Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
tráfico

Fallece un motorista en la AP-7 en el primer accidente de tráfico mortal del año en Cataluña

La comunidad registró en 2025 un 6% más de muertes en las carreteras, con 144 fallecidos

EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El acompañante de una motocicleta ha fallecido hoy en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal (Barcelona), en el primer accidente mortal de tráfico de este año en la red interurbana de Cataluña.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a las 15.24 horas se ha recibido el aviso de este accidente mortal, ocurrido cuando una motocicleta ha chocado contra la valla de la autopista AP-7 en Castellbisbal, por motivos que se investigan.

Debido al impacto, el acompañante de la motocicleta ha muerto, mientras que el conductor ha resultado herido grave y ha sido evacuado al hospital de Bellvitge.

Se trata del primer accidente mortal de este año en la red viaria interurbana de Cataluña, según Tráfico.

La mortalidad viaria rompió el pasado año su tendencia a la baja y repuntó un 6 %, con 144 fallecidos en accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña, donde la AP-7 se mantuvo como la vía con más víctimas, con 17 decesos en total.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

73.500 personas han perdido la vida en los últimos 25 años en las carreteras españolas, según un estudio de Stop Accidentes

F. Javier Barroso | Madrid
Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados

Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados

Stephanny Pinzón Triana | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_