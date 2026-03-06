Ponemos a prueba las mejores maquinillas de afeitar manuales para hombre

Estas maquinillas de afeitar han sido probadas en situaciones reales y en barbas reales.

Comparamos cuatro modelos para el afeitado masculino con el fin de descubrir cuál logra el mejor rasurado

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Wilkinson Maquinilla Wilkinson Sword Classic Premium Manscaped Maquinilla Manscaped The Plow 2.0 Gillette Maquinilla Gillette Labs Amazon Maquinilla de afeitar Amazon Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quienes buscan un afeitado preciso y seguro Usuarios que valoran durabilidad y materiales premium Quienes buscan tecnología y precisión en el afeitado Usuarios que buscan funcionalidad y precio económico Por qué lo recomendamos Afeitado muy apurado, mango antideslizante, cambio de cuchillas seguro con sistema mariposa Mango de latón, cuchilla de zinc, afeitado cómodo y seguro, sin recambios necesarios Afeitado apurado, barra exfoliante y lubricante, seguro y cómodo Funciona bien, seguro y cómodo, varias cuchillas incluidas, pero afeitado menos preciso Medidas 8,2 x 3,2 x 16 cm 5 x 10 x 5 cm 17.8 × 3.3 × 20 cm 15,5 x 23,4 x 2,2 cm Precio 16.16 € 39.99 € 34.31 € 8.07 €

Mejor maquinilla de afeitar manual Hemos elegido la maquinilla de afeitar manual Wilkinson Sword Classic Premium como la mejor de la comparativa, ya que es precisa, sólida y duradera.

La estética facial es un elemento a la que muchas personas le dan cada vez más importancia. En el público masculino, hay dos corrientes principales: el cuidado de la barba o, en caso de no quererla, un buen rasurado a diario. Para este último caso, en EL PAÍS Escaparate nos hemos puesto manos a la obra para dilucidar cuál es la mejor maquinilla de afeitar manual.

Características Wilkinson Manscaped Gillette Amazon Material de cuchillas Titanio y diamante Zinc metal latón Metal Metal Recambios 5 Ninguno 2 6 Protección contra cortes No Sí Sí No Material de mango Acero inoxidable Latón Metal Plástico

¿Qué maquinillas de afeitar manuales hemos elegido y cómo las hemos probado?

En esta comparativa no hemos querido limitarnos a probar diseños tradicionales —como los desechables del supermercado—, sino también algunos con una apuesta más profesional. En este sentido, tanto el material de las cuchillas como el del mango presentan distinciones que hemos tenido en cuenta en nuestra selección. Por lo tanto, los cuatro modelos elegidos son: Wilkinson, Manscaped, Gillette y Amazon.

Para comparar estas maquinillas de afeitar manuales, hemos realizado varias pruebas de afeitado para comprobar tanto la eficacia del corte como la suavidad en el deslizamiento sobre la piel. Durante el uso, hemos prestado especial atención al manejo con las manos mojadas, con el fin de valorar si el agarre resultaba seguro o tendía a resbalar. Por último, hemos comprobado la facilidad y rapidez con la que se podían cambiar las cuchillas, ya que se trata de una tarea habitual en el uso diario y clave para la comodidad y la seguridad del usuario.

Las mejores maquinillas de afeitar manuales Hemos puesto a prueba cada maquinilla de afeitar en la misma barba para que las comparaciones fueran equilibradas. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué maquinilla de afeitar manual ha sido la ganadora?

De todos los modelos, la maquinilla Wilkinson Sword Classic Premium es la que más me ha convencido, sobre todo para usuarios experimentados. Afeita con mucha precisión y ofrece un rendimiento alto cuando se domina la técnica. Es sólida, duradera y viene con recambios, aunque exige cuidado extra en pieles sensibles y zonas angulosas.

A pesar de ser muy precisa, la maquinilla de afeitar Wilkinson Sword Classic Premium requiere más experiencia. Escaparate El País

¿Cómo afeita?

Para personas que ya tienen mucha desenvoltura con una máquina manual, la maquinilla de afeitar Wilkinson Sword Classic Premium está hecha para ellos. ¿Por qué digo esto? Su cuchilla se encuentra muy afilada y, si no estás acostumbrado, se deben extremar las precauciones, en especial, en las zonas angulosas de la cara como la línea de la mandíbula. Uno puede llevarse algún que otro pequeño tajo superficial, como me ha sucedido.

Pese a todo, hay que destacar que, cuando se coge agilidad y confianza con ella, es un producto que cumple de sobra las expectativas. Pienso que actúa a un nivel superior sobre el pelo bien humedecido con agua caliente y no demasiado denso. Cuando es así, las pasadas que se dan son más extensas y satisfactorias. Me ha gustado también que incluya cinco recambios para no tener que preocuparse por comprar más en un buen tiempo.

Se agradece que su estructura esté bañada de un material como el aluminio. El mango es lo suficientemente ancho para que no se nos resbalen los dedos, aunque sus líneas oblicuas en forma de estrías podrían estar mejor acabadas. En cuanto a su sistema de apertura, nada que objetar: el mecanismo se abre como las alas de una mariposa y se desenrosca desde la zona inferior del mango.

Una advertencia relevante: en pieles delicadas o propensas a pruritos, como es mi caso, puede que el tiempo de rasurado con esta máquina de afeitar se dilate. Hay que ir con más cuidado y echar más espuma de afeitar en zonas delicadas o donde el vello no sale tan fuerte como sucede en el cuello, en las comisuras o debajo del labio.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cuchillas muy afiladas.

Pasadas más extensas y apuradas.

Cuerpo de aluminio con mango ancho.

Sistema de apertura muy cómodo.

Cinco recambios incluidos.

A mejorar:

Hay que tener experiencia para no sufrir cortes accidentales.

Requiere especial cuidado en pieles con pruritos o en zonas delicadas.

Otras alternativas a la mejor maquinilla de afeitar para hombre

Maquinilla de afeitar de seguridad de Manscaped The Plow 2.0

Debido a que es fácil de usar y segura para usuarios principiantes, he colocado a la maquinilla Manscaped The Plow 2.0 en segundo puesto. Afeita con suavidad, reduce cortes e irritaciones y permite ganar confianza desde el primer uso. Su gran pega es el precio elevado, aunque compensa con durabilidad y buen control.

Gracias a su suavidad, la maquinilla de afeitar Manscaped The Plow 2.0 es ideal para principiantes. Escaparate El País

¿Cómo afeita?

Para usuarios principiantes, como un servidor, el tipo de cuchilla de la maquinilla de afeitar Manscaped The Plow 2.0 —de tipo convencional y no desechable— es una opción muy recomendable. Su hoja de doble filo corta bien, sí, pero está asentada sobre una base que impide cortes imprecisos y heridas superficiales innecesarias. Esto permite coger confianza desde la primera pasada, algo que no me ha pasado con la Wilkinson Sword.

La máquina tiene un acabado pulido y un tamaño reducido, con un mango sólido muy cómodo de utilizar. Lo mejor es que se necesita menos cantidad de espuma de afeitar para lograr un buen acabado, debido a que da menos tirones y su deslizamiento es suave con independencia de la zona de la cara a tratar. La razón es que tiene un ángulo de corte optimizado que me ha producido menos rojeces y granos en lugares delicados como el cuello.

Como punto extra, con esta maquinilla es mucho más sencillo separar las zonas afeitadas de las que uno no desea rasurar; en mi caso, la perilla. Por lo tanto, es difícil encontrar defectos en este modelo. Es cierto que no incluye recambios, pero como ya se ha dicho, esto se debe a que la cuchilla está diseñada para durar muchos años. Solamente hay que tener en cuenta un aspecto muy relevante: es la más cara de la comparativa y cuesta el doble que el siguiente modelo que le sigue en precio. Aunque, eso sí, no hay que comprar recambios en mucho tiempo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cuchilla no desechable.

Doble hoja con buen corte.

La base impide cortes imprecisos y accidentales.

Requiere poca espuma de afeitar.

A mejorar:

No incluye recambios.

Es el modelo más caro de la comparativa.

Maquinilla de afeitar Gillette Labs

La propuesta de la maquinilla Gillette Labs me ha parecido muy correcta por la sensación de seguridad y comodidad que ofrece al afeitar. Se desliza con facilidad, se adapta bien al rostro y reduce rojeces gracias a su cabezal y su barra exfoliante. Sin embargo, incluye pocos recambios y su precio elevado la deja por detrás de opciones mejor equilibradas.

La calidad y la seguridad de la maquinilla de afeitar Gillette Labs hacen que su precio sea elevado. Escaparate El País

¿Cómo afeita?

Durante las pruebas, la maquinilla de afeitar Gillette Labs es la que más seguridad me ha transmitido. Para empezar, su empaque es todo un acierto, ya que viene en un estuche compacto y rígido. Su mango, además, está bien terminado, gracias a las estrías antideslizantes para los dedos, tanto en la zona del dorso como en la frontal. El único inconveniente es que solamente incluye dos cuchillas, lo que representa una desventaja ante otros modelos.

El rasurado, eso sí, es muy cómodo. Sus cuatro cuchillas se notan afiladas, pero no en exceso. Me sorprendió, además, lo bien que se desliza, con independencia de la longitud de vello. También es una delicia su cabezal pivotante: hace mucho más cómodo el proceso y se adapta a cada ángulo del rostro. Asimismo, integra una barra de exfoliación que ha reducido claramente las rojeces posteriores o el riesgo de sufrir cortes. Desafortunadamente, hay que pagar por todas estas características, puesto que se trata de la segunda maquinilla más cara de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Rasurado muy cómodo.

El cabezal se adapta a cada ángulo del rostro.

Barra de exfoliación.

Mango antideslizante.

Estuche rígido incluido.

A mejorar:

Solamente incluye dos cuchillas.

Es el segundo modelo más caro de la comparativa.

Maquinilla de afeitar Amazon

El principal problema de la maquinilla de afeitar Amazon es la sensación general de menor calidad. Aunque es ligera y barata, el afeitado resulta menos preciso, con tirones y más pasadas necesarias. Puede servir como opción puntual o auxiliar, pero no inspira confianza para un uso diario exigente.

La maquinilla de afeitar Amazon obliga a dar más pasadas y sufrir tirones para eliminar la barba. Escaparate El País

¿Cómo afeita?

Si bien la maquinilla de afeitar Amazon tiene un diseño muy similar al de Gillette Labs, ese es su único parecido. Lo subrayo porque este modelo, a mi juicio, tiene un acabado menos cuidado, tanto en el diseño de su mango como en el cabezal. Es cierto que es liviana pero, por eso mismo, da la impresión de ser una máquina menos fiable. El vínculo de sus dos partes está bien resuelto, aunque me ha dado desconfianza que no se escuche ningún clic de cierre al unirlas.

En cuanto al afeitado, pega algún que otro tirón cuando el vello tiene cierta longitud y requiere más pasadas para eliminar los pelos más rebeldes. Es más eficiente en áreas grandes y con vello más fuerte de raíz, como la barbilla, que en otras zonas donde se necesita más precisión —el área del labio superior, por ejemplo—. Es una buena opción como maquinilla auxiliar, pero dudo de que resista con garantías el día a día. Además, el material gomoso que envuelve su mango no transmite la mayor de las confianzas. El bajo precio quizás sea su mayor ventaja.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Muy liviana.

Es eficiente en áreas grandes y con vello más fuerte.

La más barata.

A mejorar:

Acabado menos cuidado que otras.

Pega tirones con vello largo y requiere más pasadas con pelos rebeldes.

No parece resistir un uso exigente.

Su acabado gomoso no transmite confianza.

Preguntas frecuentes sobre maquinillas de afeitar para hombre

¿Es mejor afeitarse con maquinilla eléctrica o manual?

El afeitado manual permite un apurado más preciso y adquirir una maquinilla de estas características es más económica. Sin embargo, a la larga, la inversión crece porque se deben ir sustituyendo las cuchillas de manera periódica. En cambio, la maquinilla de afeitar eléctrica irrita menos la piel, no necesita usar espuma o gel de afeitar y el tiempo empleado es menor. En un tercer grupo, se encuentran las cuchillas de afeitar eléctricas e inalámbricas.

¿Es mejor afeitarse con espuma o gel de afeitar?

La espuma funciona de manera más idónea si se extiende con brocha; el gel se aplica directamente con la mano y no es necesario dedicar tanta cantidad tras cada afeitado.

Afeitarse en seco o en mojado: ¿qué es mejor?

Son dos aspectos diferentes y que se abordan a través de dos productos distintos: para afeitarse con el rostro humedecido es ideal hacerlo con una maquinilla de afeitar manual; si elegimos abordar esta tarea en seco, hay que que decantarse por una recortadora o afeitadora eléctrica.

¿Cómo limpiar una maquinilla de afeitar manual?

Si nos referimos a una maquinilla de afeitar manual desechable, lo idóneo es colocar las hojas de la maquinilla bajo el grifo en repetidas ocasiones favoreciendo que el agua penetre en varios direcciones y arrastre la acumulación de pelo que haya en las cuchillas. Tras esto, hay que sacudirla varias veces para eliminar el exceso de agua hasta que las hojas se sequen al aire. Nunca se debe secar la maquinilla con una toalla.

Si la maquinilla manual es clásica procederemos a desmontar todas sus piezas con cuidado y lavarlas bajo el grifo. Tras esto, hay que optar por una toallita húmeda con la que retirar los restos de espuma o gel de afeitar así como los pelos adheridos.

¿Cuánto tiempo tarda la piel en adaptarse a una nueva forma de afeitado?

Dependerá mucho del tipo de piel y lo sensible que se tenga, pero por regla general, aquella tarda aproximadamente 30 días en adaptarse al 100% a un cambio de método. En cualquier caso, siempre se debería usar un buen after shave tras cada afeitado.

