* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Acierta este año con los regalos de Navidad para niños y niñas de 11 años: esta es la lista más completa y variada

Encuentra el regalo que mejor se adapte al niño o niña a quien le quieres regalar de manera rápida, fácil y sin necesidad de gastarte una gran cantidad de dinero

Un niños de 11 años abriendo un regalo en el sofá de sus casa.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Aunque, a simple vista, para alguien que no convive diariamente con niños hacerle un regalo a un niño o a una niña de 8 años o hacérselo a un niño o niña que ya supera los 10 es algo completamente diferente. Cuando tienes que hacer un regalo a alguien de 11 años, la cosa cambia y se vuelve más compleja: a esa edad ya no les sirve cualquier cosa para entretenerse, pero tampoco quieren un regalo que no sea entretenido. Normalmente, a esta edad los niños empiezan a afinar más sus gustos, a entender con qué cosas se lo pasan bien y con cuáles no, qué cosas les entusiasman y qué cosas no les gustan. Buscan cosas que les reten y que, a la vez, puedan compartir y competir con amigos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una cuidada selección para ayudarte a acertar sin volverte loco buscando entre el inmenso catálogo de ofertas que puedes encontrar en internet. Aquí tienes una selección variada que encaja con casi cualquier tipo de niño o niña de esa edad.

Kit para hacer pulseras

Este juego permite a las pequeñas artesanas amantes de la bisutería crear sus propias pulseras, ya sea para usarlas ellas mismas o regalárselas a su familia y amigas.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 9,99€ EN AMAZON

Libro “101 cosas que deberías hacer antes de ser mayor”

Un libro con retos que seguramente capten su interés y estimulen su curiosidad. Dentro del libro los niños encontrarán actividades divertidas para experimentar y descubrir el mundo a su alrededor sin querer crecer demasiado rápido.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 12,30€ EN AMAZON

Camiseta de la marca Puma

Una camiseta deportiva cómoda para el día a día, para entrenar o ir al parque a jugar con los amigos.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 20,74€ EN AMAZON

Mano robótica

Para los pequeños amantes de construir cosas, este kit STEM es perfecto para construir una mano robótica gigante que luego podrán hacer funcionar de verdad. Un reto que los mantendrá entretenidos y los motivará para seguir construyendo cosas.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 39,99€ EN AMAZON

Lámpara 3D de fútbol

Una luz nocturna que proyecta un balón de fútbol que cambia de color y funciona con mando a distancia, perfecta para esos niños y niñas a quienes les apasiona el fútbol.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,99€ EN AMAZON

Bola saltarina

Esta bola que se engancha en el tobillo es un clásico. Consiste en hacer girar la bola enganchada a un tobillo lo más rápido posible mientras la saltas con la otra pierna. Un juego que les divierte, les reta y les ayuda a aumentar la coordinación.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 23,99€ EN AMAZON

Patinete scooter

Seguramente haya pocas cosas que puedan hacer mayor ilusión a un niño o a una niña de 11 años que su primer patinete scooter. Este modelo es resistente, con ruedas grandes, y se puede plegar fácilmente para cuando toque guardarlo.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 59,99€ EN AMAZON

Juego de ingenio BrainBolt Genius

Este juego es un reto increíble que estimula a niños y no tan niños. Consiste en memorizar una secuencia de colores y posiciones de la forma más rápida posible. Es un juego muy divertido y perfecto para ayudar a mejorar la concentración.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 30,49€ EN AMAZON

Juego de mesa de La Liga

Un juego estratégico en el que los niños se tienen que convertir en managers de fútbol para tratar de formar el mejor equipo y así ganar la partida.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 24,49€ EN AMAZON

Bata de bebé Yoda

Una bata suave con la que los niños a quienes les encanta Star Wars se pueden divertir cada vez que se la pongan, imitando al mítico personaje de la saga y su peculiar forma de hablar. Si buscas algo funcional y divertido, esta bata es perfecta.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 26,49€ EN AMAZON

Cubo magnético Shashibo

Un rompecabezas magnético en 3D que es capaz de adoptar más de 70 formas gracias a sus 36 imanes, que permiten crear todo tipo de figuras distintas.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 18,04€ EN AMAZON

Robot solar educativo

Este seguramente sea el pequeño gran kit de robótica para que los próximos ingenieros que van a diseñar el mundo monten su primer robot que funciona con energía solar.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 16,49€ EN AMAZON

Set de ping-pong con red extensible

Este set es perfecto para convertir cualquier mesa en un partido de ping-pong al instante. Si al niño o niña a quien quieres hacerle un regalo le apasionan los juegos de raqueta, seguro que este set le encantará.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 16,33€ EN AMAZON

Pociones mágicas

Para esos niños a quienes les encanta estar todo el día haciendo experimentos y mezclando una cosa con otra, este juego para crear pociones mágicas será su pasatiempo favorito durante estas navidades.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 22,49€ EN AMAZON

Micrófono inalámbrico

Un micro con altavoz y luces para montar un karaoke en cuestión de segundos. Si la pasión de ese niño es cantar, este micro lo convertirá en la estrella de las celebraciones familiares.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 21,99€ EN AMAZON

Abremente para niños a partir de 11 años

400 preguntas y respuestas para aprender y divertirse compitiendo con otros niños al mismo tiempo.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 7,13€ EN AMAZON

Novela infantil “Atrapados en una partida de ajedrez”

Este libro narra una aventura fantástica que mezcla historia, ajedrez y misterio. Uno de los libros infantiles más vendidos y con mejor crítica de este año.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 10,90€ EN AMAZON

Libro “Crea tu propio cómic”

Cuaderno-guía para que los pequeños amantes de los cómics puedan crear sus propios personajes, sus viñetas y su propia historia.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 7,99€ EN AMAZON

Juguete de habilidad Pindaloo

Un juego de malabares moderno que engancha rápido y sirve para entrenar la coordinación ojo-mano y divertirse durante horas.

Regalos 11 años sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 24,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de regalos suelen gustar más a los niños de 11 años?

A esta edad les suelen gustar las cosas que les permiten construir, crear, experimentar o poner a prueba sus habilidades físicas.

¿Qué regalos ayudan a que se desconecten de las pantallas?

Cualquier kit de manualidades, robótica sencilla o cualquier juguete que les haga estar en movimiento y hacer ejercicio suele captar la atención de los niños de esta edad fácilmente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
