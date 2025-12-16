Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Regalos de Navidad para niños de 6 años que no fallan

Una selección de juguetes que no solo garantizan diversión, sino también el desarrollo de la creatividad y el razonamiento lógico

Descubre esta lista definitiva de regalos navideños para niños de seis años.
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Aunque parezca una tarea sencilla, encontrar el regalo ideal para un pequeño de seis años puede tomar más tiempo del que se piensa. Por tal motivo, en EL PAÍS Escaparate queremos ponértelo más fácil, así que elaboramos una lista con algunas de las mejores opciones para estas navidades.

En esta selección encontrarás alternativas que no solo aseguran diversión, sino que también se convierten en una manera didáctica de desarrollar el aprendizaje, la creatividad y la imaginación. Echa un vistazo a nuestras propuestas y no dejes esa compra importante para el último momento.

Robot interactivo

Este robot es el compañero perfecto para los pequeños amantes de la robótica. Se controla con un mando remoto o mediante gestos, permite avanzar, retroceder y moverse en cualquier dirección. Con luces LED y música, se convierte en un espectáculo interactivo que fascinará a los niños.

los mejores regalos de navidad para niños de 6 años.
COMPRA POR 20,89€ EN AMAZON

Juego de bloques magnéticos

Los bloques brillan en la oscuridad y con ellos se pueden armar varias formas de fidget spinner, lo que ayuda a estimular la creatividad.

Los bloques de este juego brillan en la oscuridad.
Compra por 19,38€ en Amazon

Cuentos mágicos en 3D

Todas las historias holográficas están narradas en diferentes idiomas por cuentacuentos profesionales.

Estos cuentos mágicos en 3D incluyen en total 10 historias.
Compra por 34,99€ en Amazon

Juego de mesa Batalla de Genios

Un emocionante juego de mesa para dos jugadores que consiste en colocar las piezas en el tablero antes que el oponente. Ideal para desarrollar habilidades como la planificación y la visión espacial.

los mejores regalos de navidad para niños de 6 años.
COMPRA POR 25,30€ EN AMAZON

Kit de construcción de fuertes

Con 85 piezas que brillan en la oscuridad, este regalo permite construir castillos, cohetes, túneles, y mucho más. Perfecto para estimular la imaginación y que el pequeño pueda crear su propio mundo.

los mejores regalos de navidad para niños de 6 años.
COMPRA POR 31,99€ EN AMAZON

Estuche de lápices de colores y rotuladores

La caja contiene 50 lápices (con colores intensos y fáciles de afilar) y 40 rotuladores (con punta bloqueada que no se hunde).

Estuche de lápices de colores y rotuladores.
Compra por 30,28€ en Amazon

Juego educativo de asociación

Los más pequeños se divertirán relacionando preguntas con respuestas de diferentes temáticas de su etapa escolar.

Este juego educativo incluye las pilas necesarias.
Compra por 15,99€ en Amazon

IQ Puzzle

El tablero permite la opción para desafíos en 2D y 3D. Un juego que estimula la concentración y el razonamiento lógico.

Con este puzzle se pueden crear pirámides en 3D.
Compra por 12,90€ en Amazon

Aviones con lanzador

El paquete incluye tres aviones de espuma en diferentes colores y un lanzador. Los planeadores tienen dos modos de vuelo, lo que incrementa la diversión en cada lanzamiento.

Estos aviones de juguete están hechos de espuma moldeada y flexible
Compra por 19,99€ en Amazon

Diana con dos pistolas

Los niños podrán disfrutar de dos modos de juego, además de que el tablero emite sonidos que hacen más emocionante cada partida.

Esta diana electrónica funciona con tres pilas AAA.
Compra por 24,36€ en Amazon

Karaoke infantil

Contiene un altavoz portátil con luces LED que emite diferentes sonidos mágicos, además de dos micrófonos. Pesa muy poco e incorpora una batería de larga duración.

Este karaoke infantil pesa muy poco, así que es fácil de llevar a cualquier sitio.
Compra por 12,83€ en Amazon

El Suelo es Lava: juego de mesa interactivo

Inspirado en el famoso programa de televisión, esta divertida dinámica pone a prueba el equilibrio y la coordinación. Pueden participar hasta seis jugadores y cada partida tiene una duración aproximada de 20 minutos.

Este juego de mesa es perfecto tanto para interior como para exterior.
Compra por 22,95€ en Amazon

Minidrón

Este avión teledirigido para principiantes posee seis tipos de luces ajustables. Es muy fácil de manejar y su funcionamiento no es peligroso para los pequeños.

Este avión teledirigido se puede usar de forma continua hasta por 30 minutos.
Compra por 41,99€ en Amazon

Bloques de construcción de coches

Las piezas son coloridas y fáciles de montar, con ellas se pueden armar hasta 10 vehículos diferentes. Los bloques están hechos de un material no tóxico y tienen los bordes lisos.

Con los bloques de este juego se pueden crear hasta 10 coches diferentes.
Compra por 20,89€ en Amazon

Torno de alfarería

Este kit de manualidades infantil incluye un torno, dos paquetes de arcilla, herramientas de pintura y mucho más.

Este torno de alfarería tiene un pedal muy fácil de usar.
Compra por 34,99€ en Amazon

Luz nocturna con altavoz Stitch

Funciona con tres pilas AAA, tiene un diseño compacto y el color se puede ajustar para crear diferentes atmosferas.

Esta lámpara con altavoz es de bajo consumo.
Compra por 24,97€ en Amazon

Taller de bolígrafos

Un juego muy divertido, en el que se podrán personalizar los bolígrafos con una gran variedad de accesorios y decoraciones.

Con este taller se podrán personalizar los bolígrafos con diferentes accesorios.
Compra por 27,95€ en Amazon

Vehículo de construcción Lego

Se trata de un coche todoterreno 4x4. Además, contiene diferentes accesorios como una botella de agua o una linterna.

Vehículo de construcción Lego.
Compra por 15,99€ en Amazon

Juego de memoria con más de 500 niveles

Esta especie de rompecabezas ayuda a desarrollar el pensamiento, convirtiéndose en un reto interactivo para los más pequeños.

Juego de memoria con más de 500 niveles.
Compra por 28,04€ en Amazon

Set de peonzas giratorias

El paquete incluye 12 peonzas giratorias, tres lanzadores, una empuñadora y una caja de almacenamiento.

Set de peonzas giratorias.
Compra por 51,99€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre regalos de Navidad para niños de 6 años

¿Qué le puede interesar a un niño de 6 años?

A esta edad, los niños buscan diversión, aprendizaje y también les atraen los desafíos. Les llaman la atención los juego de construcción, juguetes interactivos, juegos de mesa que pongan a prueba su rapidez, entre otros.

¿Qué regalar si no conozco bien al niño?

Cuando no conoces los gustos específicos del niño, es mejor optar por regalos versátiles y populares. Un Lego nunca falla, y los kits de construcciones tampoco.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

