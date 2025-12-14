Los mejores regalos de Navidad para chicos y chicas de 14 años

Desde tecnología y moda hasta creatividad y cuidado personal, encuentra ideas que harán que cada regalo sea especial

A los 14 años, la vida de un adolescente está llena de descubrimientos y curiosidades. Cada día trae nuevas aventuras, momentos con amigos y pasiones que van desde los videojuegos hasta la música, la moda o la creatividad. Los regalos que reciben suelen acompañar estas experiencias, ayudándoles a divertirse, aprender o simplemente expresarse.

Estas navidades queremos que triunfes y consigas hacerte con un regalo que se ajuste a los gustos y la personalidad de ese adolescente que poco a poco está tratando de definir sus gustos e intereses.

Te dejamos por aquí un listado con 20 ideas de regalos perfectos para ellos para ayudarte a encontrar ese detalle perfecto que les haga sonreír.

Bandeja de chocolates

La bandeja contiene más de 10 tipos de chocolates (Kinder, Kit Kat, Chips Ahoy...), así que se convierte en una opción ideal para endulzar el día a cualquier persona que sea golosa.

La bandeja incluye las mejores marcas de chocolates del mercado. © Amazon

Gorro con auriculares Bluetooth

Cuenta con una tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0, su batería ofrece una duración aproximada entre 8 y 10 horas, además de que es el accesorio perfecto para proteger la cabeza del frío.

Gorro con Bluetooth. CORTESÍA DE AMAZON

El mejor accesorio para entrenamientos

Es una manera práctica de poder mejorar las habilidades con el balón. El accesorio cuenta con una cintura ajustable y flexible que permite practicar diferentes golpes con las piernas.

Este accesorio está fabricado con nailon elástico cualificado. © Amazon

Juego de mesa: El Embustero

Todos los jugadores solo tienen un objetivo: encontrar al impostor. Por otro lado, el impostor debe intentar pasar desapercibido y tratar de descubrir la palabra secreta.

Es un juego de mesa perfecto para compartir con los amigos o la familia. © Amazon

Bandolera básica y unisex

¡El aliado perfecto para que los adolescentes lleven todo lo necesario! Cuenta con un bolsillo principal, uno interior con cremallera y dos compartimentos para tarjetas.

El bolso está fabricado con tela de lona muy duradera. © Amazon

Despertador de proyección

Este dispositivo emite una luz roja giratoria de 180° de alta definición que se puede proyectar en diferentes superficies. Cuenta con tres niveles de brillo y un diseño sofisticado.

El despertador incorpora un puerto de carga USB. © Amazon

Auriculares inalámbricos

Estos dispositivos incorporan tecnología Bluetooth 5.3, son resistentes al agua y cuenta con una pantalla LED de fácil lectura para comprobar el estado de la batería.

Estos auriculares cuentan con una batería de 8 horas de duración. © Amazon

Set de ping-pong

¡Ideal para jugar este deporte en cualquier sitio! El paquete incluye una red retráctil, dos raquetas, pelotas y una práctica caja de almacenamiento.

La red de este juego se puede ajustar al ancho de casi cualquier mesa. © Amazon

Cámara fotos infantil instantánea

Una cámara instantánea ligera y fácil de usar perfecta para capturar recuerdos al instante. Esta cámara para niños y adolescentes imprime las fotos al momento mediante tecnología térmica sin tinta y viene con varios rollos de papel y rotuladores de colores para personalizar las imágenes nada más hacerlas, fomentando la creatividad. Además, incorpora una tarjeta de memoria de 32 GB para guardar fotos y vídeos en alta definición, temporizador, modo ráfaga y efectos divertidos que amplían las posibilidades de juego y experimentación.

Cámara Fotos Infantil instantánea CORTESÍA DE AMAZON

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

El regalo de mayor presupuesto de esta lista, pero, también, uno de los más solicitados por niños y adolescentes. La Nintendo Switch 2 representa lo último en consolas portátiles y de sobremesa, con gráficos potentes y soporte de hasta resolución 4 K en TV y sonido 3D. Los Joy-Con han sido rediseñados para mayor comodidad, e incluye funciones sociales como chat de voz integrado para jugar con amigos a distancia, así como modos de juego avanzados que potencian la experiencia online con hasta 24 jugadores. El pack viene con Mario Kart World, un juego que ofrece circuitos inspirados en distintos lugares del planeta conectados entre sí, perfecto para aventuras en familia o con amigos.

¡Con este aciertas seguro!

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World. CORTESÍA DE AMAZON

Cargador inalámbrico

Un cargador inalámbrico con certificación Qi que ofrece hasta 15 W de potencia, ideal para cargar de forma cómoda y sin cables los smartphones compatibles. Su diseño tipo soporte permite colocar el móvil en vertical mientras se carga, facilitando ver vídeos o usar funciones como reconocimiento facial sin interrupciones. También incorpora control inteligente de temperatura para proteger la batería del dispositivo y es compatible con una amplia gama de marcas y modelos.

Cargador inalámbrico. CORTESÍA DE AMAZON

Sudadera Fortnite

Una sudadera básica inspirada en el popular videojuego Fortnite, con capucha y diseño oficial que encantará a los fans del juego. Es práctica, cómoda y fácilmente combinable para el día a día.

Sudadera Fortnite. CORTESÍA DE AMAZON

Camiseta Levis

Esta camiseta de Levi’s es un práctico regalo que combina estilo y funcionalidad para el día a día. Se ajusta, prácticamente, a cualquier look y su diseño clásico y atemporal la hace perfecta como fondo de armario. Fabricada con materiales de calidad, es una prenda versátil que puede encajar con distintos estilos personales y gustos adolescentes.

Camiseta LEVIS. CORTESÍA DE AMAZON

Estuche de colonia Nike chica

Este estuche de Nike para mujer reúne una fragancia fresca y femenina con productos complementarios como desodorante o gel corporal para una rutina de cuidado completa. Su perfume destaca por un aroma afrutado y floral ligero, con notas cítricas de salida como mandarina o bergamota que aportan frescura, un corazón suave de flores y un toque dulce muy sutil que lo hace ideal para el día a día. Es una fragancia juvenil, cómoda y nada pesada, perfecta para una chica de 14 años. Además, el formato en estuche lo convierte en una opción práctica y lista para regalar.

Estuche de colonia Nike chica. CORTESÍA DE AMAZON

Crea tu propio cómic

Un libro o set creativo que permite a los jóvenes desarrollar su propio cómic desde cero, con plantillas, ejercicios de dibujo e ideas para historias originales. Es ideal para adolescentes con interés en la ilustración, la escritura y la narrativa visual.

Crea tu propio cómic. CORTESÍA DE AMAZON

Impresora para móvil

Una impresora fotográfica portátil que se conecta al móvil por Bluetooth para imprimir imágenes directamente desde la galería o redes sociales. Perfecta para transformar recuerdos digitales en fotos físicas al instante, suele funcionar con papel térmico y es compatible con la mayoría de smartphones.

Impresora para móviles. CORTESÍA DE AMAZON

Set para el cuidado de la piel

Este set de cuidado facial incluye gel limpiador, tónico, sérum, crema hidratante y contorno de ojos, todos con ingredientes como niacinamida y extracto de sandía conocidos por hidratar suavemente y calmar la piel sin ser agresivos. La niacinamida ayuda a unificar el tono y mejorar la textura de la piel joven, mientras que los componentes de frutas aportan frescor. Está pensado como una rutina completa de skincare básica, ideal para introducir hábitos de cuidado diario.

Set de cuidado facial. CORTESÍA DE AMAZON

Mochila Vans

Una mochila unisex de Vans con diseño moderno y funcional, ideal para llevar al instituto. Su tamaño y distribución la hacen adecuada y espaciosa para libros, cuadernos y accesorios, mientras que los materiales duraderos aseguran que aguante el uso diario y varios cursos.

Mochila VANS. CORTESÍA DE AMAZON

Videojuego EA Sports FC26 para PS5

Si le gusta el futbol y tiene la Play Station 5 este es el regalo ideal. Este videojuego de fútbol para PlayStation 5 con licencias oficiales de equipos, jugadores y ligas reales permite jugar partidos intensos, gestionar equipos y competir en temporadas completas, además de ofrecer recompensas y modos online para enfrentarse a otros jugadores.

Videojuego EA Sports FC26 para PS5. CORTESÍA DE AMAZON

Colonia de chico Calvin Klein

La colonia Calvin Klein CKIN2U For Him es una fragancia masculina aromática con notas cítricas de limón y hojas de pomelo que dan paso a un corazón ligeramente especiado de cacao y pimienta, y un fondo amaderado. Su aroma combina frescura y un toque moderno, ideal para uso diario sin resultar demasiado intenso. La composición logra un equilibrio entre notas frescas y más profundas, aportando carácter juvenil.

Calvin Klein CKIN2U For Him. CORTESÍA DE AMAZON

La Navidad es el momento perfecto para sorprender y emocionar a los que más quieres con detalles que realmente disfruten. Cada regalo puede convertirse en un recuerdo especial que acompañe sus pasiones y su día a día. Con un poco de creatividad y atención a sus gustos, acertar será mucho más fácil. Esperamos que estas ideas te inspiren y te ayuden a hacer de estas fiestas un momento inolvidable.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.