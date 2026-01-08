Castilla y León confirma la muerte a disparos de tres lobos en Palencia mientras aún eran especie protegida

La Junta de Castilla y León (PP) ha reconocido que tres lobos ibéricos fueron abatidos en Palencia desde 2024, pese a tratarse entonces de una especie de especial protección. La consulta la efectuó Ecologistas en Acción y la entidad recibió los datos por parte de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la entidad autonómica, que contabilizó 16 ejemplares muertos en ese periodo, tres de ellos por disparos, según un comunicado de este jueves de los ecologistas. Los ecologistas lamentan que más allá de las cifras oficiales siempre suele haber más casos no identificados y que los cánidos salvajes sufren una “elevada tasa de mortandad no natural, que compromete su estado de conservación catalogado como desfavorable e inadecuado, lo que hace muy difícil su viabilidad futura”. La Unión Europea dio luz verde el pasado verano a la reducción de la protección del lobo y que pueda volver a cazarse. En España fue suprimido del listado de especies silvestres en régimen de protección especial con votos del PP, Vox, Junts y PNV.

Ecologistas en Acción insiste que esos tres ejemplares muertos a disparos fueron liquidados durante el periodo en el que el Canis lupus aún ostentaba la protección máxima. La Junta ha desgranado que, de los 16 animales registrados como muertos, siete tuvieron como causa el atropello, tres, los disparos, otros tantos, motivos desconocidos, uno por intoxicación, otro por enfermedad y otro por mordedura de otro cánido. El colectivo insiste en que estos son solo los encontrados formalmente y que probablemente haya habido más pérdidas, incluidos por arma de fuego, y critican que se haya reducido esa calificación de garantía de conservación. Medio Ambiente ha confirmado que los animales baleados eran dos hembras y un macho y que encontraron los cadáveres en las localidades palentinas de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo. La plataforma ecologista ha anunciado que reclamará más información sobre los hallazgos y las investigaciones al respecto de estas muertes durante un periodo en que estaba prohibido que se les matara.

La asociación ha lamentado que la Junta de Castilla y León fracase en sus competencias de gestión y conservación loberas y que se limite a intentar controlar y capturar “ejemplares conflictivos”. Además, reprueba que la Administración autonómica intente no enfrentarse con los sectores ganadero y cinegético, quienes sostienen que la especie se encuentra en buen momento pese a las tasas de mortalidad. Ecologistas en Acción reclama que estos datos de muertes deberían aparecer en el censo de la Junta, “lo que haría muy difícil poder argumentar la salida de la especie de su régimen de protección”.

Lobo de siete meses muerto

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha denunciado un posible delito contra la fauna ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ha remitido al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) el hallazgo de un lobo de siete meses muerto por un tiro en La Pernía, dentro del Parque Natural Montaña Palentina. El macho mostraba “claros indicios de que un disparo de rifle es la causa de la muerte”. ASCEL ha lamentado los habituales casos de furtivismo contra estos animales salvajes en los entornos de estas zonas y que “evidencia y se ve favorecido por la falta de interés de la Junta de Castilla y León por gestionar y conservar la biodiversidad de estos espacios”, la Montaña Palentina y la reserva regional de caza Fuentes Carrionas “a pesar de ser terrenos de titularidad pública con personal propio de la administración regional encargado de su vigilancia y control”.