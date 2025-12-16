Ir al contenido
ESTILO DE VIDA

20 ideas de regalos para niños de 7 años con las que aciertas seguro

Explora esta variedad de juguetes, juegos y kits creativos que combinan entretenimiento y aprendizaje y sorprende a los más pequeños

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
La Navidad invita a bajar el ritmo, reunirse en casa y compartir tiempo de calidad en familia. Son días llenos de ilusión en los que los pequeños esperan con nerviosismo ese regalo que les hará brillar los ojos. Elegir bien no siempre es fácil, pero un detalle acertado puede convertirse en un recuerdo que perdure mucho más allá de las fiestas.

Cada año, los juguetes evolucionan y ofrecen propuestas que van más allá del simple juego: son divertidísimas, pero, además, estimulan la creatividad, despiertan la curiosidad y fomentan el aprendizaje de forma natural.

Para ponértelo fácil, hemos seleccionado una cuidada lista de 20 ideas pensadas para acertar y disfrutar viendo cómo los niños se sumergen en horas de juego y entretenimiento.

LEGO Technic Mercedes-AMG F1

Este set de LEGO Technic acerca el mundo de la Fórmula 1 a los más pequeños a través de la construcción. Con más de 200 piezas, permite montar un monoplaza Mercedes-AMG inspirado en el coche real, con detalles cuidados y un diseño muy reconocible. Incorpora además un sistema de retroceso que, una vez terminado, permite hacerlo rodar a gran velocidad.

COMPRA POR 26,99€ EN AMAZON

Juego de Magia Borrás

Un clásico divertidísimo que nunca falla. Este set de magia incluye una selección de 150 trucos pensados para que los niños puedan iniciarse en la magia y el ilusionismo de forma sencilla y entretenida. Las instrucciones son claras y están adaptadas a su edad, lo que les permite aprender poco a poco y sorprender después a familiares y amigos. Ideal para fomentar la confianza, la memoria y la expresión en público.

COMPRA POR 34,50€ EN AMAZON

Walkie Talkies Batman

Estos walkie talkies con diseño de Batman convierten cualquier juego al aire libre en una misión secreta. Son fáciles de usar, resistentes y cuentan con efectos luminosos que los hacen aún más atractivos. Perfectos para jugar en el parque, en casa o durante excursiones, fomentan el juego cooperativo y la imaginación mientras los niños se comunican entre sí como auténticos superhéroes.

COMPRA POR 12,10€ EN AMAZON

Libro “Curioso como Einstein”

Este libro acerca a los niños al mundo de la ciencia y los grandes pensadores de una manera amena y accesible. A través de curiosidades, preguntas y datos sorprendentes, despierta el interés por el conocimiento y anima a hacer preguntas sobre el mundo que les rodea. Una elección ideal para pequeños lectores inquietos y con ganas de aprender más allá del aula.

COMPRA POR 14,86€ EN AMAZON

Colonia infantil Scalpers

Las colonias infantiles de Scalpers están pensadas para niños y niñas que empiezan a interesarse por su estilo personal. Son fragancias suaves y frescas: la versión de niño (con frasco azul) destaca por su toque cítrico y deportivo, mientras que la de niña (con frasco rosa) es más floral y ligera. Un regalo diferente, práctico y especial, que transmite sensación de cuidado sin resultar intenso.

COMPRA DESDE 27,95€ EN AMAZON

Alfombra de baile

Esta alfombra transforma cualquier salón en una pista de baile. Se conecta por Bluetooth a la música y las luces se encienden siguiendo el ritmo, guiando los pasos mediante botones luminosos y distintos modos de juego. Es perfecta para liberar energía, moverse y divertirse mientras suena su música favorita, sin necesidad de pantallas.

COMPRA POR 45,99€ EN AMAZON

Coche teledirigido acrobático

Este coche teledirigido va mucho más allá de “un simple RC”: gira 360°, hace volteretas de 180° y se mueve con luces y música que lo hacen irresistible para los niños. Su mando es fácil y práctico de usar. Incluye dos baterías recargables para alargar el tiempo de juego y está preparado para usarse tanto en interior como en exterior.

COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Kit de laboratorio de ciencias para niños

Descubre cómo sería tener tu propio laboratorio científico. Pensado para pequeños exploradores, incluye materiales y herramientas para realizar más de 250 experimentos distintos que abarcan temas como reacciones químicas, física, ciencia de la tierra y fenómenos asombrosos como la creación de volcanes caseros o lámparas de lava. El set viene con instrucciones claras paso a paso para que los niños puedan llevar a cabo cada actividad con seguridad y entusiasmo, aprendiendo conceptos científicos mientras juegan. Además, muchas de las pruebas se pueden hacer con materiales que se encuentran en casa, lo que facilita su uso y permite repetir experimentos de forma creativa.

COMPRA POR 39,99€ EN AMAZON

Skip it luminoso

El clásico juego del Skip It vuelve renovado con luces LED y contador integrado. Se coloca en el tobillo y anima a saltar y girar mientras se iluminan las vueltas realizadas. Es ligero, resistente y fácil de usar, ideal para jugar al aire libre o en casa. Una opción perfecta para combinar diversión y actividad física.

COMPRA POR 26,99€ EN AMAZON

Cubo magnético holográfico transformable

Este cubo magnético sorprende por todo lo que puede hacer con lo compacto que es. Con 243 pequeños imanes y un acabado llamativo, brillante y holográfico, permite crear infinidad de formas y estructuras. Incluye accesorios como una linterna UV que potencia los efectos visuales. Un regalo original que estimula la creatividad, la concentración y el juego libre, tanto en solitario como en grupo.

COMPRA POR 35,19€ EN AMAZON

Conjunto de chándal Hogwarts

Para los fans de Harry Potter, este conjunto de sudadera y pantalón inspirado en Hogwarts es un acierto seguro. Cómodo y práctico para el día a día, combina el mundo mágico con una prenda útil para el colegio o el tiempo libre. Versátil y sencillo de combinar, puedes usar las dos piezas juntas o por separado.

COMPRA POR 18,49€ EN AMAZON

Monster High Skulltimate Draculaura

La muñeca Skulltimate Draculaura es una muñeca llena de misterio y sorpresas. Incluye una llave-lupa para descubrir compartimentos secretos, más de 19 accesorios ocultos y un pequeño armario donde guardarlos. Cada detalle está pensado para despertar la imaginación y la curiosidad, permitiendo que inventen historias y mil aventuras.

COMPRA POR 29,95€ EN AMAZON

Nenuco Cocinita Mágica

Este set incluye un muñeco Nenuco de 30 cm y una cocinita completa con utensilios como una sartén, cazuela, platitos e ingredientes para que los niños se conviertan en auténticos chefs mientras juegan. La cocinita cuenta con luces y sonidos realistas de hervir y freír, que hacen la experiencia mucho más inmersiva y divertida.

COMPRA POR 29,90€ EN AMAZON

Proyector Lisciani Disney Stitch - Escuela de Dibujo

El proyector de Stitch permite aprender a dibujar paso a paso proyectando imágenes sobre el papel. Incluye 4 discos con distintos diseños, rotuladores, pegatinas y hojas para crear sus propias obras de arte. Es una forma divertida de desarrollar habilidades artísticas y creatividad sin recurrir a pantallas, ideal para largas sesiones tranquilas de dibujo. Si por lo que sea no les gusta Stich, hay otras versiones del mismo dispositivo como de Princesas Disney, Barbie, Gabby, Hot Wheels o la Patrulla Canina.

COMPRA POR 34,99€ EN AMAZON

Mochila escolar con carro Disney

Una mochila práctica y resistente con diseño Disney y carro incorporado, pensada para el uso diario en el colegio. Es amplia y con suficiente espacio de almacenaje para carpetas, libros, cuadernos y otros utensilios de estudio. Facilita el transporte del material escolar y, al incorporar carro, resulta especialmente cómoda para niños que llevan peso. Un regalo útil, bonito y funcional.

COMPRA POR 58,99€ EN AMAZON

Chaqueta Helly Hansen Unisex Junior

Esta chaqueta reversible y unisex de Helly Hansen está diseñada para proteger del frío y el viento sin perder comodidad. Es resistente, ligera y pensada para el uso diario y actividades al aire libre. Un regalo abrigadito, práctico y duradero.

COMPRA POR 57,79€ EN AMAZON

Juego Operación

Un clásico que sigue haciendo reír a generaciones. El objetivo es extraer las piezas del paciente sin tocar los bordes metálicos, evitando que suene el zumbido. Fácil de entender y rápido de jugar, es perfecto para partidas en familia y para trabajar la habilidad y la concentración.

COMPRA POR 22,95€ EN AMAZON

Laboratorio de perfumes

Este kit permite crear perfumes, sales de baño y fragancias personalizadas utilizando las esencias incluidas. Siguiendo instrucciones paso a paso, los niños experimentan con olores y descubren combinaciones divertidas y originales. Con este kit, los niños pueden explorar su creatividad y aprender jugando.

COMPRA POR 22,49€ EN AMAZON

Juego “Érase una vez la vida”

Inspirado en la mítica serie de animación, este juego de mesa traslada a los niños al interior del cuerpo humano para vivir una aventura educativa llena de retos. A través de preguntas, pruebas y situaciones relacionadas con la salud, la alimentación y el funcionamiento del organismo, los jugadores avanzan mientras aprenden casi sin darse cuenta. Está pensado para jugar en grupo, fomenta la participación y el aprendizaje cooperativo, y resulta ideal para compartir en familia. Un regalo perfecto para niños curiosos a los que les gusta aprender jugando.

COMPRA POR 19,50€ EN AMAZON

Robot para niños

Este robot interactivo es una excelente puerta de entrada al mundo de la tecnología y la programación básica. Ofrece diferentes modos de juego que permiten controlar sus movimientos, sonidos y reacciones. Su diseño es llamativo y resistente, pensado para el uso diario, y estimula tanto el juego libre como el aprendizaje guiado. Un regalo moderno y actual, que despierta el interés por la robótica, refuerza el pensamiento lógico y mantiene a los niños entretenidos durante horas.

COMPRA POR 20,89€ EN AMAZON

Elegir un buen regalo es también una forma de compartir tiempo y experiencias. Estos juguetes están pensados para acompañar a los niños más allá del momento de abrirlos, invitándolos a jugar, aprender y disfrutar en familia. Estas Navidades, sorprende con propuestas que despierten su imaginación y conviertan cada día en una pequeña aventura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Sobre la firma

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Anteriormente, trabajó como redactora de contenidos y community manager para agencias de comunicación y marketing. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid.
_
_