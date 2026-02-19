Novedad en Amazon: la tabla multifuncional para hacer pilates en casa que está arrasando

Fortalece la musculatura, gana flexibilidad y mejora la postura corporal desde la comodidad del hogar

Ir a clases de pilates está de moda. Por ello, desde hace un par de años, se ha convertido en el deporte por excelencia de las mujeres que quieren fortalecer el core y aumentar la flexibilidad. De hecho, lo que no es ninguna novedad, es que los ejercicios de fuerza son beneficiosos para la salud femenina.

Sin embargo, si no tienes ningún gimnasio o centro de pilates cerca de casa o, simplemente, las clases no coinciden con tus horarios, sigue leyendo porque te traemos la solución.

Desde EL PAÍS Escaparate siempre estamos pendientes de las novedades y los productos que puedan interesar a nuestras lectoras, por eso hoy hablamos de una tabla multifuncional para hacer pilates en casa que, aunque acaba de aterrizar en Amazon, ya lo está petando entre las usuarias.

Entrenamiento multifuncional completo

Esta tabla de pilates multifuncional está diseñada para realizar una amplia variedad de ejercicios que te permitirán trabajar de forma eficaz las diferentes partes del cuerpo: abdomen, espalda, hombros, brazos y piernas.

No te preocupes si es la primera vez que realizas este tipo de entrenamientos porque es adecuada para todos los niveles. De hecho, empezar a entrenar con ella te ayudará a mejorar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia y, al mismo tiempo, tonificarás tu cuerpo de forma equilibrada.

Tabla de pilates multifuncional para fortalecer la musculatura. Cortesía de Amazon

Agarres ergonómicos y base antideslizante

Sus empuñaduras ergonómicas ofrecen un agarre cómodo que reduce la fatiga de las manos. Asimismo, están fabricadas con un material que absorbe el sudor y garantiza una sujeción segura, incluso durante los entrenamientos más intensos.

Por otro lado, la base está diseñada con materiales antideslizantes que aseguran una estabilidad total. De este modo, puedes realizar tus ejercicios con confianza y seguridad, enfocándote en cada movimiento, sin tener que preocuparte por posibles desplazamientos no deseados.

Agarres ergonómicos para mayor comodidad durante los entrenamientos. Cortesía de Amazon

Temporizador inteligente integrado

Esta máquina para hacer pilates desde casa está diseñada con un temporizador inteligente integrado que te permite realizar cada entrenamiento de forma autónoma sin la necesidad de utilizar el teléfono o el reloj.

El cronómetro de alta precisión cuenta con funciones de cuenta progresiva y regresiva para que puedas gestionar la duración e intensidad de cada sesión. Así, optimizarás tus entrenamientos y te será más fácil alcanzar los objetivos que te marques al empezar.

Diseño plegable para un almacenamiento sencillo

Ponte en forma desde donde quieras y cuando quieras. Este mini reformer de pilates cuenta con un diseño práctico que te permite plegarlo para guardarlo fácilmente en cualquier esquina o rincón del hogar. Además, ocupa poco espacio y es fácil de transportar, por lo que también te lo puedes llevar al gimnasio.

Esta tabla de pilates plegable cabe en cualquier rincón. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este ‘reformer’ de pilates en casa

¿Cuáles son los beneficios principales de hacer pilates?

Incorporar el método pilates a tu rutina de entrenamiento físico conlleva distintas ventajas, como fortalecer la musculatura, aumentar la flexibilidad o mejorar la postura corporal.

¿Qué zonas del cuerpo se pueden ejercitar?

Con esta máquina de pilates multifuncional puedes realizar una amplia variedad de ejercicios para trabajar diferentes partes del cuerpo desde casa: piernas, abdomen, espalda, brazos y hombros.

¿Es resistente?

Sí, esta tabla de pilates está diseñada para ser resistente durante los entrenamientos. Además, su base antideslizante asegura una estabilidad total durante los ejercicios, aumentando la seguridad y evitando desplazamientos no deseados.

