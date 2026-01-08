Cuerpo señala que Repsol es “una empresa estratégica” para Venezuela y destaca sus buenas relaciones con EE UU

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha puesto en valor que Repsol es una “empresa estratégica” para Venezuela que cuenta, además, “con contacto directo y las mejores relaciones posibles” tanto con las autoridades del país caribeño como con Estados Unidos, de cara a abordar la situación actual tras la intervención por el Gobierno de Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro.

En declaraciones a RNE recogidas, Cuerpo recordó que Repsol es una empresa “crucial” para la estabilidad en Venezuela, ya que la explotación del yacimiento de gas natural La Perla por la petrolera española “es esencial para la estabilidad del suministro eléctrico” en el país.

“Por lo tanto, son empresas no solo ya de largo recorrido en Venezuela, sino estructuralmente importantes para el país y que, por supuesto, están jugando un rol ahora para la estabilidad del mismo y lo van a jugar también a futuro”, dijo.

Según informa este jueves el diario ‘Expansión’, Repsol tiene previsto mantener durante estos días un encuentro con representantes de la Casa Blanca para abordar su situación en Venezuela.

Cuerpo destacó que Repsol tiene “muy buena relación” tanto con las autoridades venezolanas como con las americanas y reafirmó que el Gobierno español está “para ayudar y apoyar” a la compañía “en lo que sea necesario”.

El ministro insistió en que el Ejecutivo mantiene contactos con las cerca de 60 empresas con presencia en Venezuela y que lo que trasladan actualmente es, a “pesar de la situación tan incierta que hay, mensajes de tranquilidad, de no afectación”. “Este es el mensaje común y también es el mensaje por parte de Repsol”, añadió al respecto.