Este espumador eléctrico es el regalo perfecto para cafeteros y cuesta menos de 30 euros

Ideal para bebidas frías y calientes, este aparato multifuncional es lo que todo amante del café debe tener en casa

Todos tenemos ese amigo que suele decir “yo sin un café no soy persona”. Y es que el olor de un café recién hecho por las mañanas no tiene precio. Hay quienes creen que solo se puede conseguir una bebida cremosa y deliciosa en una cafetería, pero no es así.

Es fácil de lograr en casa si cuentas con el gadget cafetero más importante: un buen espumador de leche eléctrico. Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado este, de la marca Casimhu, con el que cualquier amante del café se sentirá un auténtico barista en su hogar. Cuesta menos de 30 euros y es un aparato de lo más versátil, ideal por si estás buscando un regalo para tu amigo cafetero.

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Tiene una gran capacidad: para 2,5 tazas de espuma. Cortesía de Amazon

Para bebidas frías y calientes

El gran atractivo de este espumador es su multifuncionalidad, ya que este accesorio cafetero cuenta con cuatro modalidades para crear tu bebida favorita: espuma caliente espesa, espuma caliente suave, espuma fría o calentamiento de leche.

Así, puedes realizar en casa un latte, un cappuccino o un café helado a un golpe de click porque solo tiene un botón para hacer más sencillo su funcionamiento. Otro punto a favor es que es un aparato muy seguro: cuenta con un sistema de apagado automático.

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Perfecto para conseguir tu bebida favorita, ya sea fría o caliente. Cortesía de Amazon

Perfecto para disfrutar de un buen café en compañía

Beberse un café exquisito es increíble, pero sabe mucho mejor en compañía. Una de las cosas más tediosas es tener que ir preparando la leche para cada taza por separado. Por eso, este emulsor es una gran opción: tiene una capacidad para 2,5 tazas de espuma.

Y funciona con todo tipo de leches, incluidas las vegetales. Para conseguir una espuma deliciosa solo es recomendable que la leche esté fría.

Silencioso y resistente

Aunque es un sonido soportable, lo que suele molestar de los espumadores es el ruido que producen. Esto no ocurre con este modelo: es silencioso, algo que se agradece, sobre todo, por las mañanas.

No solo tiene un precio atractivo, sino que también es un espumador de calidad porque está hecho de acero inoxidable, lo que es garantía de resistencia y durabilidad. Además, no tendrás que preocuparte por su limpieza: se puede lavar de forma rápida y sencilla porque es antiadherente y el batidor de su interior es extraíble, algo bastante práctico.

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Hecho de acero inoxidable, por lo que es duradero y resistente. Cortesía de Amazon

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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