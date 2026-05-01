Iván Cepeda encabeza los ocho candidatos presidenciales que mantienen en secreto sus finanzas

A un mes de las votaciones, los principales rivales del líder en las encuestas sí han publicado sus cuentas cuando inicia el momento crítico por concentrar el mayor gasto electoral

A un mes de las elecciones presidenciales, persiste la opacidad sobre la financiación de las campañas: no se sabe de dónde viene la plata con la que 8 de los 13 candidatos que aspiran al cargo más importante de Colombia pagan sus actividades electorales, ni cuánto gastan. Sus campañas no han revelado sus ingresos y gastos en Cuentas Claras, la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo advierte Transparencia por Colombia en un informe publicado este miércoles, que actualizará a diario hasta el día de la primera vuelta, el 31 de mayo. “Si están pidiendo el voto a la ciudadanía, se esperaría que correspondan con un mínimo de transparencia: entregar la información sobre su financiación”, dice Andrés Hernández, director de la organización.

Hasta las 6.00 de la tarde de este jueves, según el informe de Transparencia por Colombia y los datos de Cuentas Claras, solo cinco campañas habían reportado sus cuentas. Abelardo de La Espriella registra ingresos por 20.000 millones de pesos (5,5 millones de dólares) y gastos por 12.957 millones (unos 3,6 millones); Paloma Valencia declara ingresos por 15.000 millones (casi 4,2 millones) y gastos por 4.253 millones (1,2 millones); Sergio Fajardo informa ingresos por 1.008 millones (casi 280.000 dólares) y gastos por casi 856 millones (237.000 dólares); Claudia López reporta ingresos por 87,3 millones (24.100 dólares) y gastos por 63 millones (17.400 dólares), y Roy Barreras registra ingresos por 100 millones de pesos (27.700 dólares) y gastos por 49 millones (13.500 dólares). En conjunto, estas campañas suman 36.195 millones de pesos en ingresos (10 millones de dólares) y 18.178 millones (5 millones de dólares) en gastos.

Ni el puntero en las encuestas, Iván Cepeda, ni siete candidatos con escasa intención de votos en los sondeos (Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Miguel Uribe, Mauricio Lizcano, Santiago Botero, Gustavo Matamoros y Sondra Macollins) han reportado información. El informe también incluye a Clara López, quien retiró su campaña para apoyar al oficialista Cepeda, pero aún debe registrar los ingresos y gastos en los que incurrió antes de su salida.

El incumplimiento se da pese a que la resolución de 10753 de 2025 del CNE exige a los candidatos a registrar cada ingreso y cada gasto, y a actualizar la información al menos cada ocho días. “Tienen que estar reportando en la medida en que desarrollan sus actividades; es un requisito legal”, insiste Hernández. Más allá de la norma, añade, se trata de una condición básica para garantizar la transparencia y la equidad en la contienda electoral. Sin embargo, las campañas llevan semanas realizando actividades que implican movimientos financieros que no están siendo reportados. “No los estamos viendo”, advierte. La falta de datos no solo dificulta el control institucional, sino que también impide a los ciudadanos evaluar en qué condiciones compiten los candidatos.

Uno de los casos más llamativos es el de Cepeda, aspirante del partido de Gobierno de izquierda Pacto Histórico y quien no ha reportado ningún movimiento financiero. Su campaña ha defendido que sus cuentas se manejan con rigor y austeridad, pero Hernández insiste en que las declaraciones no son suficientes. “Está bien que lo diga, pero de acuerdo a la ley y a los principios de orden democrático y electoral, lo que queremos es ver el reporte en Cuentas Claras”, asegura.

Para el director de Transparencia por Colombia, el liderazgo de Cepeda implica una responsabilidad adicional, “justificada por una expectativa ciudadana”. “Si los ciudadanos ven todas las actividades que realiza, lo mínimo es que cuente de dónde sale la plata y en qué se la gasta”, añade. En todo caso, subraya que el llamado es general: todos los candidatos deben cumplir con las reglas.

Simpatizantes de Iván Cepeda en un acto de campaña en el parque San Antonio, en Medellín, el 28 de marzo.

Los hallazgos del informe resultan especialmente preocupantes a la luz de una alerta previa de la misma organización. El 16 de abril, Transparencia por Colombia advirtió que el CNE aún no había habilitado el portal de Cuentas Claras para la publicación de la información. Un día después, hace casi dos semanas, la plataforma fue activada, pero la falta de reportes persiste. “Uno esperaría que, después de varias semanas de campaña, los equipos financieros ya hubieran subido la información que dicen estar organizando, pero no la vemos”, apunta Hernández. “A este nivel de una campaña presidencial uno no se puede justificar en la ignorancia, ni en la falta de capacidad”, añade el director.

La preocupación aumenta de cara al último mes de campaña, cuando suele concentrarse el mayor gasto electoral. Según explica Transparencia por Colombia, se espera una “inversión de recursos significativa”, especialmente en transporte, publicidad y eventos, dado que las campañas aún están por debajo del tope de 37.000 millones de pesos fijado para cada una hasta la primera vuelta. “Es un patrón que hemos visto: a medida que se acerca la elección, el gasto aumenta significativamente”, explica Hernández. Usualmente, contar con más recursos suele traducirse en mayores posibilidades de victoria.

El informe coincide, además, con la ratificación del CNE de que la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación y recibió recursos de manera irregular, lo que implica sanciones para su equipo. Para Hernández, se trata de una “coincidencia oportuna”, porque “envía un mensaje claro a todas las campañas: las reglas no son una formalidad, sino una protección electoral y democrática”. Según la autoridad electoral, la campaña sobrepasó el límite por 5.300 millones de pesos. “¿Qué habrían hecho las demás campañas de 2022 con ese dinero extra?”, se pregunta Hernández. “Lo importante es que la ciudadanía pueda votar con la confianza de que elige a alguien que compite de manera legítima”.

El CNE ha sido ampliamente criticado y señalado como un organismo inefectivo y parcializado, en parte porque sus magistrados son elegidos por el Congreso a partir de cuotas de partidos políticos. Los escándalos por financiación irregular han marcado distintos momentos de la vida política colombiana, desde el Proceso 8.000, que involucró dineros del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper en los 1990, hasta el caso Odebrecht, que afectó a varias campañas presidenciales. Por eso, para Hernández, la decisión del CNE, aunque tardía, marca un hito. A su juicio, el fallo abre la puerta a un mayor control sobre la financiación electoral, pero también evidencia el largo camino que falta por recorrer en términos de independencia, agilidad y claridad en las reglas, así como en su aplicación oportuna.