Adiós calefactores eléctricos: esta estufa de gas es barata, potente y plegable

Esta estufa de gas de llama azul promete calentar los espacios en poco tiempo.

La solución definitiva para no pasar frío y evitar que la factura de la luz se dispare. El aparato incorpora termostato y cinco ruedas para transportarlo fácilmente

Aunque en la actualidad existen diferentes calefactores eléctricos de bajo consumo, puede que muchos no cumplan lo que prometen, por lo que al final de mes el bolsillo se resiente. Si buscas una alternativa, una estufa de gas es una de las opciones más prácticas que deberías contemplar.

Si lo estás pensando, entonces podrías echar un vistazo a la estufa de la que te hablamos hoy. Es de la marca Cecotec, tiene un diseño plegable y un sistema de protección que hace que sea muy segura de usar en el hogar. A continuación, te contamos los detalles más importantes que debes saber sobre este aparato que ayudará a disipar el frío en tiempo récord.

Esta estufa de gas cuenta con un termostato manual. © Amazon

Una estufa de gas de llama azul para calentar la casa

Esta es una de las primeras características que queremos mencionar. A diferencia de la llama amarilla, la azul ofrece diferentes beneficios.

El aparato recibe la mezcla perfecta de gas y oxígeno, por lo que el gas se quema correctamente.

Genera mayor calor útil por la misma cantidad de gas.

Minimiza la producción de humo, hollín y otros residuos.

Genera menor monóxido de carbono, por lo que es más segura.

Potente y muy fácil de almacenar

Para que puedas adaptarla a tus necesidades, la estufa integra un termostato regulable con dos niveles de potencia: 1.600 W y 4.200 W. Por si fuera poco, su diseño plegable ayuda a que guardarla no sea una odisea, ya que su tamaño se reduce y cabe en casi cualquier sitio.

La estufa de gas incorpora cinco ruedas que facilitan su transporte. © Amazon

No requiere fósforos o mecheros para encenderse

El aparato cuenta con un sistema piezoeléctrico. Esto quiere decir que para que funcione, solo se debe presionar un botón. Se genera una chispa eléctrica que salta al quemador y enciende la llama de forma automática. Así que no tendrás que usar nunca más una fuente de fuego externa como mecheros, velas o fósforos.

De gran capacidad y seguro de usar

El dispositivo tiene una capacidad para para bombonas de gas de hasta 15 Kg, además de que cuenta con cinco ruedas multidireccionales que te ayudarán a moverlo de una estancia a otra sin ningún problema.

Para mayor tranquilidad, también integra un triple sistema de seguridad: antivuelco, ODS (un sensor que detecta la concentración de oxígeno en el ambiente) y apagado de llama.

En Amazon supera las 500 valoraciones y cuenta con una nota media de 4,1 sobre 5 estrellas. “Maravillosa, calienta muy bien una estancia de 25 m² que es donde la tengo, además no desprende olor”, reseña uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

Esta estufa de gas posee un triple sistema de seguridad. © Amazon

