Los mejores regalos para hacer a los fans de las guerreras K-pop esta Navidad

Una sudadera, una taza, una mochila o unas muñecas son solo algunas de las opciones para regalar a los más fanáticos de las guerreras más famosas del momento

Al igual que en su día Batman, Spiderman o Buzz Lightyear fueron ídolos de toda una generación, hoy en día los ídolos de los más pequeños, y los no tan pequeños, tienen nuevos nombres, nuevas caras y representan un cambio completo de contexto sociocultural. Cuando llega diciembre y te planteas comprar los regalos de Navidad, saber cuál es la película de animación con más éxito del año entre los más pequeños puede darte grandes ideas para hacer un buen regalo a un niño o una niña de 8 años que es fan de las guerreras K-pop.

Esta película se ha convertido durante los últimos meses en todo un fenómeno de masas que apasiona a los más pequeños y también a los no tan pequeños. Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 20 ideas de regalo que podrían ilusionar a cualquier fan de las guerreras K-pop.

Lámpara 3D

Una luz nocturna táctil con efecto holograma que proyecta a las 3 cazadoras de demonios es perfecta para esos niños y niñas que le tienen miedo a la oscuridad. Con las guerreras a su lado, seguro que dejan de tener miedo a monstruos y demonios.

Taza “It’s a K-Pop thing”

Si te cuesta que los más peques se tomen la leche por la mañana, seguro que esta taza te ayudará. Tener a las guerreras de tu lado seguro que te pone las cosas más fáciles.

Muñecas de las guerreras K-pop

Estas tres muñecas de Rumi, Mira y Zoey, las tres protagonistas de la película, son figuras articuladas con ropa y accesorios, perfectas para que los pequeños fans disfruten jugando con sus heroínas favoritas.

Mochila

Además de que seguro le hace una ilusión increíble a tu hijo o hija, esta mochila está repleta de bolsillos y pueden usarla tanto para clase como para llevar sus juguetes y sus cosas a cualquier excursión o para pasar un día al aire libre.

Vaso térmico

Este vaso tiene una capacidad de 850 ml, es grande, reutilizable y mantiene frías o calientes las bebidas en función de lo que desees. Es perfecto para que los más peques siempre lleven agua con ellos cuando van al colegio o al instituto.

Sudadera manta con capucha

Esta sudadera seguro que se convertirá en la favorita de una pequeña fan de las guerreras K-pop, no solo porque en el pecho aparecen sus tres heroínas, sino porque el tejido de manta es suave, cómodo y muy calentito, perfecto para que esté cómoda y abrigada todo el día.

Pack de 6 collares

Estos colgantes de vidrio con distintos personajes están diseñados para que cada uno tenga un color característico y se pueda compartir con amigas o utilizar uno cada día de la semana.

Bolsa de tela de Demon Hunters

Una totebag resistente que puede ser perfecta para regalar a esas fans de la película que ya no juegan con muñecas y les encantaría tener algo de sus nuevos dibujos animados favoritos.

Ropa de cama

Este juego de sábanas está hecho de microfibra, lo que es muy cómodo, ya que no necesita plancharse. El juego viene con 2 fundas para almohada de 50 x 75 cm y una funda nórdica de 150 x 200 cm.

Camiseta de las guerreras K-pop

Una camiseta ligera para los amantes de la cultura K-pop. La camiseta es perfecta para ver maratones, ir al colegio o salir con otros amigos que también son fans.

Chaqueta beisbolera

Una chaqueta con estampado de las tres guerreras, con sus fotos y sus nombres en la espalda, que puede ser perfecta para usar a diario, llevar al colegio o ir de excursión.

Peluca de Rumi

Una peluca de trenzas moradas para regalar a quien ya esté planeando disfrazarse de Rumi en carnaval.

Disfraces de guerrera K-pop para niñas

Carnaval cada vez está más cerca, y si no tienes muy claro qué regalar estas Navidades, seguro que un disfraz de guerrera K-pop le hará muchísima ilusión. Aquí te dejamos 3 posibles disfraces de diferentes atuendos que se ven a lo largo de la película con todo lujo de detalles.

Peluche de Demonio Tigre

Un peluche suave y perfecto para regalar a alguien a quien le guste este personaje de la película. Si buscas hacer un regalo a un niño o una niña que adore los peluches y a las Demon Hunters, este peluche puede ser la mejor opción.

Kit de decoración de cumpleaños

Si tus pequeños te suelen decir que son unos Huntrix (así se llaman los fans de las guerreras), estarán muy ilusionados si los sorprendes con esta decoración el día de su fiesta de cumpleaños.

Set de 6 figuras animadas

Estas figuras pueden ser un regalo muy versátil: se las puedes regalar a una niña para jugar o a un adulto que sea muy fan de la película y le encante coleccionar figuras animadas.

Póster para el dormitorio

Este póster tiene unas dimensiones de 86,4 x 56,9 cm y es perfecto si tus peques son muy fans de esta película de animación infantil. Es ideal para decorar tanto su habitación como su cuarto de juegos.

Sudadera Demon Hunters

Si te cuesta que se pongan la sudadera cuando están en el parque, ahora que llega el frío, esta sudadera no se la van a querer ni quitar. Además de llevar a las tres guerreras en el pecho, es suave, ligera y muy cómoda.

Preguntas frecuentes

¿Estos regalos son adecuados solo para niños o también para adolescentes y adultos?

Aunque muchos de estos artículos están pensados para el público infantil, la fiebre por las guerreras K-pop también ha conquistado a adolescentes y adultos.

¿Qué talla debería elegir si quiero regalar ropa de las guerreras K-pop?

La mayoría de las prendas viene con una guía de tallas detallada. Es recomendable revisar las medidas específicas, ya que pueden variar según el fabricante.

