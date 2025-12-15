Ideas de regalos para niños y niñas de 2 a 3 años con los que sorprender y acertar esta Navidad
Diversión asegurada con juegos que impulsan su desarrollo motor y cognitivo
Quedan menos de quince días para Navidad y lo más probable es que los niños y niñas ya hayan escrito su carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Sin embargo, siempre hay algún despistado que lo deja para última hora.
Desde EL PAÍS Escaparate queremos ayudar con la selección y, por eso, hoy traemos un listado con 20 propuestas de regalos para niños y niñas de 2 a 3 años, con juegos que desarrollan la creatividad y fomentan el aprendizaje.
Juego de mesa ‘Los 3 cerditos’
Juego educativo diseñado para fomentar la cooperación y el desarrollo cognitivo. Tiene dos modos de juego: el cooperativo, que consiste en ayudar a los tres cerditos a llegar a casa antes que el lobo, y el competitivo, en el que cada jugador es un personaje y también debe conseguir llegar a casa antes que el lobo.
Ahora con un 20% de descuento.
Bloques de construcción magnéticos
Incluye 40 piezas magnéticas de diferentes formas y colores y una bolsa para almacenarlas. Son resistentes y tienen el tamaño perfecto para que puedan agarrarlas y agruparlas de forma sencilla.
41% de descuento, ahorra 12,28 euros.
Diez bolos de espuma con dos pelotas
Diseñados con goma espuma para ser blandos, resistentes y seguros para los más pequeños. Incluye una bolsa con asas y cremallera para que sea fácil de recoger y transportar. Es apto para jugar tanto en casa como en el exterior.
10 juegos educativos
Cada juego ofrece un enfoque lúdico que estimula la curiosidad, refuerza las bases educativas y garantiza que aprenda jugando. Incluye rompecabezas, formas geométricas, tarjetas de memoria y varios tableros. Con estos juegos educativos fomentarás el desarrollo temprano con actividades que promueven la coordinación mano-ojo, la creatividad y la memoria.
Pista de coches
Diseñado con seis botones para controlar y guiar los coches de juguete a través de los obstáculos y tratar de pasar los ocho desafíos. Con este juego educativo entrenará y mejorará las habilidades motoras, la resolución de problemas y la coordinación ojo-mano. Incluye 3 mini coches (coche de policía, ambulancia y camión de bomberos) para que pueda jugar acompañado.
25% de descuento, ahorra 7,50 euros.
Juego de contar ‘Sopa de bellotas’
Deberá ayudar a la ardilla a preparar sus sabrosas sopas. Este juego invita a los más pequeños a desarrollar la imaginación y creatividad. Las tarjetas muestran las recetas para preparar cada sopa; ¿cuántos ingredientes son necesarios?
Puzle ‘La casa gigante’
Promueve el aprendizaje de los objetos de casa de manera interactiva. Estimula la memoria visual y la coordinación mano-ojo de los niños a la vez que exploran los colores de manera sensorial.
Ahora con un 15% de descuento.
Cuentacuentos
Diseñado con cuatro cuentos completos: Los tres cerditos, La tortuga y la liebre, La bella durmiente y Hansel y Gretel. Asimismo, incluye ocho láminas de actividades interactivas y tres modos de juego diferentes: cuentacuentos, exploración y preguntas. Además, cuenta con música y canciones para un aprendizaje interactivo.
Ahora con un 8% de descuento.
Bicicleta sin pedales
Esta bicicleta sin pedales le ayudará a adquirir el equilibrio necesario para ir sobre dos ruedas y facilitará la transición posterior a una bicicleta tradicional evitando usar ruedines.
El sillín es antideslizante y el manillar de goma. Ambos son ajustables para acompañar su crecimiento desde los 2 hasta los 5 años (hasta 25kg). Los neumáticos son resistentes a los pinchazos.
27% de descuento, ahorra 11,95 euros.
Frutas y verduras de madera
Están fabricadas con madera natural y todas sus partes están cuidadosamente lijadas y pulidas. Todas las frutas están conectadas por velcro para que la experiencia de juego sea más realista y puedan cortarlas utilizando el cuchillo, imitando lo que tantas veces habrán visto en los adultos. La bandeja de madera se puede utilizar como tabla de cortar y, al mismo tiempo, para guardar las piezas después de jugar.
Ahora con un 17% de descuento.
Canasta y portería con luces y sonidos
Está diseñada para jugar a tres deportes diferentes: fútbol, baloncesto y tiro al blanco. Incluye una pequeña pelota de plástico que, cuando golpea los diferentes sensores, hace que el tablero se ilumine y se activen los sonidos de celebración. Este juego desarrolla la precisión, la coordinación manual y las habilidades motoras de los más pequeños.
16% de descuento, ahorra 6,91 euros.
Cumpleaños Mickey y Minnie LEGO
Este set de construcción incluye a sus personajes favoritos: Mickey, Minnie y Pluto. El objetivo es apilar los ladrillos Duplo para decorar los vagones del tren y, entre todos, deberéis dejar volar vuestra imaginación para celebrar juntos el cumpleaños de Mickey Mouse.
Camión de transporte con mini coches
Este camión de transporte grande con nueve mini coches y aviones de juguete es el regalo perfecto para los amantes de los coches y camiones. Tiene un botón en la parte superior de la cabina que, al presionarlo, enciende las luces y produce el sonido de una bocina.
20% de descuento, ahorra 7,20 euros.
Moto correpasillos
Su diseño con bordes redondeados y estructura ergonómica ayuda al desarrollo motriz y al equilibrio. Sus ruedas anchas de plástico proporcionan estabilidad y seguridad reduciendo el riesgo de vuelcos. Es perfecta para jugar en casa o para llevarla al parque.
Tiene un diseño deportivo con gráficos inspirados en motos de competición. Es ligera, así que no pesa, y cuenta con un asa de transporte integrada para facilitar su traslado cuando el niño o niña no la esté utilizando.
Instrumentos de madera
Este set con instrumentos es ideal para que descubra el mundo de la música con diversión y aprendizaje. Los instrumentos están fabricados con madera natural y pintura a base de agua garantizando la seguridad y resistencia para los más pequeños. Están diseñados para estimular su creatividad musical y mejorar su coordinación mano-ojo, habilidades motoras finas y el reconocimiento de colores y sonidos.
Muñeca Newborn
Esta muñeca está diseñada con todas las características de un recién nacido. Por eso, su pelo esculpido, sus pliegues, dedos arrugados, ojos y expresiones realistas hacen que parezca un bebé real. Podrá mover con facilidad todas sus extremidades para ponerle y quitarle fácilmente la ropa y poder crear todo tipo de looks.
33% de descuento, ahorra 15,16 euros.
Puzle de madera
12 tarjetas ilustradas y 48 botones de madera en ocho colores distintos. Deberá completar las tarjetas o podrá crear diseños libres dejando volar su imaginación. Incluye una bolsa de algodón para guardar todos los botones y evitar que se pierdan.
Peppa Pig musical
Muñeca interactiva de 20 cm con más de 50 sonidos, juegos y canciones. Al mover el brazo de Peppa, su boca se abre para hablar, cantar o jugar al “Veo veo”. Este juguete reproduce el tema de la serie y tres melodías adicionales.
Cocinita de madera
¡Oído cocina! Esta cocinita de madera cuenta con vitrocerámica, microondas, fregadero, horno y lavadora e incluye tres utensilios de cocina, un salero y un pimentero. Está diseñada con bordes y esquinas redondeadas y suaves para garantizar la seguridad de los más pequeños mientras juegan.
Bloques de espuma gigantes
Cinco bloques de espuma diseñados para aprender jugando. Subir, deslizarse y explorar reforzará su coordinación, equilibrio y confianza mientras se divierte descubriendo sus propias habilidades.
Son ligeros, estables y antideslizantes y se pueden mover de forma sencilla para crear una zona de juego segura y educativa en cualquier habitación. El recubrimiento se limpia fácilmente con un paño húmedo.
20% de descuento, ahorra 30 euros.
Preguntas frecuentes sobre regalos para niños y niñas de 2 a 3 años
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de escoger los regalos?
A la hora de elegir los regalos de Navidad, se debe pensar en aquellos juguetes que puedan gustarle a tu hijo o hija de 2-3 años. Sin embargo, también es importante fomentar su desarrollo cognitivo y motivar el aprendizaje a través del juego.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de diciembre de 2025.
