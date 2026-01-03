Fallece un motorista en la AP-7 en el primer accidente de tráfico mortal del año en Cataluña

La comunidad registró en 2025 un 6% más de muertes en las carreteras, con 144 fallecidos

El acompañante de una motocicleta ha fallecido hoy en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal (Barcelona), en el primer accidente mortal de tráfico de este año en la red interurbana de Cataluña.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a las 15.24 horas se ha recibido el aviso de este accidente mortal, ocurrido cuando una motocicleta ha chocado contra la valla de la autopista AP-7 en Castellbisbal, por motivos que se investigan.

Debido al impacto, el acompañante de la motocicleta ha muerto, mientras que el conductor ha resultado herido grave y ha sido evacuado al hospital de Bellvitge.

Se trata del primer accidente mortal de este año en la red viaria interurbana de Cataluña, según Tráfico.

La mortalidad viaria rompió el pasado año su tendencia a la baja y repuntó un 6 %, con 144 fallecidos en accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña, donde la AP-7 se mantuvo como la vía con más víctimas, con 17 decesos en total.