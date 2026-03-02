Di adiós a las cucarachas: basta con una gota de este producto para acabar con decenas de ellas

Cucaracha en el lateral del lavamanos del baño.

Se trata de una solución definitiva y económica para que estos insectos no se conviertan en un dolor de cabeza

No hay nada peor en casa que tener una plaga, ya que no solo puede representar un riesgo para nuestra salud física sino también emocional. El estrés, la ansiedad, el asco o el miedo se convierten en protagonistas, afectando nuestro bienestar en general.

Uno de los insectos que más fobia causa es la cucaracha. Estos bichos están asociados con suciedad y ambientes poco higiénicos. Además, el movimiento rápido de sus alas y sus antenas largas también puede generar cierta repulsión. El calor y la humedad se convierten en un escenario ideal para su proliferación, y aunque existen alternativas para atacar este mal, generalmente no suelen ser tan efectivas como quisiéramos.

Por tal motivo, hemos encontrado lo que parece una de las mejores soluciones para acabar con la plaga de verdad. No hablamos trampas para cucarachas, que pueden ser de utilidad en algunos casos, sino de un producto que posee un potente cebo que las atrae, pero que a la vez les resulta letal.

Ecogel cuenta con un práctico sistema de jeringuilla. © Amazon

Ecogel: el producto que sí erradica a las cucarachas

El fabricante afirma que una sola gota puede acabar con hasta 50 de estos insectos. Su formato en jeringuilla lo hace todo más fácil, ya que su aplicador ayuda a llegar de una manera segura y precisa a esas zonas de más difícil acceso como grietas u otros espacios estrechos.

El secreto de su éxito se encuentra en su cebo. Está hecho con una sustancia apetente para los bichos, que resulta altamente contagiosa entre los mismos. Esto hace que el producto se propague rápidamente y llegue hasta el nido para conseguir eliminar la plaga de una manera efectiva.

Esta es la forma correcta de usarlo

Una de las grandes ventajas que tiene Ecogel es lo sencillo que resulta de aplicar. A continuación te contamos un pequeño paso a paso para obtener mejores resultados.

Se tiene que quitar el capuchón haciendo presión en un ángulo de 90°.

Se deben aplicar gotas de 0,03 g en las zonas afectadas.

Se tiene que volver a poner el capuchón.

Una sola gota de Ecogel puede acabar con 50 cucarachas. © Econovar

Ecogel se puede usar de forma segura en casa

Este insecticida en forma de gel contiene alcohol denatoniado de benzoato, conocida como la sustancia más amarga del mundo y que tiene como denominación comercial, Bitrex. El compuesto se suele agregar a diferentes productos como pinturas, limpiadores, detergentes, etc. Esto se hace un fin principal: evitar que sean consumidos de forma accidental por animales o niños.

Te puede interesar: el insecticida de KH 7 funciona como un aliado complementario para plantar cara a las plagas.

Es uno de los pesticidas más vendidos en Amazon

Esto es lo que se puede apreciar en la ficha del producto. Actualmente, supera las 3.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,5 sobre 5.

“La compro para tenerla preparada para el buen tiempo. Al vivir en un adosado algunas entran, pero pongo este gel en puntos estratégicos y si alguna entre me la encuentro boca arriba... Ya he usado alguna vez esta misma marca”, reseña uno de los clientes satisfechos en Amazon.

Limpiar frecuentemente el hogar, no dejar acumular la basura, evitar los restos de alimentos y revisar el estado de los sifones son algunos consejos que también te ayudarán a evitar la aparición de estos insectos.

Ecogel es un producto seguro para uso doméstico. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre Ecogel

¿En cuánto tiempo se eliminan totalmente las cucarachas?

La marca asegura que, si se aplica de forma correcta, en una semana se podrán notar los resultados finales.

¿En qué sitios se deben aplicar las gotas del producto?

El fabricante recomienda poner Ecogel en las siguientes zonas:

Sitios húmedos y oscuros: detrás del inodoro, debajo del fregadero, etc.

En grietas, ranuras y lugares de más difícil acceso.

Detrás de los electrodomésticos como neveras o lavadoras.

Lugares donde pueda haber restos de comidas: los cubos de basura , los cajones de la cocina, etc.

¿Se puede usar en exteriores?

Sí. El pesticida se puede usar sin ningún inconveniente en espacios exteriores.

¿Cuánto dura el producto después de que se abre?

Seis meses. El fabricante recomienda usar Ecogel antes de este tiempo para conseguir resultados efectivos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.