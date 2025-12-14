Acierta este año con los regalos de Navidad para niños y niñas de 11 años: esta es la lista más completa y variada

Encuentra el regalo que mejor se adapte al niño o niña a quien le quieres regalar de manera rápida, fácil y sin necesidad de gastarte una gran cantidad de dinero

Aunque, a simple vista, para alguien que no convive diariamente con niños hacerle un regalo a un niño o a una niña de 8 años o hacérselo a un niño o niña que ya supera los 10 es algo completamente diferente. Cuando tienes que hacer un regalo a alguien de 11 años, la cosa cambia y se vuelve más compleja: a esa edad ya no les sirve cualquier cosa para entretenerse, pero tampoco quieren un regalo que no sea entretenido. Normalmente, a esta edad los niños empiezan a afinar más sus gustos, a entender con qué cosas se lo pasan bien y con cuáles no, qué cosas les entusiasman y qué cosas no les gustan. Buscan cosas que les reten y que, a la vez, puedan compartir y competir con amigos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una cuidada selección para ayudarte a acertar sin volverte loco buscando entre el inmenso catálogo de ofertas que puedes encontrar en internet. Aquí tienes una selección variada que encaja con casi cualquier tipo de niño o niña de esa edad.

Kit para hacer pulseras

Este juego permite a las pequeñas artesanas amantes de la bisutería crear sus propias pulseras, ya sea para usarlas ellas mismas o regalárselas a su familia y amigas.

Libro “101 cosas que deberías hacer antes de ser mayor”

Un libro con retos que seguramente capten su interés y estimulen su curiosidad. Dentro del libro los niños encontrarán actividades divertidas para experimentar y descubrir el mundo a su alrededor sin querer crecer demasiado rápido.

Camiseta de la marca Puma

Una camiseta deportiva cómoda para el día a día, para entrenar o ir al parque a jugar con los amigos.

Mano robótica

Para los pequeños amantes de construir cosas, este kit STEM es perfecto para construir una mano robótica gigante que luego podrán hacer funcionar de verdad. Un reto que los mantendrá entretenidos y los motivará para seguir construyendo cosas.

Lámpara 3D de fútbol

Una luz nocturna que proyecta un balón de fútbol que cambia de color y funciona con mando a distancia, perfecta para esos niños y niñas a quienes les apasiona el fútbol.

Bola saltarina

Esta bola que se engancha en el tobillo es un clásico. Consiste en hacer girar la bola enganchada a un tobillo lo más rápido posible mientras la saltas con la otra pierna. Un juego que les divierte, les reta y les ayuda a aumentar la coordinación.

Patinete scooter

Seguramente haya pocas cosas que puedan hacer mayor ilusión a un niño o a una niña de 11 años que su primer patinete scooter. Este modelo es resistente, con ruedas grandes, y se puede plegar fácilmente para cuando toque guardarlo.

Juego de ingenio BrainBolt Genius

Este juego es un reto increíble que estimula a niños y no tan niños. Consiste en memorizar una secuencia de colores y posiciones de la forma más rápida posible. Es un juego muy divertido y perfecto para ayudar a mejorar la concentración.

Juego de mesa de La Liga

Un juego estratégico en el que los niños se tienen que convertir en managers de fútbol para tratar de formar el mejor equipo y así ganar la partida.

Bata de bebé Yoda

Una bata suave con la que los niños a quienes les encanta Star Wars se pueden divertir cada vez que se la pongan, imitando al mítico personaje de la saga y su peculiar forma de hablar. Si buscas algo funcional y divertido, esta bata es perfecta.

Cubo magnético Shashibo

Un rompecabezas magnético en 3D que es capaz de adoptar más de 70 formas gracias a sus 36 imanes, que permiten crear todo tipo de figuras distintas.

Robot solar educativo

Este seguramente sea el pequeño gran kit de robótica para que los próximos ingenieros que van a diseñar el mundo monten su primer robot que funciona con energía solar.

Set de ping-pong con red extensible

Este set es perfecto para convertir cualquier mesa en un partido de ping-pong al instante. Si al niño o niña a quien quieres hacerle un regalo le apasionan los juegos de raqueta, seguro que este set le encantará.

Pociones mágicas

Para esos niños a quienes les encanta estar todo el día haciendo experimentos y mezclando una cosa con otra, este juego para crear pociones mágicas será su pasatiempo favorito durante estas navidades.

Micrófono inalámbrico

Un micro con altavoz y luces para montar un karaoke en cuestión de segundos. Si la pasión de ese niño es cantar, este micro lo convertirá en la estrella de las celebraciones familiares.

Abremente para niños a partir de 11 años

400 preguntas y respuestas para aprender y divertirse compitiendo con otros niños al mismo tiempo.

Novela infantil “Atrapados en una partida de ajedrez”

Este libro narra una aventura fantástica que mezcla historia, ajedrez y misterio. Uno de los libros infantiles más vendidos y con mejor crítica de este año.

Libro “Crea tu propio cómic”

Cuaderno-guía para que los pequeños amantes de los cómics puedan crear sus propios personajes, sus viñetas y su propia historia.

Juguete de habilidad Pindaloo

Un juego de malabares moderno que engancha rápido y sirve para entrenar la coordinación ojo-mano y divertirse durante horas.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de regalos suelen gustar más a los niños de 11 años?

A esta edad les suelen gustar las cosas que les permiten construir, crear, experimentar o poner a prueba sus habilidades físicas.

¿Qué regalos ayudan a que se desconecten de las pantallas?

Cualquier kit de manualidades, robótica sencilla o cualquier juguete que les haga estar en movimiento y hacer ejercicio suele captar la atención de los niños de esta edad fácilmente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

