Detenida una banda de cuatro menores que realizaba robos con violencia en municipios del extrarradio madrileño

Tenían entre 14 y 17 años y actuaban juntos y a cara descubierta en municipios del extrarradio madrileño. No tenían relación de parentesco entre sí, pero ha trascendido que eran originarios de Colombia y Honduras y formaban un grupo o banda. Perpetraban sus robos armados con cuchillos de grandes dimensiones y navajas. Actuaban siempre en pequeñas tiendas de alimentación pero ejerciendo una fuerte violencia sobre sus víctimas, a las que llegaron a herir en una pierna o a quitarles la recaudación de la caja con el arma apuntando a su cuello. A los agentes del grupo de robos de la Jefatura de Policía Nacional de Madrid, guiados por su modus operandi, les ha llevado tres meses dar con ellos y ponerlos a disposición de la Fiscalía de Menores.

Les acusan de ser los presuntos responsables de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones, cometidos durante los meses de octubre y noviembre de 2025 en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Los investigadores tuvieron conocimiento de varios hechos denunciados en las comisarías de Policía Nacional de las localidades de Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón, en los que se daba cuenta de la entrada de varios individuos al interior de establecimientos portando cuchillos de grandes dimensiones. Tras intimidar a sus víctimas, lograban que estas les facilitasen el dinero de las cajas registradoras.

Llegaron a perpetrar cuatro robos en ocho días. El primero, el 24 de octubre, en un establecimiento de Fuenlabrada. Cuatro varones accedieron al local armados con cuchillos y amenazaron a la propietaria hasta que lograron sustraer el dinero de la caja registradora. Dos días más tarde, el 26 de octubre, tuvo lugar el segundo robo en un local de Getafe. En esta ocasión fueron tres varones los que accedieron al interior de la tienda blandiendo armas blancas y, tras forcejear con el propietario, le propinaron una puñalada en la pierna, sustrayendo igualmente el dinero del establecimiento. El herido tuvo que ser atendido de urgencia por un indicativo sanitario y fue trasladado hasta un centro hospitalario, lugar donde suturaron la herida. El 29 de octubre efectuaron el tercer robo con violencia e intimidación, de nuevo en la localidad de Fuenlabrada. Tres varones accedieron a la tienda y, con el mismo modus operandi, se llevaron el dinero la caja. Finalmente, el 1 de noviembre, perpetraron su ultima acción en el municipio de Alcorcón. En esta ocasión, de nuevo tres varones accedieron al interior del establecimiento portando armas blancas y amenazaron al propietario con herirle si no les aportaba la recaudación, llegando a poner uno de estos individuos el filo del cuchillo en el cuello de la víctima.

Fuentes policiales señalan que la identificación, localización y detención de los autores ha sido complicada, al tratarse de menores, que no tenían antecedentes policiales ni estaban fichados por pertenencia a otro tipo de bandas juveniles violentas. “Tras un arduo trabajo por parte de los grupos de investigación implicados, se identificó y localizó a los cuatro presuntos autores, menores de edad, siendo detenidos en el marco de un dispositivo policial el pasado 10 de diciembre de 2025″, apunta la nota enviada este jueves por la Policía. Los cuatro individuos han sido puestos a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial.