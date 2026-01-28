Estos son los productos de Amazon de las Guerreras K-pop que están arrasando

Tazas, pijamas, sudaderas o botellas para beber agua se cuelan en esta lista de los productos más deseados por los fans de estas peculiares guerreras

Netflix ha hecho que el K-pop no sea únicamente reconocido por ser un estilo musical. El gran éxito de la película animada K-pop Demon Hunters ha convertido a sus tres protagonistas ficticias (Rumi, Mira y Zoey) en unas estrellas de la pantalla y de la música. Las integrantes del grupo de pop coreano Huntrix ya no son solo las protagonistas de una película: es un fenómeno viral que capta la atención de niños y no tan niños, llegando incluso a ofrecer conciertos en teatros y estadios alrededor del mundo. Todo esto ha llevado a que los más fans de esta película animada de Netflix quieran tener desde juguetes, botellas para el agua o tazas de desayuno hasta ropa con los rostros de sus dibujos animados favoritos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los productos de las cazadoras de demonios que más se están vendiendo en Amazon estos días para que puedas encontrar el regalo para los fans de las guerreras K-pop más famosas y queridas del momento.

Muñeca Rumi

Rumi es la líder de la banda de pop coreano y suele ser la favorita de las pequeñas fans de esta animación. Esta muñeca articulada de Rumi viene con su ropa habitual y accesorios para que las pequeñas fans puedan jugar y divertirse con ella durante horas. Además, es interactiva.

Conjunto de 3 muñecas de Rumi, Mira y Zoey

Este set de muñecas cuenta con las tres integrantes del grupo. Perfectas para que las más pequeñas jueguen inventándose mil aventuras con sus personajes favoritos.

La espada de Rumi

La espada de Rumi es el complemento perfecto para este carnaval. Si quieres hacerle un regalo a una pequeña fan y no sabes el qué, este puede ser un gran accesorio si está pensando disfrazarse de Rumi.

Set de 8 collares Demon Hunters K-pop

Si lo que quieres es hacer un regalo para una niña que ya no suele jugar mucho con muñecas y le han empezado a interesar otras cosas, este juego de collares puede ser la opción perfecta. Tiene 8 colgantes de vidrio con la imagen de diferentes momentos de la película.

Camiseta de las guerreras K-pop

Si al niño o la niña a la que le vas a hacer el regalo no le gustan mucho los collares, esta camiseta de manga corta puede ser una excelente opción; además, es fácil de combinar y puede ser perfecta si sabes que va a ir a uno de los conciertos de las guerreras en los próximos meses.

Sudadera personalizable

Esta sudadera es perfecta si quieres tener un detalle más personal e incluir el nombre de la persona a la que le estás haciendo el regalo. Que su nombre aparezca junto a la imagen de sus personajes favoritos convierte esta sudadera en un regalo muy especial.

Sudadera manta con capucha

Esta sudadera oversize tipo manta es perfecta para estar por casa en invierno; seguro que la va a querer llevar puesta todo el día debido a su diseño y a su agradable tacto.

Pijama de los Soje Boys

Como en toda película de dibujos animados, hay un enemigo y en este caso es una boy band llamada los Soje Boys. Este pijama de manga larga, diseñado para el invierno, es ideal para aquellos que son fans del grupo de chicos.

Lámpara 3D

Una luz nocturna táctil con efecto holograma que proyecta a las tres estrellas del pop coreano puede ser un buen regalo para aquellos niños y niñas a los que les gusta dormir con una luz por la noche.

Taza K-pop “It’s a K-pop Thing”

Esta taza puede ser el regalo perfecto para los niños y niñas a los que les cuesta tomarse la leche por la mañana; ver a sus personajes favoritos puede ser un extra de motivación. Aunque también puede ser el regalo perfecto para los no tan niños que también son grandes fans de las guerreras.

Botella de agua

Con esta botella reutilizable con pajita abatible, pensada para llevar al cole, entrenar o tener siempre a mano durante el día, seguro que tu hija ya no va a dejar olvidada la botella por cualquier parte y la querrá tener siempre con ella.

Disfraz de guerreras K-pop en concierto

Si tu hija está pensando en disfrazarse de guerrera K-pop este carnaval y le gusta uno de los trajes que utilizan para sus conciertos en lugar de la ropa habitual de cada personaje, este disfraz puede ser la opción perfecta.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de regalos de las guerreras K-pop suelen gustar más?

Normalmente funcionan muy bien pequeños objetos útiles para el día a día, como ropa cómoda, tazas o botellas de acero inoxidable.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de enero de 2026.

