* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
ESTILO DE VIDA

17 coches teledirigidos para todas las edades y presupuestos

Una lista de vehículos que garantizan diversión y adrenalina: con giros, luces y hasta sistemas de rociado

Un coche teledirigido garantiza diversión en niños y adultos.
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Ir a los comentarios

Los coches teledirigidos se convierten en una de las opciones más recurridas a la hora de hacer un regalo de Navidad. Estos juguetes se pueden controlar a través de un mando, ofrecen una alta autonomía y, lo mejor, existen modelos tanto para adultos como para niños.

En el mercado se pueden encontrar una gran variedad de opciones, por eso hemos elaborado una lista con algunos de los mejores modelos que se pueden comprar en Amazon. Nuestra selección incluye alternativas para todas las edades y presupuestos. Este es el momento perfecto para realizar esta compra y no dejarla para última hora. ¡Echa un vistazo a la lista completa!

Coches teledirigidos para niños

El coche teledirigido más vendido en Amazon

Edad recomendada: 3 a 12 años.

Cuenta con cuatro faros LED en la parte delantera, además de llamativas luces en las ruedas. Sus neumáticos son muy resistentes, así que el coche se puede utilizar en casi todo tipo de superficies.

Los mejores coches teledirigidos que se pueden comprar en el mercado
Compra por 27,99€ en Amazon

Coche teledirigido con un motor potente

Edad recomendada: 6 a 16 años.

El vehículo puede alcanzar una velocidad máxima de 20 km/h. Su control remoto evita las interferencias y tiene una cobertura de hasta 50 m.

Los mejores coches teledirigidos que se pueden comprar en el mercado para Navidad
Compra por 35,99€ en Amazon

Coche de acrobacias todoterreno

Edad recomendada: 3 a 12 años.

Funciona con una batería interna que ofrece una carga rápida mediante un cable USB. Sus luces LED son ajustables y su diseño es a prueba de agua.

Los mejores coches radiocontrol que se pueden comprar en Amazon a buen precio
Compra por 26,30€ en Amazon

Coche teledirigido Hot Wheels Barbie

Edad recomendada: más de 5 años.

El coche se puede personalizar gracias al juego de pegatinas que viene incluido. En el asiento delantero hay espacio para dos muñecas Barbie.

Coche teledirigido Hot Wheels Barbie
Compra por 42,99€ en Amazon

Coche teledirigido Hot Wheels Rodger Dodger

Edad recomendada: más de 4 años.

El vehículo puede alcanzar una velocidad de hasta 11 km/h y destaca por su motor cromado.

Coche teledirigido Hot Wheels Rodger Dodger
Compra por 38,33€ en Amazon

Coche teledirigido 4x4

Edad recomendada: 6 a 10 años.

Tiene una rotación de 360 grados, está fabricado con materiales de alta calidad e incluye dos baterías recargables.

Coche teledirigido 4x4.
Compra por 23,99€ en Amazon

Coche teledirigido monster truck

Edad recomendada: 7 a 14 años.

Incorpora luces LED, es impermeable y cuenta con una función de pulverización que eleva la experiencia de uso.

Coche teledirigido Monster Truck.
Compra por 47,99€ en Amazon

Coche teledirigido anfibio

Edad recomendada: 7 a 14 años.

Sus dos baterías recargables ofrecen hasta 90 minutos de autonomía, además, está hecho con materiales resistentes al agua.

Coche teledirigido anfibio.
Compra por 49,99€ en Amazon

Coche teledirigido con la mano

Edad recomendada: 6 a 12 años.

El vehículo tiene dos modos de funcionamiento: con la mano, a través de un sensor, o con un mando a distancia. Cuenta con diferentes efectos, giros y otras características que amarán los más pequeños.

Coche teledirigido con la mano.
Compra por 45,99€ en Amazon

Coche teledirigido con luz y espray

Edad recomendada: 4 a 10 años.

Está provisto con tres modos diferentes de control, además, su parte trasera cuenta con un sistema de rociado.

Coche teledirigido con luz y espray.
Compra por 48,99€ en Amazon

Coches teledirigidos para adultos

Coche Teledirigido Road 4x4

Puede alcanzar una velocidad de 40 km/h, incluye dos baterías de alto rendimiento y sus amortiguadores se pueden ajustar.

Coche Teledirigido Road 4x4.
Compra por 117,99€ en Amazon

Coche teledirigido todoterreno

Está equipado con un potente motor, tiene un diseño robusto que garantiza mayor durabilidad y cuenta con neumáticos todoterreno de taco alto.

Coche teledirigido todoterreno.
Compra por 111,99€ en Amazon

Coche teledirigido modelo Crawler

Sus neumáticos antideslizantes aseguran una alta velocidad con mayor estabilidad. Por otro lado, también tiene iluminación LED y un rango de control de hasta 100 m.

Coche teledirigido modelo Crawler.
Compra por 68,60€ en Amazon

Coche teledirigido Goolsky XKS

Un coche diseñado para carreras de alto nivel. Alcanza una velocidad de 60 km/h y está fabricado con materiales muy resistentes a los golpes.

Coche teledirigido Goolsky XKS.
Compra por 134€ en Amazon

Coche teledirigido X-Gravel

Cuenta con un mando ergonómico, tracción trasera y dos baterías que ofrecen hasta 30 minutos de uso.

Coche teledirigido X-Gravel.
Compra por 34,99€ en Amazon

Coche teledirigido con bolsa de transporte

Está provisto con un motor sin escobillas, por lo que podrás disfrutar de una mayor potencia y velocidad. Incluye una práctica bolsa de almacenamiento.

Coche teledirigido con bolsa de transporte.
Compra por 199,99€ en Amazon

Coche teledirigido Road Race Buggy

Es impermeable, cuenta con un engranaje metálico y alcanza una velocidad máxima de 70 km/h.

Coche teledirigido Road Race Buggy.
Compra por 269,99€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los coches teledirigidos

¿Qué velocidad pueden alcanzar?

Entre 15 y 30 km/h los que están diseñados para niños, los de adultos pueden superar los 100 km/h.

¿Cuánto tiempo dura la batería de un coche radiocontrol?

Entre 30 y 50 minutos, este es el tiempo aproximado que suele durar la batería de estos juguetes.

¿Los coches teledirigidos son regalos aptos para los niños y niñas?

Sí. Están fabricados, normalmente, con un plástico certificado y seguro.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Más información

_
_