Regalos de Navidad para niños de 4 a 6 años que les entretienen y fomentan su creatividad

Una selección de juguetes de todo tipo y para todos los gustos que ayudan a potenciar y desarrollar los intereses que los niños de esta edad poco a poco empiezan a mostrar

Cuando llega la Navidad y hay niños cerca a los que te apetece hacerles un buen regalo, seguro que siempre te surge la misma duda: quieres regalar algo que les haga ilusión, que sea apropiado para su edad, que los mantenga alejados de las pantallas y que estimule su imaginación, a la vez que les permita imaginar, crear y experimentar con formas, colores e ideas. Además de querer que cumpla con estos requisitos, seguro que tampoco quieres que, cuando le das el regalo a un niño de 4, 5 o 6 años, te des cuenta de que en realidad es un regalo para niños de 12 años; para evitar este tipo de confusiones hemos elaborado esta lista.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección variada para que puedas elegir según lo que mejor encaje con los gustos y los intereses del niño o la niña para la que estés buscando ese regalo tan especial.

Kit de construcción

Este juego les encantará a esos pequeños arquitectos que están todo el día tratando de construir casas con cualquier cosa que encuentran. Este conjunto de palos y bolas de 140 piezas que brillan en la oscuridad les permitirá hacer sus primeras construcciones de un tamaño considerable.

Cámara de fotos infantil

Para esos niños a los que les encanta sacar fotos, esta puede convertirse en su primera cámara con la que empezar a capturar el mundo desde su perspectiva y almacenar sus primeros recuerdos. Además, su diseño con forma de dinosaurio es muy divertido y especialmente resistente para aguantar el día a día.

Juego para montar y desmontar dinosaurios

Este set con destornilladores, tornillos y piezas es perfecto para esos niños a los que les encanta desmontar y montar sus juguetes. Este juego cuenta con 4 dinosaurios con los que pueden combinar las piezas y crear sus propios modelos.

Alfombra de baile

Esta alfombra interactiva es perfecta para esos niños que adoran bailar. Además de ser un juego muy divertido, seguir el orden de las flechas les ayuda a mejorar su coordinación y sentir cómo su forma de bailar también mejora con el paso de los días.

Pistola de agua eléctrica

Un juguete que es perfecto para que esos niños que adoran jugar con pistolas de agua puedan divertirse en verano.

Prismáticos de unicornio

Estos prismáticos son perfectos para esos niños a los que les encantan los pájaros. Son perfectos para que observen las aves en mayor profundidad y, además, vienen con una guía de aves incluida.

Puzzle XXL de un castillo de fantasía

Si al niño o niña al que le vas a hacer un regalo le encantan los rompecabezas, este puzle de gran tamaño de 48 piezas le va a encantar. Además, es perfecto para aumentar su capacidad de concentración y organización.

Bloques magnéticos de construcción

Este juego de 98 piezas magnéticas es perfecto para que los niños y niñas de esta edad empiecen a experimentar con formas, estructuras y colores con total libertad, divirtiéndose y dando rienda suelta a su imaginación.

Libro para colorear con acuarelas

Si tienes un pequeño artista en casa, seguro que le encanta este cuaderno pensado para que pinte sin ensuciar demasiado y descubra las acuarelas antes de dar el salto al pincel y al lienzo.

Arco y flechas

Si al niño le encanta Spiderman y, además, está todo el día apuntando y tratando de mejorar su puntería, este juego de arco, flechas y diana será su pasatiempo favorito. Además de ser muy divertido, es muy práctico para mejorar la coordinación.

Caja de herramientas con taladro eléctrico

Si su mamá o papá son unos manitas, seguro que al niño le encanta imitar lo que ellos hacen. Con esta caja de herramientas podrá “arreglar” sus primeras cosas sin miedo a que se haga daño.

Juego Montessori para aprender a leer

Este juego está inspirado en el Scrabble tradicional y es un recurso sencillo para que se vayan familiarizando con la forma de las letras y, poco a poco, les resulte más fácil aprender a leer.

Bloques magnéticos STEM

Otra opción de construcción magnética con estos 150 bloques que, combinados, les puede permitir hacer todo tipo de creaciones.

Kit de maquillaje de unicornio

Si a la niña a la que le quieres hacer un regalo le interesa mucho el mundo del maquillaje, este set es perfecto para que empiece a experimentar sin necesidad de usar productos reales y que, además, se limpia fácilmente.

Caja registradora

Si a tu niño le llama especialmente la atención la caja de los supermercados, esta caja registradora con sonidos es perfecta para que juegue a ser el cajero y empiece a hacer sus primeras cuentas mientras se divierte.

Coche teledirigido de Spiderman

Este coche de Spiderman funciona con un control remoto y se puede transformar en un robot. Es la mejor opción para esos niños a los que les encantan los coches y, a la vez, los superhéroes de acción.

Avión de poliespán con lanzador

Que Spiderman es uno de los superhéroes favoritos de los niños de estas edades es un hecho, y que además puedan tener un juguete que es un avión que sale volando al lanzarlo con una pistola que lo proyecta, mucho mejor.

Pizarra mágica

Una pizarra para dibujar y borrar sin parar, perfecta para llevar siempre y que los niños la puedan utilizar cuando más se aburren sin necesidad de recurrir a pantallas, como en el coche o comiendo en un restaurante.

Walkie talkies de Spiderman

Un par de walkies para que juegue a espías o se comunique a distancia con su hermano o amigos, mientras se imaginan que están en una misión para salvar el mundo como sus superhéroes favoritos.

Preguntas frecuentes

¿Es buena idea regalar juguetes electrónicos?

Si son intuitivos y no se convierten en pantallas pasivas, pueden ser muy estimulantes para fomentar su creatividad y favorecer la experimentación.

¿Cómo evitar que se aburran rápido del regalo?

Elige juguetes que sean versátiles, que no tengan una única forma de jugar. Las construcciones, los sets de imitación o las pizarras se reinventan solos con cada partida.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de diciembre de 2025.

