P100 ha sido el más sólido en el uso diario. La conexión wifi se mantiene estable, la app es intuitiva y la programación de horarios funciona sin fallos. Incluye cuatro unidades y buenas medidas de seguridad, aunque su límite de 2.300 vatios lo deja un paso por detrás en potencia frente a otros modelos.

La conexión enchufe inteligente Tapo P100 es la más estable de los que he probado. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

A pesar de su simpleza, el enchufe inteligente Tapo P100 es el que me ha dado resultados más consistentes en esta comparativa. Como ocurre con todos los modelos probados, su instalación es sencilla: hay que enchufarlo a la corriente y encenderlo, descargar la aplicación de la marca en el móvil y seguir las instrucciones en la pantalla para emparejar cada dispositivo. A partir de ahí, sus funciones se pueden controlar desde el teléfono o mediante los asistentes de voz Amazon Alexa o Google Assistant.

Todo esto es posible gracias a que el enchufe se conecta directamente a la red wifi del hogar. En este sentido, algo que he podido comprobar durante las pruebas es que la conexión se mantiene estable en todo momento, sin cortes que afecten el funcionamiento del dispositivo. Además, la interfaz de la aplicación me ha resultado intuitiva y fácil de usar, por lo que no he tenido problemas para encender o apagar el enchufe, ni tampoco para programar horarios automáticos, que es otra de las ventajas que ofrece.

Para garantizar la tranquilidad del usuario, este enchufe cumple con algunos requisitos esenciales. El primero es que está fabricado con materiales ignífugos para evitar accidentes. Asimismo, cuenta con las certificaciones de calidad CE y RoHS, así como con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Pero lo mejor es que utiliza medidas estándar en la industria para cifrar la comunicación del equipo con la app y evitar que se compartan o roben datos.

La caja incluye cuatro unidades, lo que sin duda es una ventaja para contar con enchufes inteligentes en diferentes zonas del hogar. Su única desventaja es que soporta solamente una potencia de 2.300 vatios, una cifra menor que el resto de modelos de la comparativa. Hay que tener en cuenta que ningún enchufe wifi dispone de protección contra picos de corriente, por lo que no se debe considerar un sustituto para estos fines.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con asistentes de voz.

La conexión WiFi es estable.

Aplicación fácil de utilizar.

Certificados de seguridad.

A mejorar:

Menos potencia soportada que otros modelos.

Otras alternativas al mejor enchufe inteligente

Enchufe inteligente WiFi Antela

Si la prioridad es la potencia, el enchufe inteligente Antela es una gran opción: admite hasta 3.680 vatios y mantiene buenas garantías de seguridad junto con materiales ignífugos y protección frente al sobrecalentamiento. Funciona bien con Alexa y Google Assistant y cumple sin fallos, pero su aplicación es menos intuitiva y completa que la del modelo ganador, lo que le resta puntos en experiencia de uso.

A pesar de su calidad, el enchufe inteligente Antela tiene una aplicación poco intuitiva. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Para quienes buscan un modelo de buena calidad y que sea capaz de soportar una mayor potencia de corriente, sin duda, el enchufe inteligente Antela es la elección acertada. Este dispositivo es capaz de soportar hasta 3.680 vatios, mucho más que el modelo ganador, por lo que sin duda es la mejor alternativa en este sentido. Asimismo, ofrece protección contra sobrecalentamiento y está fabricado con materiales ignífugos para una mayor seguridad.

Desde luego, el enchufe se conecta al wifi del hogar para enlazarse con la aplicación para el móvil, de manera que se puedan controlar todas sus funciones. Para hacerlo de manera segura, implementa sistemas que mantienen las conexiones cifradas para evitar el espionaje digital. Sin embargo, es en el apartado de la app donde he encontrado su principal fallo: si bien es funcional, la información que ofrece es muy justa, por lo que me ha resultado menos cómoda de usar que la del modelo ganador.

En donde no queda a deber es en su compatibilidad con asistentes de voz. En concreto, se puede controlar por medio de Amazon Alexa y Google Assistant, de manera que se sumen al ecosistema del hogar digital de cualquiera de las dos marcas. En este caso, la caja también incluye cuatro unidades para poder repartirlas por diferentes zonas de la casa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con asistentes de voz.

Certificados de seguridad.

Soporta mayor potencia.

A mejorar:

Aplicación menos intuitiva.

Enchufe inteligente mini Eightree

El enchufe inteligente Eightree cumple en lo esencial y ofrece una potencia elevada de 3.680 vatios, pero arranca con mal pie: su configuración inicial es la menos intuitiva de la comparativa. Una vez superado ese trámite, funciona con estabilidad y es compatible con Alexa y Google Assistant. Correcto, aunque menos pulido en experiencia de usuario.

La configuración inicial del enchufe inteligente Eightree es más complicada que la del resto. Escaparate El País

¿Cómo funciona?

A pesar de que su funcionamiento ha sido en su mayoría correcto, el enchufe inteligente Eightree presenta una desventaja relevante: ha sido el modelo que más me ha costado configurar en un inicio. En buena medida, esto se debe a que su aplicación es muy básica, por lo que resulta menos intuitiva en este proceso y, por lo tanto, requiere más tiempo y paciencia en el primer uso. Aunque, una vez instalada, no ha dado fallos y se puede controlar desde la app o con los asistentes de voz Amazon Alexa o Google Assistant.

Me ha gustado que pueda soportar una potencia de 3.680 vatios, superior a la capacidad del modelo ganador. Además, incorpora certificados de seguridad y sistemas de protección contra el sobrecalentamiento y para cifrar la conexión entre el enchufe y la aplicación. Al igual que los modelos anteriores, la caja incluye cuatro unidades, por lo que se pueden colocar en diferentes zonas de casa para construir un hogar inteligente.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con asistentes de voz.

Certificados de seguridad.

Soporta mayor potencia.

A mejorar:

La configuración inicial es más complicada.

Aplicación muy básica.

Enchufe inteligente Meross para Alexa

El enchufe inteligente Meross destaca por su compatibilidad: no solo funciona con Alexa y Google Assistant, sino también con Apple HomeKit y SmartThings, lo que amplía mucho sus posibilidades. Además, soporta hasta 3.840 vatios, la mayor potencia de la comparativa. El problema es su app, menos intuitiva y con menos opciones de programación que la competencia.

El enchufe inteligente Meross es el que más potencia soporta de todos los probados en esta comparativa. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Mi aspecto favorito del enchufe inteligente Meross es que, además de ser compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant, también se puede controlar por medio de Apple HomeKit y Samsung SmartThings. Esto lo convierte en un modelo mucho más versátil que el resto en lo que se refiere a este apartado. Sin embargo, en la cara opuesta se encuentra su aplicación para el móvil, que es la menos intuitiva de las que he probado. En concreto, tiene menos funciones de programación y su uso es más complejo.

Es importante remarcar, eso sí, que este enchufe es el que soporta una mayor potencia de todos los modelos que he probado. En total, tolera hasta 3.840 vatios, y cuenta con certificaciones de calidad, protección contra sobrecalentamiento y medidas de encriptación para la conexión entre el dispositivo y el móvil. La caja incluye cuatro unidades, lo que permite tener enchufes inteligentes en diferentes zonas del hogar.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con asistentes de voz, incluidos Apple HomeKit y Samsung SmartThings.

Certificados de seguridad.

Soporta la mayor potencia.

A mejorar:

La aplicación es la menos intuitiva.

Menos funciones de programación.

Preguntas frecuentes sobre enchufes inteligentes

¿Cómo funciona el enchufe inteligente?

Este dispositivo actúa como un interruptor que media entre la toma de corriente de la pared y el aparato que deseas controlar. Su tecnología interna se conecta a la red wifi de tu vivienda, lo que permite gestionar el paso de electricidad desde una aplicación en el teléfono móvil. Gracias a este sistema, puedes programar horarios, activar el encendido a distancia o establecer rutinas automáticas mediante comandos de voz. Es un componente básico de la domótica actual que transforma objetos convencionales en herramientas conectadas de forma inmediata.

¿Qué puedo conectar a un enchufe inteligente?

La versatilidad de estos equipos es asombrosa, aunque debes vigilar siempre la potencia máxima que soporta el modelo elegido. Resultan ideales para lámparas de pie, cafeteras, ventiladores o estufas eléctricas que posean un interruptor mecánico físico. También son muy útiles para cargadores de portátiles y móviles, ya que se corta el suministro una vez que la batería alcanza el 100%. Evita su uso en electrodomésticos de gran consumo, como hornos o placas de inducción, a menos que el accesorio especifique una resistencia de amperaje muy elevada.

¿Puede un enchufe inteligente encender un televisor?

La respuesta depende totalmente del diseño del televisor. El enchufe solo controla el flujo eléctrico; por lo tanto, si la pantalla entra en modo standby al recibir corriente, no se verá la imagen de inmediato sin usar el mando a distancia. Sin embargo, en modelos más antiguos con botón de encendido físico o en pantallas que recuperan el estado previo tras un corte de luz, la automatización funciona perfectamente. Para televisores modernos, este accesorio es más útil para asegurar el apagado total y eliminar el consumo fantasma durante la noche.

¿Los enchufes inteligentes gastan mucha luz?

El consumo de estos pequeños aparatos es, prácticamente, despreciable en la factura mensual. Al mantenerse a la espera de una orden, requieren una cantidad mínima de energía para alimentar su chip de comunicación inalámbrica. Por el contrario, su presencia en el hogar suele generar un ahorro neto considerable. Al permitir la desconexión total de dispositivos que habitualmente quedan en reposo, reducen el gasto energético global de la casa de manera eficiente y sostenible.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

