20 ideas de regalos para niños de 7 años con las que aciertas seguro
Explora esta variedad de juguetes, juegos y kits creativos que combinan entretenimiento y aprendizaje y sorprende a los más pequeños
La Navidad invita a bajar el ritmo, reunirse en casa y compartir tiempo de calidad en familia. Son días llenos de ilusión en los que los pequeños esperan con nerviosismo ese regalo que les hará brillar los ojos. Elegir bien no siempre es fácil, pero un detalle acertado puede convertirse en un recuerdo que perdure mucho más allá de las fiestas.
Cada año, los juguetes evolucionan y ofrecen propuestas que van más allá del simple juego: son divertidísimas, pero, además, estimulan la creatividad, despiertan la curiosidad y fomentan el aprendizaje de forma natural.
Para ponértelo fácil, hemos seleccionado una cuidada lista de 20 ideas pensadas para acertar y disfrutar viendo cómo los niños se sumergen en horas de juego y entretenimiento.
LEGO Technic Mercedes-AMG F1
Este set de LEGO Technic acerca el mundo de la Fórmula 1 a los más pequeños a través de la construcción. Con más de 200 piezas, permite montar un monoplaza Mercedes-AMG inspirado en el coche real, con detalles cuidados y un diseño muy reconocible. Incorpora además un sistema de retroceso que, una vez terminado, permite hacerlo rodar a gran velocidad.
Juego de Magia Borrás
Un clásico divertidísimo que nunca falla. Este set de magia incluye una selección de 150 trucos pensados para que los niños puedan iniciarse en la magia y el ilusionismo de forma sencilla y entretenida. Las instrucciones son claras y están adaptadas a su edad, lo que les permite aprender poco a poco y sorprender después a familiares y amigos. Ideal para fomentar la confianza, la memoria y la expresión en público.
Walkie Talkies Batman
Estos walkie talkies con diseño de Batman convierten cualquier juego al aire libre en una misión secreta. Son fáciles de usar, resistentes y cuentan con efectos luminosos que los hacen aún más atractivos. Perfectos para jugar en el parque, en casa o durante excursiones, fomentan el juego cooperativo y la imaginación mientras los niños se comunican entre sí como auténticos superhéroes.
Libro “Curioso como Einstein”
Este libro acerca a los niños al mundo de la ciencia y los grandes pensadores de una manera amena y accesible. A través de curiosidades, preguntas y datos sorprendentes, despierta el interés por el conocimiento y anima a hacer preguntas sobre el mundo que les rodea. Una elección ideal para pequeños lectores inquietos y con ganas de aprender más allá del aula.
Colonia infantil Scalpers
Las colonias infantiles de Scalpers están pensadas para niños y niñas que empiezan a interesarse por su estilo personal. Son fragancias suaves y frescas: la versión de niño (con frasco azul) destaca por su toque cítrico y deportivo, mientras que la de niña (con frasco rosa) es más floral y ligera. Un regalo diferente, práctico y especial, que transmite sensación de cuidado sin resultar intenso.
Alfombra de baile
Esta alfombra transforma cualquier salón en una pista de baile. Se conecta por Bluetooth a la música y las luces se encienden siguiendo el ritmo, guiando los pasos mediante botones luminosos y distintos modos de juego. Es perfecta para liberar energía, moverse y divertirse mientras suena su música favorita, sin necesidad de pantallas.
Coche teledirigido acrobático
Este coche teledirigido va mucho más allá de “un simple RC”: gira 360°, hace volteretas de 180° y se mueve con luces y música que lo hacen irresistible para los niños. Su mando es fácil y práctico de usar. Incluye dos baterías recargables para alargar el tiempo de juego y está preparado para usarse tanto en interior como en exterior.
Kit de laboratorio de ciencias para niños
Descubre cómo sería tener tu propio laboratorio científico. Pensado para pequeños exploradores, incluye materiales y herramientas para realizar más de 250 experimentos distintos que abarcan temas como reacciones químicas, física, ciencia de la tierra y fenómenos asombrosos como la creación de volcanes caseros o lámparas de lava. El set viene con instrucciones claras paso a paso para que los niños puedan llevar a cabo cada actividad con seguridad y entusiasmo, aprendiendo conceptos científicos mientras juegan. Además, muchas de las pruebas se pueden hacer con materiales que se encuentran en casa, lo que facilita su uso y permite repetir experimentos de forma creativa.
Skip it luminoso
El clásico juego del Skip It vuelve renovado con luces LED y contador integrado. Se coloca en el tobillo y anima a saltar y girar mientras se iluminan las vueltas realizadas. Es ligero, resistente y fácil de usar, ideal para jugar al aire libre o en casa. Una opción perfecta para combinar diversión y actividad física.
Cubo magnético holográfico transformable
Este cubo magnético sorprende por todo lo que puede hacer con lo compacto que es. Con 243 pequeños imanes y un acabado llamativo, brillante y holográfico, permite crear infinidad de formas y estructuras. Incluye accesorios como una linterna UV que potencia los efectos visuales. Un regalo original que estimula la creatividad, la concentración y el juego libre, tanto en solitario como en grupo.
Conjunto de chándal Hogwarts
Para los fans de Harry Potter, este conjunto de sudadera y pantalón inspirado en Hogwarts es un acierto seguro. Cómodo y práctico para el día a día, combina el mundo mágico con una prenda útil para el colegio o el tiempo libre. Versátil y sencillo de combinar, puedes usar las dos piezas juntas o por separado.
Monster High Skulltimate Draculaura
La muñeca Skulltimate Draculaura es una muñeca llena de misterio y sorpresas. Incluye una llave-lupa para descubrir compartimentos secretos, más de 19 accesorios ocultos y un pequeño armario donde guardarlos. Cada detalle está pensado para despertar la imaginación y la curiosidad, permitiendo que inventen historias y mil aventuras.
Nenuco Cocinita Mágica
Este set incluye un muñeco Nenuco de 30 cm y una cocinita completa con utensilios como una sartén, cazuela, platitos e ingredientes para que los niños se conviertan en auténticos chefs mientras juegan. La cocinita cuenta con luces y sonidos realistas de hervir y freír, que hacen la experiencia mucho más inmersiva y divertida.
Proyector Lisciani Disney Stitch - Escuela de Dibujo
El proyector de Stitch permite aprender a dibujar paso a paso proyectando imágenes sobre el papel. Incluye 4 discos con distintos diseños, rotuladores, pegatinas y hojas para crear sus propias obras de arte. Es una forma divertida de desarrollar habilidades artísticas y creatividad sin recurrir a pantallas, ideal para largas sesiones tranquilas de dibujo. Si por lo que sea no les gusta Stich, hay otras versiones del mismo dispositivo como de Princesas Disney, Barbie, Gabby, Hot Wheels o la Patrulla Canina.
Mochila escolar con carro Disney
Una mochila práctica y resistente con diseño Disney y carro incorporado, pensada para el uso diario en el colegio. Es amplia y con suficiente espacio de almacenaje para carpetas, libros, cuadernos y otros utensilios de estudio. Facilita el transporte del material escolar y, al incorporar carro, resulta especialmente cómoda para niños que llevan peso. Un regalo útil, bonito y funcional.
Chaqueta Helly Hansen Unisex Junior
Esta chaqueta reversible y unisex de Helly Hansen está diseñada para proteger del frío y el viento sin perder comodidad. Es resistente, ligera y pensada para el uso diario y actividades al aire libre. Un regalo abrigadito, práctico y duradero.
Juego Operación
Un clásico que sigue haciendo reír a generaciones. El objetivo es extraer las piezas del paciente sin tocar los bordes metálicos, evitando que suene el zumbido. Fácil de entender y rápido de jugar, es perfecto para partidas en familia y para trabajar la habilidad y la concentración.
Laboratorio de perfumes
Este kit permite crear perfumes, sales de baño y fragancias personalizadas utilizando las esencias incluidas. Siguiendo instrucciones paso a paso, los niños experimentan con olores y descubren combinaciones divertidas y originales. Con este kit, los niños pueden explorar su creatividad y aprender jugando.
Juego “Érase una vez la vida”
Inspirado en la mítica serie de animación, este juego de mesa traslada a los niños al interior del cuerpo humano para vivir una aventura educativa llena de retos. A través de preguntas, pruebas y situaciones relacionadas con la salud, la alimentación y el funcionamiento del organismo, los jugadores avanzan mientras aprenden casi sin darse cuenta. Está pensado para jugar en grupo, fomenta la participación y el aprendizaje cooperativo, y resulta ideal para compartir en familia. Un regalo perfecto para niños curiosos a los que les gusta aprender jugando.
Robot para niños
Este robot interactivo es una excelente puerta de entrada al mundo de la tecnología y la programación básica. Ofrece diferentes modos de juego que permiten controlar sus movimientos, sonidos y reacciones. Su diseño es llamativo y resistente, pensado para el uso diario, y estimula tanto el juego libre como el aprendizaje guiado. Un regalo moderno y actual, que despierta el interés por la robótica, refuerza el pensamiento lógico y mantiene a los niños entretenidos durante horas.
Elegir un buen regalo es también una forma de compartir tiempo y experiencias. Estos juguetes están pensados para acompañar a los niños más allá del momento de abrirlos, invitándolos a jugar, aprender y disfrutar en familia. Estas Navidades, sorprende con propuestas que despierten su imaginación y conviertan cada día en una pequeña aventura.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.
