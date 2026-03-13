Claudia López elige a Leonardo Huerta como su fórmula a la vicepresidencia

Fuentes de la campaña de la exalcaldesa de Bogotá confirman que estará en el tarjetón con el desconocido profesor universitario que compitió en su consulta

Claudia López ha elegido a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial, según lo confirmaron a EL PAÍS personas de la campaña. La exalcaldesa de Bogotá, ganadora el domingo de la llamada consulta de las soluciones con 570.000 votos, se decantó por su compañero Huerta, quien obtuvo apenas 40.000 votos. El anuncio oficial está previsto para la mañana de este viernes en la Registraduría Nacional, donde inscribirán la candidatura.

López y Huerta se conocieron hace pocos meses mientras los dos recogían firmas para la campaña a la presidencia en un centro comercial de Bogotá. El profesor fue el único candidato que aceptó la invitación de López para hacer parte de la consulta del centro.

Leonardo Huerta y Claudia López, en la Registraduría Nacional, el 4 de febrero. ClaudiaLopezCL

Huerta, de 46 años, nació en la ciudad de Pereira, Risaralda, en una familia de clase media trabajadora. Es el menor de cuatro hermanos, está casado y tiene dos hijos pequeños. Su principal propuesta es “hacer el tránsito hacia un Estado federal”. Ha combinado su campaña por todo el país con las clases en universidades de distintas ciudades, como la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se graduó de dos carreras, tiene cinco especializaciones, terminó con honores dos maestrías y está cursando un doctorado.

Antes de lanzarse a la política electoral, ocupó distintos cargos en el sector público. Hasta enero de 2025, fue por cuatro años el Defensor del Pueblo Delegado para la Salud. Antes fue secretario de Educación de Pereira, durante la alcaldía del liberal Carlos Maya. En su gestión inauguró tres megacolegios y recibió 5 de los 10 premios que entrega el Ministerio de Educación en la llamada ‘Noche de los mejores’, en la que se destaca a los mejores profesores y funcionarios del país.

Leonardo Huerta en Bogotá, el 8 de marzo. Carlos Ortega (EFE)

Huerta cree que “el centralismo radical” es el origen de muchos de los males de Colombia. “Genera una polarización profunda”, dice, “porque desde Bogotá nos imponen lo que debemos hacer en los departamentos”. Piensa que el problema no se soluciona solo con trasladar más recursos del Estado central a las regiones, sino que demanda una reestructuración profunda del Estado, con leyes distintas e independientes para cada territorio. “Este modelo no ha funcionado, produce falta de gobernabilidad en los territorios y genera conflictos políticos que impiden que las reformas avancen.

Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve.