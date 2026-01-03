Fallece un motorista en la AP-7 en el primer accidente de tráfico mortal del año en Cataluña
La comunidad registró en 2025 un 6% más de muertes en las carreteras, con 144 fallecidos
El acompañante de una motocicleta ha fallecido hoy en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal (Barcelona), en el primer accidente mortal de tráfico de este año en la red interurbana de Cataluña.
Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a las 15.24 horas se ha recibido el aviso de este accidente mortal, ocurrido cuando una motocicleta ha chocado contra la valla de la autopista AP-7 en Castellbisbal, por motivos que se investigan.
Debido al impacto, el acompañante de la motocicleta ha muerto, mientras que el conductor ha resultado herido grave y ha sido evacuado al hospital de Bellvitge.
Se trata del primer accidente mortal de este año en la red viaria interurbana de Cataluña, según Tráfico.
La mortalidad viaria rompió el pasado año su tendencia a la baja y repuntó un 6 %, con 144 fallecidos en accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña, donde la AP-7 se mantuvo como la vía con más víctimas, con 17 decesos en total.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela: “Hay un solo presidente y es Nicolás Maduro”
Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro
Fallece un motorista en la AP-7 en el primer accidente de tráfico mortal del año en Cataluña
Miles de venezolanos celebran en la Puerta del Sol de Madrid la captura de Maduro: “Este Gobierno ya cayó”
Lo más visto
- Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- La lotería perdida y hallada de Villamanín
- La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina