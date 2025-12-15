Los mejores regalos para niños de 7 y 8 años esta Navidad

Descubre juguetes, kits creativos y juegos que combinan diversión y aprendizaje. Sorprende a los peques con regalos que recordarán todo el año

La Navidad es una época para disfrutar de los días en familia, compartir momentos especiales y crear recuerdos que duren para siempre. Los detalles importan, y nada hace sonreír más a un niño que recibir un regalo pensado con cariño. Encontrar el regalo perfecto para los peques de la casa puede ser un reto, pero también una oportunidad para sorprender y emocionarlos.

Este año, los juguetes y juegos van mucho más allá de lo tradicional: combinan creatividad, diversión y aprendizaje. Desde manualidades que despiertan la imaginación hasta aventuras que se viven dentro y fuera de casa, hay opciones para todos los gustos.

Para ayudarte, hemos recopilado un listado con ideas que aseguran diversión, entretenimiento y muchas sonrisas. Prepárate para descubrir juguetes originales y divertidos que harán que estas fiestas sean inolvidables para los peques.

A continuación, encontrarás una selección de 20 regalos para niños de 7 y 8 años, pensados para estas Navidades.

Puzle princesas Disney

Este puzle de 200 piezas reúne la magia de las Princesas Disney con piezas de gran calidad y un diseño colorido y llamativo que encanta a los más pequeños. Montarlo es ideal para desarrollar la coordinación mano-ojo, concentración y paciencia mientras ven cómo la imagen cobra vida paso a paso. Regalarlo es apostar por entretenimiento tranquilo y creativo para largas tardes divertidas en familia.

Skip it luminoso

Este Skip It modernizado añade luces LED y un contador que convierte un juego clásico en algo mucho más emocionante. Basta con ponérselo en el tobillo y empezar a saltar y a girar para que todo se ilumine y las vueltas vayan subiendo. Es ligero, resistente y se puede usar en cualquier parte Un juguete activo, divertido y que a los niños les encantará.

Kit para hacer tu propio gloss

Este kit permite crear sus propios brillos de labios como si tuvieras tu propio mini laboratorio de estética. Con ingredientes incluidos y un folleto de instrucciones claro y sencillo. El proceso es divertido y diferente a los juguetes habituales, y al final se obtiene un producto real que se puede personalizar, usar o regalar. Todo viene en una caja lista para empezar, solo es ponerse manos a la obra.

Alfarería para niños

Este set permite que los peques formen figuras de barro o escayola con sus manos y luego las decoren a su gusto, algo que hace la experiencia más completa y entretenida. Incluye moldes básicos y herramientas para trabajar la pieza y personalizarla con colores. Es un juguete artístico que fomenta la imaginación y la creatividad al crear objetos reales desde cero. Ideal para niños que disfrutan las manualidades.

Alfombra de baile

Conecta esta alfombra a tu música favorita por Bluetooth y verás cómo se encienden las luces al ritmo del sonido, haciendo que bailar sea más emocionante. Los botones luminosos guían los pasos y ofrecen modos distintos para que el juego no sea siempre igual. Es un producto que convierte cualquier sala en una pista de baile sin complicaciones. Perfecto para que los niños liberen energía y se diviertan con ritmo.

Coche teledirigido acrobático

Este coche teledirigido va mucho más allá de “un simple RC”: gira 360°, hace volteretas de 180° y se mueve con luces y música que lo hacen irresistible para los niños. Su mando es fácil de usar y las dos baterías recargables incluidas aseguran varias rondas de juego sin interrupciones. Está diseñado para que se pueda usar tanto dentro como fuera de casa, y su tamaño y resistencia lo convierten en una opción entretenida para competir con amigos. Un regalo que combina velocidad, acrobacias y diversión visual de principio a fin.

Kit de laboratorio de ciencias para niños

¿Cómo sería tener tu propio laboratorio de ciencias? Este kit reúne más de 110 actividades diferentes que mezclan colores, reacciones químicas, pequeños volcanes y otras sorpresas que fascinan a los peques. Está pensado para explorar distintos fenómenos y mantener la curiosidad encendida, con instrucciones que hacen que cada experimento sea sencillo y divertido. Es una forma práctica de explorar el mundo de la ciencia y la química de manera divertida, jugando. Un regalo completo que da para muchas sesiones de juego.

Mini dron para niños

Este mini dron es fácil de manejar y perfecto para principiantes, tanto en interiores como exteriores. Su control remoto sencillo hace que despegar, girar y aterrizar sea accesible incluso para los más jóvenes. Es compacto, ligero y funciona como una introducción ideal al mundo de los drones y la tecnología. Un regalo emocionante que apuesta por la diversión en cada vuelo.

Kit de fabricación de gominolas

Llévate a casa la diversión de hacer tus propias gominolas con este completo kit que viene con moldes para 19 formas diferentes, desde ositos hasta estrellas o dinosaurios. Permite jugar con distintos sabores dulces, ácidos o combinados para crear golosinas únicas que luego puedes saborear y compartir. Es un regalo original y delicioso que convierte una tarde normal en una aventura de chuches personalizada.

Cubo magnético holográfico transformable

Este cubo magnético con 243 imanes y acabado holográfico brillante se transforma en millones de formas diferentes, dejando que la imaginación no tenga límites. Viene con un accesorio giratorio y una linterna UV para potenciar los efectos visuales y crear estructuras espectaculares que incluso brillan en la oscuridad. Es perfecto tanto para jugar solo como para compartir ideas con amigos y familiares, y se puede usar una y otra vez sin cansarse. Un regalo original que sorprende por lo mucho que puede ofrecer en un tamaño tan compacto.

Lego dragón medieval

¿Te gustan los juegos de construcciones? ¿Y el mundo de la fantasía? Pues aquí tienes la combinación ganadora. Este set LEGO 3 en 1 permite construir un dragón medieval impresionante con alas y partes articuladas, y luego reconvertirlo en una serpiente marina o en un fénix usando las mismas piezas. El resultado es un juguete fantástico para imaginar historias de fantasía con criaturas míticas que pueden colocarse en distintas poses. La calidad LEGO y las múltiples opciones de juego lo convierten en un regalo que da para muchas horas de entretenimiento. Perfecto para fans de la construcción y de las aventuras legendarias.

Gafas virtuales para aprender idiomas

Estas gafas se usan con tu teléfono para ofrecer experiencias de realidad virtual que ayudan a aprender idiomas de forma más inmersiva. Permiten explorar aplicaciones educativas y juegos desde una nueva perspectiva visual. Son cómodas y fáciles de configurar con cualquier smartphone compatible. Una mezcla de aprendizaje y tecnología que convierte el estudio en algo más atractivo.

Cuenta cuentos que transmite valores y gestión de emociones

Este dispositivo cuenta historias con mensajes positivos sobre amistad, emociones y comportamientos, ideal para acompañar el rato de descanso. Las narraciones entretienen a la vez que introducen ideas útiles para la vida diaria, ayudan a expresarse, a conocerse y a gestionar mejor sus emociones. Es fácil de usar y muy apropiado para niños a partir de 7 años. Un regalo que aporta diversión y conversación en familia.

Puzle dinosaurios

Este puzle de dinosaurios de 200 piezas te transporta a un paisaje prehistórico repleto de criaturas gigantes y muy detalladas que captan la atención desde el primer vistazo. Montarlo es una actividad entretenida que termina con una imagen grande y llamativa. Fomenta la concentración y la paciencia. Perfecto para pequeños aficionados a los dinosaurios. Un regalo clásico que siempre funciona y que ofrece diversión tranquila para cualquier tarde.

La casa de muñecas de Gabby

Llévate a casa la magia de Gabby’s Dollhouse: La Película con esta casa de más de 2 pies de altura y siete habitaciones temáticas llenas de detalles gatunos. Incluye el gato-vator, la torre de reparto y una figura de Gabby con su diadema de orejas de gato, lista para explorar cada rincón. Los ojos lenticulares y las zonas de juego permiten un juego de simulación de 360° que mantiene la imaginación en marcha. Un regalo completo, emocionante y lleno de sorpresas para los fans de Gabby y la creatividad.

Juego Operación

Este clásico juego de mesa pone a prueba la habilidad y la calma mientras intentas sacar piezas del paciente sin tocar los bordes metálicos. Cada vez que la herramienta toca el borde suena un zumbido y se enciende una luz, lo que hace que todos se rían y les reta a intentarlo de nuevo. Es muy fácil de entender y se puede jugar en familia o con amigos en cuestión de minutos. Un regalo con nostalgia para adultos y risas aseguradas para los niños.

Laboratorio de perfumes

Con este laboratorio los niños pueden crear sus propios perfumes, sales de baño y fragancias únicas usando esencias y materiales incluidos en la caja, ¡perfecto para jugar y experimentar al mismo tiempo! Sigue las instrucciones paso a paso para preparar perfumes, sales de baño y aromas distintos, y descubre combinaciones divertidas y originales. Con este kit, los niños pueden explorar su creatividad, aprender jugando y disfrutar de horas de diversión olfativa con un juguete único y práctico.

Juego de mesa Jumanji

Este juego de mesa lleva la famosa aventura de Jumanji a tu salón: los jugadores lanzan dados, avanzan por un tablero con temática de jungla y resuelven acertijos y retos con cartas especiales mientras compiten por llegar al centro. Cada turno puede traer desafíos diferentes. El objetivo es ser el primero en alcanzar la casilla central y gritar “JUMANJI!”. Con su mezcla de sorpresa, estrategia y momentos inesperados, es un juego perfecto para tardes de familia o con amigos.

Scalextric

Una opción muy divertida, dinámica y totalmente atemporal. Este circuito trae todo lo que necesitas para montar una pista de carreras, viene con dos coches incluidos y estará lista para competir desde el primer momento. Permite ajustar curvas y tramos para crear pistas distintas cada vez que juegas. Es ideal para jugar con amigos y ver quién hace mejores tiempos en cada vuelta. Un clásico de las carreras que nunca pasa de moda.

Juego de mesa Dixit

Dixit es un juego donde la imaginación manda: se trata de describir cartas con frases o palabras y que los demás las adivinen. Fomenta la creatividad y la comunicación en cada ronda, y cada partida es diferente. Las ilustraciones de las cartas abren la puerta a historias divertidas. Un regalo ideal para jugar en familia o con amigos y pasar un buen rato juntos.

Estas Navidades, regala diversión, creatividad y momentos inolvidables. Elige cualquiera de estos juguetes y verás como aciertas y consigues sacarles más de una sonrisa. Porque lo más importante es compartir y disfrutar cada instante en familia.

