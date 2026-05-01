El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo

El partido Verde llega a la campaña de Iván Cepeda, con la Constituyente como punto de fricción

La Alianza Verde, el fragmentado partido que en otros tiempos fue la principal referencia del centro político, ha formalizado este miércoles su llegada a la campaña del senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda que encabeza todas las encuestas para suceder a Gustavo Petro. Lo hizo junto a cientos de militantes en un evento en Bogotá, con la presencia de Cepeda y de su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué. En la tarima los acompañaban también Antonio Navarro y Carolina Espitia, copresidentes del Verde, y la también senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda. La esperada adhesión de los verdes se produce después de haber concretado el prometido acuerdo programático que se anunció hace ya dos semanas.

La idea de convocar una Asamblea Constituyente, en la que ha insistido el presidente Petro, emergía como un último escollo para sellar el acuerdo, pero al final ha sido apenas una mención, sin que Cepeda renuncie explícitamente a promover esa iniciativa. Los verdes se proponen impulsar un acuerdo nacional que permita tramitar por el Congreso las reformas sociales, como también plantea Cepeda, y han recordado nuevamente que consideran “inconveniente” una Constituyente en este momento. A pesar de esa declaración, en el evento había personas recogiendo firmas para la Constituyente que promueve el Gobierno.

Es un camino parecido al del acuerdo que selló el mes pasado Cepeda con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, y su partido En Marcha. Ese fue el primer gesto de apertura del oficialista Pacto Histórico con el propósito de construir una coalición electoral más amplia para la primera vuelta del 31 de mayo, a la que han bautizado Alianza por la Vida. Tanto Cristo como representantes de los verdes se desmarcaron de la insólita recolección de firmas.

Después de Cepeda, en las encuestas aparecen dos aspirantes de derecha: el ultra Abelardo de la Espriella y la también senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La víspera, el Partido Liberal formalizó su respaldo a la candidatura de Valencia.