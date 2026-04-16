Macron, Von der Leyen, Sánchez y otros líderes europeos se reúnen para reordenar el uso de redes sociales por menores

Emmanuel Macron la mañana del 16 de abril de 2016, antes de la reunión con los mandatarios europeos, en la Ciudad Internacional de la Lengua Francesa, en Villers-Cotterets.

El objetivo de la cita por videoconferencia presidida por Macron es eliminar las reticencias de algunos países para poder avanzar en la introducción de una mayoría de edad digital a nivel comunitario y una solución técnica que lo permita

Francia ha sido uno de los países europeos que más en serio se ha tomado la restricción del acceso a redes sociales para los menores de edad. El empeño del jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, que ya logró impulsar una ley para fijar ese límite en 15 años y prohibir los teléfonos móviles en las escuelas a partir del próximo septiembre, culmina ahora con una reunión por videoconferencia al más alto nivel europeo para fijar directrices comunes. “El objetivo es establecer una coalición para que se genere una mayoría que permita avanzar en esa dirección”, señalan en el Elíseo, que valoraron de forma muy positiva la participación del canciller, Friedrich Merz, cuyo país ha sido hasta ahora de los más reticentes.

A partir de las cinco de la tarde, participarán en esta reunión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, o el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis. “Es el reflejo del interés y al avance en esta cuestión”, señalan fuentes del Elíseo. París aspira con este tipo de reuniones a exponer los informes científicos que apuntan a los daños que en la infancia y la adolescencia pueden provocar las redes sociales y los beneficios que podría acarrear establecer un límite de edad.

La idea de partida es analizar también el estado de implementación de las medidas que permitan restringir el uso de las redes sociales a niños y adolescentes. La Comisión Europea, de hecho, ya tiene “técnicamente lista” la aplicación para verificar la edad de los usuarios de las plataformas digitales. Los Estados miembros podrán ahora usar esta arquitectura para desarrollar sus propias aplicaciones, adaptadas a sus necesidades nacionales.

La aplicación digital para verificar fielmente la edad es un proyecto que la Comisión Europea lleva tiempo desarrollando. “Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda van por delante. Están planeando integrar esta app en el monedero digital nacional. Espero que más Estados miembros y el sector privado lo hagan para que cada ciudadano pueda usar pronto esta aplicación”, señaló Von der Leyen en su presentación el miércoles.

El objetivo estos meses ha sido crear una coalición europea favorable a la mayoría digital. Este grupo comenzó con seis Estados miembros. Hoy hay, según el Elíseo, aproximadamente una docena que apoyan o han iniciado procesos legislativos para establecer una mayoría digital a nivel nacional. Las mismas fuentes calculan que existe también alrededor de una veintena que está considerando el tema o ha expresado una opinión favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en febrero su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

El objetivo de la reunión es eliminar las reticencias que puedan presentar algunos países para ampliar la coalición de los favorables y poder avanzar en la introducción de una mayoría de edad digital a nivel comunitario. También constatar que esta especie de cooperación reforzada o vanguardia se está ampliando, señalan fuentes del Eslíseo.

Uno de los problemas que presenta la cuestión es el consenso en la UE sobre la edad de esa mayoría digital. Unos la fijan en 15 y otros en 16. Según el Elíseo, el punto en común es que “debe hacerse en el marco del DSA (Digital Services Act, Ley de Servicios Digitales), y en que los Estados miembros pueden establecer a nivel nacional una edad de mayoría digital”. El DSA, en realidad, no fija de manera obligatoria cuál debe ser esa edad, ya que este tema se deja por ahora al principio de subsidiariedad y a la decisión de los Estados miembros.

En Francia se ha optado por fijar la edad mínima en 15 años. Y parece que será la elección de la mayoría de los Estados miembros. Otros, como los austriacos, que también participarán en la videoconferencia, han optado por 14 años. “La realidad es que tenderemos a converger en torno a los 15 años en la mayoría de los casos, y que no es un problema que algunos Estados miembros sean más ambiciosos, especialmente en un momento en el que se busca ampliar el núcleo de países voluntarios y pioneros que desean avanzar hacia esta mayoría digital”, apuntan las mismas fuentes.