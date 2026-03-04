Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
belleza

68.000 valoraciones y subiendo: el lápiz de cejas que arrasa en Amazon cuesta menos de 10 euros

Tiene doble diseño: delineador para rellenar las cejas y cepillo para peinarlas

Tu look de maquillaje estará completo con este lápiz de cejas.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez
La zona de los ojos es, sin duda alguna, de las más importantes (si no la más importante para muchas) a la hora de maquillarse. Y es que la manera en la que trabajes esa área puede cambiar cómo se ve tu maquillaje radicalmente.

Corrector de ojeras, sombras, eyeliner, máscara de pestañas... Todo suma para hacer que la mirada sea el foco de atención. Y las cejas no se quedan atrás: también hay que dedicarles tiempo y mimo.

Para que tu makeup look esté completo, en EL PAÍS Escaparate hemos fichado el lápiz de cejas que triunfa en Amazon y te contamos por qué.

Moldea, rellena y define las cejas

No importa si prefieres las cejas finas o tupidas, porque con este lápiz de ojos tienes la opción de moldearlas a tu gusto para que el resultado se ajuste a lo que buscas en cada situación: un look más natural cuando vas a trabajar, por ejemplo, o un look más vistoso si quieres arreglarte para salir de fiesta o asistir a algún evento en el que quieras destacar.

Es de larga durabilidad y waterproof, lo que significa que no tendrás que preocuparte de que resista o no a las largas horas fuera de casa o al agua: sabes que sí. Una usuaria lo afirma: “El color se mantiene durante todo el día (incluso con calor o si toco la cara), no se borra fácil”.

Tiene doble diseño: delineador de punta ultrafina y cepillo

El delineador ultrafino permite aplicar el color con precisión, tanto para rellenar la ceja como para dibujar pelitos. Por otro lado, con el cepillo las cejas quedan peinadas para que el resultado sea lo más definido posible, y el color se difumina para un efecto más integrado. Además de esto, su tamaño permite que puedas llevarlo en el bolso por si te ves en la necesidad de retocarte fuera de casa.

“Es el lápiz para cejas que llevo usando hace años. Lo que más me gusta es su punta fina que permite maquillar la ceja con precisión y tapar alguna zona en la que tengo menos pelo. Tiene cepillo de cejas. Yo las suelo maquillar, después cepillar ligeramente y con ello creo que obtengo un resultado bastante natural que me dura todo el día”, confiesa otra usuaria.

Es vegano y cruelty-free

NYX es una marca conocida por ser vegana y cruelty-free, es decir, que sus productos no son testados en animales.

Con su nota media de 4,4 estrellas sobre cinco y sus más de 68.000 valoraciones, no cabe duda de que este lápiz de cejas es un indispensable en cualquier tocador.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de marzo de 2026.

