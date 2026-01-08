Chivite releva al vicepresidente y a la consejera de Interior en el Ejecutivo navarro
El senador socialista Javier Remírez será el número dos y portavoz del Gobierno foral
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves que prescinde de dos nombres fuertes del ala socialista de su gabinete. Chivite ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019. En su lugar, ha nombrado al senador socialista Javier Remírez, vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública. La presidenta navarra ha explicado en una rueda de prensa que esta remodelación “no se debe a la gestión”, sino a la intención de “dar un nuevo impulso” a la acción de Gobierno.
El Palacio de Gobierno de Navarra lleva meses en el punto de mira por su cercanía y relación con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. No obstante, la presidenta navarra ha entrado sonriente en la sala y ha asegurado que su intención es agotar la legislatura. Ambas sustituciones corresponden a la parte socialista de la coalición de gobierno en la que también se encuentran los nacionalistas de Geroa Bai, cuyos departamentos quedan al margen de la remodelación.
En diciembre, Chivite cesó al director general de Obras Públicas de la Comunidad Foral, Pedro López, en relación con una modificación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. La obra recayó en Acciona y Servinabar, la pequeña empresa en la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía casi la mitad de las participaciones, según la Unidad Central Operativa (UCO). La presidenta socialista y líder del PSN sostiene que nunca habló sobre adjudicaciones del Gobierno de Navarra con Cerdán, que fue su número dos en el partido durante desde 2014 hasta que dio el salto a Ferraz en 2017.
