España

Chivite ultima cambios en el Gobierno de Navarra con la salida de su vicepresidente primero y la consejera de Interior

Fuentes del PSN justifican el cambio a la necesidad de dar un nuevo impulso a la formación tras un año marcado por los escándalos de corrupción

José Manuel Abad Liñán
José Manuel Abad Liñán
Madrid -
La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, prepara una renovación de su Ejecutivo en plena investigación del caso Cerdán. Chivite plantea sustituir al menos a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López Antelo, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes próximas a la presidenta navarra.

Estas fuentes justifican el cambio a principios del nuevo año para dar “un nuevo impulso al Ejecutivo” tras un 2025 que ha sido ”difícil para todo el Partido Socialista y especialmente para el PSN". La salida de Taberna y López de Antelo, insisten las mismas fuentes, no está vinculada a ninguna “purga” ni está relacionada con los escándalos de corrupción que han marcado parte de la agenda política navarra en los últimos meses.

La presidenta del Ejecutivo tiene previsto comparecer en breve, con probabilidad este mismo jueves, para dar cuenta de los cambios en su Gobierno, una coalición del PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin. El vicepresidente primero, que también ostenta la cartera de Presidencia e Igualdad, y la consejera salientes forman parte de la cuota socialista en el Gabinete.

En diciembre, Chivite cesó al director general de Obras Públicas de la Comunidad Foral, Pedro López, en relación con una modificación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. La obra recayó en Acciona y Servinabar, la pequeña empresa en la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía casi la mitad de las participaciones, según la Unidad Central Operativa (UCO). La presidenta socialista y líder del PSN sostiene que nunca habló sobre adjudicaciones del Gobierno de Navarra con Cerdán, que fue su número dos en el partido durante desde 2014 hasta que dio el salto a Ferraz en 2017.

Sobre la firma

José Manuel Abad Liñán
José Manuel Abad Liñán
José Manuel Abad Liñán - twitter
Es redactor de la sección de España de EL PAÍS. Antes formó parte del Equipo de Datos y de la sección de Ciencia y Tecnología. Estudió periodismo en las universidades de Sevilla y Roskilde (Dinamarca), periodismo científico en el CSIC y humanidades en la Universidad Lumière Lyon-2 (Francia).
Archivado En

