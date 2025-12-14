Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Los mejores regalos de Navidad para chicos y chicas de 14 años

Desde tecnología y moda hasta creatividad y cuidado personal, encuentra ideas que harán que cada regalo sea especial

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A los 14 años, la vida de un adolescente está llena de descubrimientos y curiosidades. Cada día trae nuevas aventuras, momentos con amigos y pasiones que van desde los videojuegos hasta la música, la moda o la creatividad. Los regalos que reciben suelen acompañar estas experiencias, ayudándoles a divertirse, aprender o simplemente expresarse.

Estas navidades queremos que triunfes y consigas hacerte con un regalo que se ajuste a los gustos y la personalidad de ese adolescente que poco a poco está tratando de definir sus gustos e intereses.

Te dejamos por aquí un listado con 20 ideas de regalos perfectos para ellos para ayudarte a encontrar ese detalle perfecto que les haga sonreír.

Bandeja de chocolates

La bandeja contiene más de 10 tipos de chocolates (Kinder, Kit Kat, Chips Ahoy...), así que se convierte en una opción ideal para endulzar el día a cualquier persona que sea golosa.

Los mejores regalos para adolescentes de 14 años: chocolates
Compra por 11,90€ en Amazon

Gorro con auriculares Bluetooth

Cuenta con una tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0, su batería ofrece una duración aproximada entre 8 y 10 horas, además de que es el accesorio perfecto para proteger la cabeza del frío.

Compra por 16,99€ en Amazon

El mejor accesorio para entrenamientos

Es una manera práctica de poder mejorar las habilidades con el balón. El accesorio cuenta con una cintura ajustable y flexible que permite practicar diferentes golpes con las piernas.

Este es uno de los mejores regalos para adolescentes de 14 años: accesorio para entrenar
Compra por 18€ en Amazon

Juego de mesa: El Embustero

Todos los jugadores solo tienen un objetivo: encontrar al impostor. Por otro lado, el impostor debe intentar pasar desapercibido y tratar de descubrir la palabra secreta.

Los mejores regalos para adolescentes de 14 años: juego de mesa El Embustero
Compra por 19,89€ en Amazon

Bandolera básica y unisex

¡El aliado perfecto para que los adolescentes lleven todo lo necesario! Cuenta con un bolsillo principal, uno interior con cremallera y dos compartimentos para tarjetas.

Los mejores regalos para adolescentes de 14 años: bandolera
Compra por 20,99€ en Amazon

Despertador de proyección

Este dispositivo emite una luz roja giratoria de 180° de alta definición que se puede proyectar en diferentes superficies. Cuenta con tres niveles de brillo y un diseño sofisticado.

Uno de los mejores regalos para adolescentes de 14 años: despertador de proyección
Compra por 24,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos

Estos dispositivos incorporan tecnología Bluetooth 5.3, son resistentes al agua y cuenta con una pantalla LED de fácil lectura para comprobar el estado de la batería.

Los mejores regalos para adolescentes: auriculares inalámbricos
Compra por 20,57€ en Amazon

Set de ping-pong

¡Ideal para jugar este deporte en cualquier sitio! El paquete incluye una red retráctil, dos raquetas, pelotas y una práctica caja de almacenamiento.

Los mejores regalos para adolescentes de 14 años: set de ping-pong,
Compra por 39,99€ en Amazon

Cámara fotos infantil instantánea

Una cámara instantánea ligera y fácil de usar perfecta para capturar recuerdos al instante. Esta cámara para niños y adolescentes imprime las fotos al momento mediante tecnología térmica sin tinta y viene con varios rollos de papel y rotuladores de colores para personalizar las imágenes nada más hacerlas, fomentando la creatividad. Además, incorpora una tarjeta de memoria de 32 GB para guardar fotos y vídeos en alta definición, temporizador, modo ráfaga y efectos divertidos que amplían las posibilidades de juego y experimentación.

COMPRA POR 33,52€ EN AMAZON

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

El regalo de mayor presupuesto de esta lista, pero, también, uno de los más solicitados por niños y adolescentes. La Nintendo Switch 2 representa lo último en consolas portátiles y de sobremesa, con gráficos potentes y soporte de hasta resolución 4 K en TV y sonido 3D. Los Joy-Con han sido rediseñados para mayor comodidad, e incluye funciones sociales como chat de voz integrado para jugar con amigos a distancia, así como modos de juego avanzados que potencian la experiencia online con hasta 24 jugadores. El pack viene con Mario Kart World, un juego que ofrece circuitos inspirados en distintos lugares del planeta conectados entre sí, perfecto para aventuras en familia o con amigos.

¡Con este aciertas seguro!

COMPRA POR 488,99€ EN AMAZON

Cargador inalámbrico

Un cargador inalámbrico con certificación Qi que ofrece hasta 15 W de potencia, ideal para cargar de forma cómoda y sin cables los smartphones compatibles. Su diseño tipo soporte permite colocar el móvil en vertical mientras se carga, facilitando ver vídeos o usar funciones como reconocimiento facial sin interrupciones. También incorpora control inteligente de temperatura para proteger la batería del dispositivo y es compatible con una amplia gama de marcas y modelos.

COMPRA POR 16,14€ EN AMAZON

Sudadera Fortnite

Una sudadera básica inspirada en el popular videojuego Fortnite, con capucha y diseño oficial que encantará a los fans del juego. Es práctica, cómoda y fácilmente combinable para el día a día.

COMPRA POR 26,72€ EN AMAZON

Camiseta Levis

Esta camiseta de Levi’s es un práctico regalo que combina estilo y funcionalidad para el día a día. Se ajusta, prácticamente, a cualquier look y su diseño clásico y atemporal la hace perfecta como fondo de armario. Fabricada con materiales de calidad, es una prenda versátil que puede encajar con distintos estilos personales y gustos adolescentes.

COMPRA POR 14,01€ EN AMAZON

Estuche de colonia Nike chica

Este estuche de Nike para mujer reúne una fragancia fresca y femenina con productos complementarios como desodorante o gel corporal para una rutina de cuidado completa. Su perfume destaca por un aroma afrutado y floral ligero, con notas cítricas de salida como mandarina o bergamota que aportan frescura, un corazón suave de flores y un toque dulce muy sutil que lo hace ideal para el día a día. Es una fragancia juvenil, cómoda y nada pesada, perfecta para una chica de 14 años. Además, el formato en estuche lo convierte en una opción práctica y lista para regalar.

COMPRA POR 12,95€ EN AMAZON

Crea tu propio cómic

Un libro o set creativo que permite a los jóvenes desarrollar su propio cómic desde cero, con plantillas, ejercicios de dibujo e ideas para historias originales. Es ideal para adolescentes con interés en la ilustración, la escritura y la narrativa visual.

COMPRA POR 7,99€ EN AMAZON

Impresora para móvil

Una impresora fotográfica portátil que se conecta al móvil por Bluetooth para imprimir imágenes directamente desde la galería o redes sociales. Perfecta para transformar recuerdos digitales en fotos físicas al instante, suele funcionar con papel térmico y es compatible con la mayoría de smartphones.

COMPRA POR 20,97€ EN AMAZON

Set para el cuidado de la piel

Este set de cuidado facial incluye gel limpiador, tónico, sérum, crema hidratante y contorno de ojos, todos con ingredientes como niacinamida y extracto de sandía conocidos por hidratar suavemente y calmar la piel sin ser agresivos. La niacinamida ayuda a unificar el tono y mejorar la textura de la piel joven, mientras que los componentes de frutas aportan frescor. Está pensado como una rutina completa de skincare básica, ideal para introducir hábitos de cuidado diario.

COMPRA POR 25,99€ EN AMAZON

Mochila Vans

Una mochila unisex de Vans con diseño moderno y funcional, ideal para llevar al instituto. Su tamaño y distribución la hacen adecuada y espaciosa para libros, cuadernos y accesorios, mientras que los materiales duraderos aseguran que aguante el uso diario y varios cursos.

COMPRA POR 41,92€ EN AMAZON

Videojuego EA Sports FC26 para PS5

Si le gusta el futbol y tiene la Play Station 5 este es el regalo ideal. Este videojuego de fútbol para PlayStation 5 con licencias oficiales de equipos, jugadores y ligas reales permite jugar partidos intensos, gestionar equipos y competir en temporadas completas, además de ofrecer recompensas y modos online para enfrentarse a otros jugadores.

COMPRA POR 60,34€ EN AMAZON

Colonia de chico Calvin Klein

La colonia Calvin Klein CKIN2U For Him es una fragancia masculina aromática con notas cítricas de limón y hojas de pomelo que dan paso a un corazón ligeramente especiado de cacao y pimienta, y un fondo amaderado. Su aroma combina frescura y un toque moderno, ideal para uso diario sin resultar demasiado intenso. La composición logra un equilibrio entre notas frescas y más profundas, aportando carácter juvenil.

COMPRA POR 16,32€ EN AMAZON

La Navidad es el momento perfecto para sorprender y emocionar a los que más quieres con detalles que realmente disfruten. Cada regalo puede convertirse en un recuerdo especial que acompañe sus pasiones y su día a día. Con un poco de creatividad y atención a sus gustos, acertar será mucho más fácil. Esperamos que estas ideas te inspiren y te ayuden a hacer de estas fiestas un momento inolvidable.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Anteriormente, trabajó como redactora de contenidos y community manager para agencias de comunicación y marketing. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Acierta esta Navidad con estos regalos para niños de 12 a 14 años

EL PAÍS Escaparate
Dos niños adolescentes sonriendo y jugando a la consola.

¿Qué regalar a niños de 11 y 12 años? 15 ideas para esta Navidad

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  2. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  3. Los 50 mejores libros de 2025
  4. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
  5. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_