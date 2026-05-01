El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo
La Alianza Verde llega a la campaña de Cepeda con la Constituyente como punto de fricción | Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo chocan por la opción de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa
El candidato presidencial oficialista, Iván Cepeda, ganará la primera vuelta de las elecciones del próximo 31 de mayo, según la más reciente encuesta publicada este jueves por la firma Guarumo. Sin embargo, a diferencia de lo que han calculado los sondeos desde hace varios meses, perdería en una eventual segunda vuelta contra la candidata uribista, Paloma Valencia. En un escenario en que se enfrentara contra el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, Cepeda obtendría una mínima ventaja de 0,2% en los votos. El miércoles, otra encuesta, la de AtlasIntel para la revista Semana, indicaba que el candidato presidencial de la izquierda cuenta con el 37,4% de intención de voto. Le sigue el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella con 29,4% y en tercer lugar la también senadora Paloma Valencia con el 20,9%.
Por otro lado, el miércoles la Alianza Verde formalizó su llegada a la campaña de Cepeda en un encuentro en Bogotá, que contó con la presencia del senador y de cientos de militantes. La idea de convocar una Asamblea Constituyente ha sido apenas una mención, sin que Cepeda renuncie explícitamente a promover esa iniciativa. Los verdes se proponen impulsar un acuerdo nacional que permita tramitar por el Congreso las reformas sociales, como también plantea el candidato, y han recordado nuevamente que consideran “inconveniente” una Constituyente en este momento.
La campaña de Abelardo de la Espriella se desmarca del excomandante Eduardo Zapateiro, imputado por acoso sexual
El excomandante Eduardo Zapateiro dejará de asesorar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que participaba como coordinador de la reserva del Ejército. A través de un comunicado, Defensores por la patria, como se llama el movimiento de De la Espriella, aseguró que la decisión fue toma por mutuo acuerdo: “Consideramos que lo correcto es que el general Zapateiro concentre plenamente sus esfuerzos en su defensa y en demostrar su inocencia ante la justicia colombiana”.
El candidato se desmarca de Zapateiio luego de la Fiscalía radicara una solicitud de audiencia de imputación en su contra por el presunto delito de acoso sexual, por hechos que habrían ocurrido cuando era comandante del Ejército Nacional. Aunque reconoce la trayectoria y aportes que hizo a la campaña, el movimiento fue enfático en reiterar que defiende a las mujeres: “Las mujeres que sirven a la patria, especialmente aquellas que hacen parte de las Fuerzas Militares, merecen entornos seguros, libres de cualquier forma de acosa o intimidación. Este principio no admite excepciones ni matices”.
El sistema de medios públicos acuerda realizar tres debates con candidatos presidenciales antes de la primera vuelta
El sistema de medios públicos de Colombia ha acordado este jueves realizar una serie de tres debates presidenciales con candidatos antes de la primera vuelta. El anuncio, firmado por el gerente de RTVC, se dio después de que Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Guilberto Murillo y otros aspiranes a la presidencia solicitaran los encuentros televisados. Aún faltan por definir los moderadores y la metodología.
Padre del asesinado Miguel Uribe Turbay critica al uribismo por señalar al Gobernador de Nariño en el caso judicial
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado, criticó a quien fue un aliado por años de su hijo: el expresidente Álvaro Uribe. Lo critica puesto que el uribismo ha sugerido desde ayer, al públicar en redes una carta anónima, que el Gobernador de Nariño, Luis Escobar, está detrás del crimen. Es una acusación que no ha hecho la Fiscalía, que ha señalado a la Segunda Marquetalía como los autores del crimen. “Lo que ha circulado desde el entorno de Álvaro Uribe Vélez es irresponsable y profundamente irrespetuoso”, dice el padre del exsenador. “No se puede jugar con la reputación y el buen nombre de nadie, como se hizo con el mío. Los señalamientos contra el Gobernador @LuisAlfonsoEsc basados en un anónimo, son infundados”. Uribe Londoño también criticó que el fundador del partido uribista y su candidata presidencial, Álvaro Uribe y Paloma Valencia, digan representar las banderas del asesinado senador. “Y algo más, es un abuso del Centro Democrático, de su jefe y de su candidata utilizar el nombre de mi hijo Miguel en su campaña. Las banderas las llevo yo”, añadió.
Miguel Uribe Londoño, quien es candidato a la presidencia, se divorció en diciembre del Centro Democrático. Álvaro Uribe lo expulsó del partido al considerar que el padre de quien era su senador estrella quería irse a apoyar al candidato de la ultra derecha, Abelardo de La Espriella. Decidió irse solo a competir por la presidencia, pero por ahora no llega al 1% en intención de voto.
Álvaro Uribe: “La constituyente marchita al sector privado”
El expresidente Álvaro Uribe se ha referido este jueves al plan del petrismo de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la carta de 1991. “La constituyente que impulsan Petro y Cepeda marchita al sector privado, como se ve en el programa de gobierno de Cepeda”, ha señalado en un tuit.
El líder del Centro Democrático ha considerado que la propuesta de Petro exige puros monopolios estatales, como la salud: “Anulan lo privado, utilizan los hospitales públicos para corrupción y financiar campañas, quiebran el Cancerológico y pretenden que todos los ciudadanos quedemos esclavos de la salud exclusiva, ineficiente y ladrona del Gobierno”.
Por otro lado, Uribe se ha desmarcado de la idea de su candidata, Paloma Valencia, de convertirse en ministro de Defensa si ella gana la Presidencia. “Ya estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la Presidencia y ejercerlo ella misma”.
Cepeda triunfa en primera vuelta, pero pierde en segunda contra Valencia, según la nueva encuesta de Guarumo
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene la mayor intención de voto para la primera vuelta de las elecciones del próximo 31 de mayo, según la más reciente encuesta de Guarumo, publicada este jueves. Sin embargo, contrario a la tendencia que ha habido en varios sondeos, en la segunda vuelta caería derrotado por la aspirante uribista, Paloma Valencia, y quedaría en un empate técnico con el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con las cifras de la firma, en la primera vuelta Cepeda obtendría el 38% de los votos. Le sigue De la Espriella, con el 23%, y, más atrás, Valencia, muy cerca, con el 22.8%. Muy rezagados aparecen Sergio Fajardo (2,5%) y Claudia López (2,4%). Todos los demás candidatos tienen menos del 2%. El voto en blanco obtendría el 7,2%. Ya para la segunda vuelta, Guarumo indica que Valencia obtendría el 44,6% de los votos, por encima del 40,1% del respaldo a Cepeda. Y en un eventual escenario que enfrente a Cepeda con De la Espriella, el senador obtendría el 40,6%, mientras que el abogado lograría un muy cercano 40,4%.
El sondeo de Guarumo coincide con todos los demás que ha habido en los últimos meses, que dan a Cepeda como líder y ganador en la primera vuelta. Sin embargo, difiere del grueso de ellos en los escenarios de la segunda vuelta, instancia en la que también otorgan el triunfo al senador oficialista. Las más recientes de ellas fueron publicadas por Invamer y GAD3, el domingo y lunes pasados.
La encuesta de Guarumo tiene como materia prima entrevistas con 4.680 adultos con intención de participar en las elecciones, en 74 ciudades y municipios de todo el país, en entornos rurales y urbanos. La distribución regional de las encuestas fue la siguiente: Bogotá, 17,7%; Caribe, 18,6%; Eje cafetero, 17,9%; Pacífico, 16,2% y Suroriente, 29,6%.
Hollman Morris invita a los candidatos a precisar los detalles para un eventual debate moderado por RTVC
El gerente del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris, ha hecho pública una carta en la que invita a los candidatos presidenciales a que asistan a una reunión este jueves para definir los detalles de un eventual debate. El llamado se hace luego de que siete candidatos solicitaran oficialmente al sistema de medios que organizara los debates contemplados en la Ley de Garantías electorales. Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins pidieron que se garantizaran los tres espacios televisados, de hasta sesenta minutos cada uno, que exige la ley.
Entre los solicitantes no está ninguno de los punteros de las encuestas. El senador Iván Cepeda ha evadido los debates y los ha reemplazado por la plaza pública, argumentando la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales, que ha calificado como parte del establecimiento. Por su parte, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se han mostrado dispuestos a discutir, pero tampoco han acudido a dichos espacios, aludiendo a la ausencia de Cepeda. Por ahora, esta sigue siendo una campaña sin debates. La propuesta de RTVC abre una puerta para que los principales candidatos debatan entre ellos frente a las cámaras y le presenten a la ciudadanía sus propuestas.
Iván Cepeda lidera la encuesta de AtlasIntel con 37,4%; Abelardo de la Espriella le sigue con 29,4%
El senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, encabeza con 37,4% de intención de voto la encuesta de AtlasIntel para la revista Semana, divulgada este miércoles. Le sigue el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella con 29,4% y en tercer lugar la también senadora Paloma Valencia con el 20,9%. Después aparecen los exalcaldes Sergio Fajardo (4,1%) y Claudia López (1,9%). Es una imagen algo distinta frente a otras dos mediciones recientes, aunque todas coinciden en los tres primeros lugares. En la de Invamer, publicada el domingo, Cepeda aparece con 44,3%, más cerca de la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, seguido por De la Espriella (21,5%) y Valencia (19,8%) en un empate técnico. En otra encuesta, la de GAD3 divulgada el lunes, Cepeda tiene 36%, De la Espriella 21% y Valencia 13%.
Evento de adhesión del Partido Verde a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué, en Bogotá, este miércoles. / MARIANO VIMOS
El partido Verde llega a la campaña de Iván Cepeda, con la Constituyente como punto de fricción
La Alianza Verde, el fragmentado partido que en otros tiempos fue la principal referencia del centro político, ha formalizado este miércoles su llegada a la campaña del senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda que encabeza todas las encuestas para suceder a Gustavo Petro. Lo hizo junto a cientos de militantes en un evento en Bogotá, con la presencia de Cepeda y de su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué. En la tarima los acompañaban también Antonio Navarro y Carolina Espitia, copresidentes del Verde, y la también senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda. La esperada adhesión de los verdes se produce después de haber concretado el prometido acuerdo programático que se anunció hace ya dos semanas.
La idea de convocar una Asamblea Constituyente, en la que ha insistido el presidente Petro, emergía como un último escollo para sellar el acuerdo, pero al final ha sido apenas una mención, sin que Cepeda renuncie explícitamente a promover esa iniciativa. Los verdes se proponen impulsar un acuerdo nacional que permita tramitar por el Congreso las reformas sociales, como también plantea Cepeda, y han recordado nuevamente que consideran “inconveniente” una Constituyente en este momento. A pesar de esa declaración, en el evento había personas recogiendo firmas para la Constituyente que promueve el Gobierno.
Es un camino parecido al del acuerdo que selló el mes pasado Cepeda con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, y su partido En Marcha. Ese fue el primer gesto de apertura del oficialista Pacto Histórico con el propósito de construir una coalición electoral más amplia para la primera vuelta del 31 de mayo, a la que han bautizado Alianza por la Vida. Tanto Cristo como representantes de los verdes se desmarcaron de la insólita recolección de firmas.
Después de Cepeda, en las encuestas aparecen dos aspirantes de derecha: el ultra Abelardo de la Espriella y la también senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La víspera, el Partido Liberal formalizó su respaldo a la candidatura de Valencia.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo chocan por la opción de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa
Las diferencias entre Paloma Valencia y su candidato a vicepresidente, Juan Daniel Oviedo, son cada vez más palpables. La uribista y el centrista han chocado en público tras la propuesta de la aspirante a presidenta de abrir la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe sea su ministro de Defensa.
En un evento en Antioquia durante el fin de semana, Valencia propuso a su padrino político como líder de esta cartera con la idea de que el exmandatario repita su política de “seguridad democrática”, ampliamente criticada por sus violaciones de derechos humanos y por los casos conocidos como falsos positivos.
Ante la sugerencia, Oviedo dijo que no cree que “ese sea el mensaje”. “Se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, indicó en una entrevista radial.
La tensión escaló en la noche del martes. En una conversación con periodistas, Valencia aseveró: “La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país: vamos a tener ministros uribistas y ministros de centro”.
La candidata uribista hace un difícil equilibrio desde que ganó la consulta de la derecha y eligió a Oviedo, una figura más moderada, como su vice. Desde la derecha más férrea, es criticada por apelar a los votantes de centro, mientras que desde el centro consideran que su acercamiento es realmente una fachada para atraer a los indecisos. El choque demuestra que los candidatos aún tienen asuntos por resolver.
El Partido Liberal respalda oficialmente la candidatura de Paloma Valencia
La candidata Paloma Valencia ha logrado el apoyo del Partido Liberal. Este martes se ha difundido en varios medios locales que dicha colectividad ha decidido respaldar oficialmente su candidatura, según se acordó en una reunión de los congresistas de dicha bancada con su líder, el expresidente César Gaviria. El respaldo se da a conocer luego de que Valencia se encontrara el pasado martes con varios políticos liberales, y después de que María Paz Gaviria, hija del exmandatario, también se adhiriera a su proyecto político. Algunos liberales, sin embargo, han expresado su afinidad con el oficialista Iván Cepeda, y han pedido independencia para apoyar la propuesta de su preferencia.
Con el apoyo del Liberal, Valencia consigue prácticamente el respaldo de todos los partidos tradicionales: el Partido de la U, el Partido Conservador y un bloque de la militancia de Cambio Radical.
Paloma Valencia anuncia que demandará a Aida Quilcué "por culpar a la oposición del terrorismo"
La candidata del uribismo, Paloma Valencia, oriunda del departamento del Cauca, se fue hoy en contra de la otra caucana en la contienda electoral: Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia en la izquierda. Las dos representan polos opuestos del departamento: la primera viene de la élite económica y política, la segunda del movimiento indígena. Sin embargo dos han expresado su solidaridad con las víctimas del atentado en una vía principal del departamento, que cobró la vida de al menos 20 personas y dejó 36 heridos. Pero Valencia criticó la forma en la que Quilcué asoció su campaña presidencial a los atentados. Las palabras de Quilcué, en un video en sus redes sociales, dice que primero “aparecen las pancartas de las AUC donde dicen que la gente no puede seguir apoyando este gobierno del cambio; luego pasa el atentado, en Cali, en Popayán, e Jamundí; y luego la candidata presidencial Paloma Valencia anuncia que el presidente Uribe será ministro de Defensa”.
“Ahora resulta que las guerrillas se volvieron uribistas”, escribió Valencia en sus redes sociales, ya que las disidencias guerrilleras son señaladas de ser autoras del atentado. “Voy a demandar a Aida Quilcué por culpar a la oposición del terrorismo que sacude al Suroccidente. Son ellos, Cepeda y este gobierno quienes tienen que dar la cara por el desastre de su paz total.”
Paloma Valencia viaja a Popayán para solidarizarse con las víctimas del atentado terrorista
La candidata uribista Paloma Valencia modificó su agenda y ha viajado este martes a Popayán, la capital del departamento del Cauca, en donde el fin de semana ocurrió uno de los peores atentados terroristas contra civiles en el país. Al menos 20 personas murieron y muchas más resultaron heridas.
Valencia, natal de Popayán, le ha enviado un mensaje a los caucanos: “No están solos. Aquí tienen a una mujer que está lista para que trabajemos juntos y recuperemos la seguridad”. La aspirante también ha cuestionado las cifras que ostenta el Gobierno en reducción de la violencia.
“En Colombia tenemos un repunte del secuestro de un 102% y tenemos 14.000 homicidios adicionales en 2025. Petro le está diciendo mentiras a este país”, ha denunciado ante los periodistas.
Acerca del atentado, Valencia ha asegurado que su autor, alias Marlon, fue nombrado por el Gobierno como gestor de paz. “No pueden ahora Cepeda y Aida Quilcué culpar a la derecha y sugerir que la guerrilla se volvió uribista”, ha añadido.
Las encuestas reveladas este domingo y lunes muestran que la puja más cerrada en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo es la que enfrenta a dos candidatos de derecha. Mientras la izquierda va unificada y cómoda, pues parece tener un lugar asegurado en la segunda vuelta con el senador Iván Cepeda, la uribista Paloma Valencia y el candidato ultra Abelardo de La Espriella tienen un empate técnico en el que los dos rondan el 20% de la intención de voto. Ese contexto se explica que las campañas estén dedicando parte de su tiempo y energías en chocar entre sí. No son peleas programáticas ni amistosas; el tono se asemeja al de una denuncia penal. El mayor asesor y gran padrino político de Valencia, el expresidente Álvaro Uribe, ha acusado de complot y amenazas a dos asesores en la campaña de De La Espriella. Sus hijos, Tomás y Jerónimo, se han sumado, señalando a los ultra de hacer una campaña de desprestigio en redes. Y mientras el candidato de ultraderecha llama a la calma ―“No guardo resentimientos ni tengo reproches”, escribe en X ―, sus asesores preparan una contraofensiva.
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Paloma Valencia denuncia que el Gobierno la informó de un “plan terrorista” para asesinarla
La candidata Paloma Valencia ha anunciado este lunes a los medios de comunicación que fue informada por el Ministerio de Defensa, del Interior y la Policía Nacional de un “plan terrorista” para asesinarla. “Un grupo terrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, ha indicado en una rueda de prensa.
La aspirante uribista ha dicho que no da esta información para pedir más garantías, sino para reafirmar que es una “mujer valiente” y que, si gana, va “a conquistar la seguridad”. “No nos vamos a doblegar por los violentos. Este país debe saber que los que tienen que estar asustados son ellos. Colombia no puede seguir con un Gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo”.
Valencia ha resaltado que contó con el visto bueno del Ejecutivo para hacer pública esta denuncia. Las amenazas han sido lanzadas por el Frente 42 de las FARC, unas disidencias al mando de alias Buchetula. La candidata ha asegurado que para la acción ya se pagaron 2.000 millones de pesos.
Siete candidatos presidenciales exigen a RTVC organizar los debates que indica la ley de garantías
Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins han firmado y publicado este lunes una carta en la que exigen a RTVC, la cadena pública de medio de comunicación, que organice los debates que indica la ley de garantías electorales. Los aspirantes aducen que esa norma les da el derecho de participar en tres debates televisados de hasta 60 minutos en medio de la contienda electoral. “No hacer los debates implica para el ciudadano el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales”, dice la carta en uno de sus párrafos.
La petición es hecha en medio de una campaña en que, de manera inédita, ha habido muy pocos debates relevantes cara a cara entre candidatos. De hecho, quien lidera en todas las encuestas, el oficialista Iván Cepeda, se había mostrado abiertamente reacio a participar en encuentros de ese tipo, al menos hasta la semana pasada, cuando propuso un debate a los dos candidatos que lo escoltan en los sondeos, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia. Según los aspirantes que han firmado la carta de este lunes, cuando los candidatos evaden los debates, es la ciudadanía la mayor perjudicada.
La propuesta de los siete candidatos es que, dado que son 13 los aspirantes que compiten para llegar a la Presidencia, se divida ese grupo en dos para sendos debates. Las reglas y los temas sobre los que se va a conversar, añaden, se acordarán de manera conjunta por los equipos de campaña. “Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad”, dice la misiva.
Invamer y GAD3 confirman el primer lugar de Iván Cepeda, pero difieren en la distancia entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia
Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, se mantiene como líder destacado en las encuestas para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, pero las distancias entre los tres punteros difieren en las dos mediciones más recientes. En el estudio de Invamer, publicado el domingo, el aspirante de la izquierda tiene 44,3%, a menos de seis puntos de la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, como se lo propone en sus discursos, mientras que sus perseguidores aparecen en un empate técnico. El ultraderechista Abelardo De la Espriella tiene 21,5% y la senadora Paloma Valencia 19,8%, en una lucha muy reñida por el segundo lugar que puede dar un puesto en la segunda vuelta.
En otra encuesta, la de GAD3 divulgada este lunes, Cepeda tiene 36% de intención de voto, más lejos del anhelado 50%. De la Espriella, con 21%, mantiene una ventaja más amplia en esa medición sobre Valencia, que se queda en el 13%. Mientras Invamer realizó 3.800 encuestas en 149 municipios, con un margen de error de 1,89%, GAD3 hizo 1.500 entrevistas telefónicas con un margen de error de 2,61%.
Iván Cepeda lidera con 36% en la encuesta de GAD3, Abelardo de la Espriella sostiene su segundo lugar con 21%
El senador de izquierdas Iván Cepeda encabeza con 36% de intención de voto la encuesta de GAD3, divulgada este lunes. Le sigue el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella con 21%, una amplia ventaja sobre el tercer lugar que ocupa la también senadora Paloma Valencia con el 13%. Después aparecen Claudia López (3%) y Sergio Fajardo (2%). Es una imagen algo distinta de la que ofrecía la víspera la encuesta de Invamer, en la que Cepeda aparece con 44,3%, más cerca de la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, seguido por De la Espriella con un 21,5% y Valencia con 19,8%, lo que representa un empate técnico en el segundo puesto.
Francia Márquez: “Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar la seguridad hubiera desaparecido”
La vicepresidenta Francia Márquez, de origen caucano, expresó su sentido pésame con las víctimas del atentado en la Vía Panamericana, ocurrido en la tarde del sábado, mediante un trino en X. En él, interpelaba directamente a “los violentos”: “Basta ya de arrebatarle la vida al pueblo”, dijo. La funcionaria explicó en un durísimo comunicado que “no es posible que los grupos criminales le estén ganando la partida al Estado” y exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, adelantar las acciones necesarias para detener esta ola terrorista. “Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido”, lamentó.
En el documento, advirtió que desde que llegó al Gobierno en agosto de 2022, pidió de manera presencial y mediante comunicados el fortalecimiento de la seguridad en el suroccidente del país. “El accionar de los grupos al margen de la ley pareciera no tener control, lo que refleja que la actuación no ha sido atendida con la eficacia requerida”.
De la Espriella y Valencia responsabilizan a Petro de la escalada de violencia en el Cauca
Una cadena de ataques terroristas en el departamento del Cauca mantienen en vilo al país. El más reciente se produjo este sábado, a primeras horas de la tarde, en la vía Panamericana, dejando un saldo de al menos 14 muertos y casi 40 heridos. Apenas 24 horas antes, el suroccidente del país permanecía aterrorizado ante un atentado fallido contra instalaciones militares en la ciudad de Cali y otro ataque sin víctimas contra un batallón en Palmira.
Conforme se fueron compartiendo las imágenes en redes sociales del brutal ataque del sábado, los candidatos presidenciales de la derecha aprovecharon para embutir a sus seguidores con la principal promesa electoral: mano dura. Por un lado, la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló directamente al Gobierno de Gustavo Petro como responsable de la escalada de violencia en la región. “Este es un gobierno cómplice de los violentos; los deja libres, como a Calarcá, para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, dijo en un evento público, en referencia a la política de negociación de Petro llamada paz total. Valencia, además, propuso al expresidente Álvaro Uribe como su ministro de Defensa, en un eventual Gobierno y aseguró que, con ella, “se acaba esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”. Uribe no ha respondido hasta el momento.
Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, por otro lado, elevó el tono. “Desde ya declaro objetivo militar a todos esos bandidos. Cuando llegue, los voy a cazar como las alimañas que son y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso del Estado”, dijo en sus redes sociales. Ante los atentados previos del Cauca, el abogado penalista interpeló directamente al presidente: “Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior? Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos”.
A inicios de la tarde de este sábado estalló una bomba en la principal carretera del suroccidente de Colombia, la vía Panamericana, en su tramo en el departamento del Cauca. Varios vehículos fueron afectados por el artefacto explosivo, que mató a al menos 14 personas e hirió a 38, según ha informado el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, en redes sociales. El atentado ocurrió en una zona llamada El Túnel del municipio de Cajibío. El Ejército ha anunciado que verifica la posibilidad de que haya otras bombas sobre la vía, que conecta a Colombia y Venezuela con el resto de Sudamérica. El presidente Gustavo Petro ha señalado como responsable a alias Marlon, uno de los jefes de la disidencia de las extintas FARC que comanda Iván Mordisco, el grupo que el mandatario ha convertido en su principal objetivo militar.
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La candidata presidencial Paloma Valencia quiere al expresidente Álvaro Uribe, su padrino político y cabeza de la derecha colombiana, como su ministro de Defensa. En un evento de campaña en Antioquia, bastión de la derecha y región de origen de Uribe, Valencia advirtió que, con ella, “se acaba esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”. En un sábado marcado por un atentado de las disidencias de las extintas FARC contra viajantes civiles en una carretera del suroccidente del país, Valencia ha publicado en sus redes sociales un video con una parte de ese discurso: “Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática“. Uribe no ha respondido hasta el momento.
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La Alianza Verde adhiere a la campaña de Iván Cepeda: “Ni un paso atrás”
La Alianza Verde apoyará la candidatura presidencial de Iván Cepeda. La dirección nacional ha aprobado un acuerdo programático con 34 votos a favor, tres en contra y una abstención. “Con esta decisión, más siete ejes programáticos con ideas y propuestas que han sido parte del ADN del Partido Verde, nos sumamos a esta campaña presidencial. Por amor por Colombia, por la vida, ni un paso atrás”, ha anunciado en X el congresista boyacense Jaime Raúl Salamanca. El acuerdo incluye “defender la Constitución de 1991 y su implementación”, así como también “no apoyar cualquier intento de reelección presidencial”. Son dos líneas rojas que había establecido el partido hace 10 días, cuando aprobó el inicio de una negociación para adherirse a la campaña de Cepeda.
“Celabramos esta decisión del Partido Verde, bienvenidos a la Alianza por la Vida y al equipo del triunfo con #IvanyAidaEnPrimera”, ha escrito en sus redes sociales María José Pizarro, senadora y jefa de debate del candidato de izquierdas. Mientras tanto, el sector centrista de una colectividad fuertemente dividido ha lamentado la decisión de la dirección nacional. “Mi Partido Verde acaba de aprobar mayoritariamente adherirse a la campaña de Iván Cepeda y el Pacto, dejando claro que no podremos hacerle campaña a nadie más. Terrible y doloroso error. Decepción absoluta. Les parece igual Claudia que De La Espriella”, ha comentado el concejal bogotano Julián Sastoque, en referencia a la imposibilidad de los parlamentarios electos del partido de respaldar la candidatura presidencial de la centrista Claudia López.
De la Espriella denuncia que las publicaciones en la que su campaña pide dinero son falsas
El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha asegurado este martes que varias publicaciones en las que su campaña pide apoyo económico son falsas. “El movimiento Defensores de la Patria hace un llamado a la ciudadanía a no atender este tipo de solicitudes y a verificar la información únicamente a través de los canales oficiales”, ha indicado en un comunicado.
Las publicaciones a las que se refiere De la Espriella, hechas por un grupo que se hace conocer como el comité municipal de Defensores de la Patria en Carmen de Bolívar, atentaban integralmente con una de sus banderas de campaña: la independencia económica. El aspirante niega el apoyo de los partidos tradicionales y también, según sostiene, de grandes grupos económicos. “La financiación de la campaña proviene exclusivamente de recursos propios y de créditos obtenidos en el sistema financiero”, ha recalcado.
Abelardo de la Espriella demandará el decreto con el que el Gobierno de Petro ordena trasladar 7.000 millones de dólares desde los fondos privados a Colpensiones
El candidato ultra Abelardo de la Espriella ha solicitado la suspensión provisional del Decreto 0415, con el que el Ministerio del Trabajo ha ordenado transferir 25 billones de pesos (unos 7.000 millones de dólares) a Colpensiones, la empresa del Estado encargada de gestionar las pensiones de millones de colombianos. De la Espriella considera que se ha incurrido en una extralimitación y que la norma tiene vicios de ilegalidad que ponen en riesgo el ahorro ciudadano.
Con este traslado forzoso, el Gobierno de Petro materializa su reforma pensional sin que exista certeza jurídica sobre su constitucionalidad. La medida establece que las administradoras privadas deben mover el 50% de los recursos en máximo 20 días hábiles desde su entrada en vigor, y el 50% restante en los siguientes 10 días. Es decir, los recursos deben girarse antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
De la Espriella considera que esta disposición contradice una ley previa que establece que dichos recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por los fondos de pensión hasta que el afiliado consolide su derecho pensional. “No permitiremos que usen la plata de los trabajadores para su festín de corrupción y politiquería”, ha asegurado el candidato a través de un comunicado.
Dos congresistas de la derecha colombiana anuncian que Bernie Moreno será observador en las elecciones
Los congresistas del Centro Democrático Marelen Castillo y José Jaime Uscátegui han asegurado a través de un video divulgado en redes sociales que el senador republicano Bernie Moreno será observador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo. El anuncio se hizo luego de que los colombianos se reunieran con Moreno, nacionalizado estadounidense pero nacido en Colombia.
Durante su visita a Washington, los congresistas del partido de derechas también presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la falta de garantías electorales en Colombia, por el aumento de la violencia política y la expansión de los grupos armados en el país. Los riesgos en seguridad y de un posible fraude también han sido enarbolados por la izquierda. El mismo presidente Petro ha hablado sobre la posibilidad de un fraude.
Uscátegui asegura en el video que la visita de Moreno “es una garantía porque tiene que ser un proceso abierto y transparente ante los ojos del mundo. Es un motivo de tranquilidad para Colombia y para los Estados Unidos”.
El movimiento de De la Espriella lidera la postulación de jurados para la primera vuelta
Defensores de la Patria, el movimiento fundado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, lidera la postulación de jurados para la primera vuelta electoral, con 17.961 ciudadanos inscritos. Así lo ha anunciado este jueves el candidato en un comunicado en el que destaca el compromiso de los suyos en “la vigilancia del proceso electoral” y que refleja “un alto nivel de movilización y participación ciudadana”.
Según con el conteo revelado por De la Espriella, los otros partidos con mayor número de jurados inscritos son el izquierdista Pacto Histórico, con 16.460 postulados y el uribista Centro Democrático, con 3.394. El pequeño Partido Demócrata Colombiano cuenta con 32.
La campaña del ultra ha resaltado que su proceso “ha sido impulsado por ciudadanos que buscan garantizar el respeto por la voluntad popular en las urnas”.