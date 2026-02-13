La alternativa ‘low cost’ al ‘microblading’: un lápiz de cejas que deja el mismo efecto y cuesta menos de 10 euros

Este lápiz de cejas ofrece un sellado extremo que aguanta intacto durante todo el día.

Su aplicador de punta fina y precisa consigue un acabado natural en pocos minutos sin salir de casa

Desde los laminados hasta la micropigmentación, existen diferentes tratamientos estéticos o técnicas de maquillaje para unas cejas impecables. El microblading se sitúa entre las más demandadas.

Este método semipermanente busca transformar unas cejas poco pobladas en unas más gruesas y definidas de forma natural. Sin embargo, tiene varios “peros”: puede llegar a ser molesta, no es accesible para todo el mundo y, además, su efecto es temporal.

Amazon tiene el truco definitivo que arrasa entre las expertas en belleza. Se trata de un lápiz de cejas que recrea el efecto del microblading y funciona como alternativa low cost para usar en casa, de forma rápida y sencilla.

Lápiz de cejas. AMAZON

Cejas definidas y densas

Este rotulador para cejas se presenta como una alternativa rápida, eficaz y económica al microblading. Funciona como un tratamiento de rellenado, se encarga de ocultar los huecos, completar las zonas menos pobladas y darle forma.

¿Cómo lo consigue? Con un cepillo fino y preciso, que recuerda a un pincel y, gracias a sus filamentos de distintas longitudes que imitan la textura del vello con un acabado natural.

En pocos minutos, las cejas cambian por completo: más definidas, con más volumen, más equilibradas y compactas.

Punta con diferentes longitudes. AMAZON

De larga duración

Adiós a los retoques improvisados. Su efecto aguanta fijado durante todo el día gracias a una fórmula de secado rápido, resistente al agua y al sudor.

Método de uso

Otra de sus grandes ventajas es la facilidad de aplicación. Para conseguir los mejores resultados, estos son los pasos a seguir:

En primer lugar, asegurarse de que las cejas estén limpias y secas. Después, agitar el lápiz para activar el producto. Es el momento de aplicar: rellenar las zonas menos pobladas siguiendo el movimiento natural del vello. Dejar secar: unas cejas equilibradas y bien marcadas con efecto tridimensional y realista.

Además, su tamaño compacto facilita el manejo y el transporte, ya que cabe en cualquier bolso o neceser.

Fácil de aplicar. AMAZON

Arrasa en ventas

Con una nota media de 4,3 estrellas, se ha colocado en los primeros puestos del ranking de ventas dentro de su categoría. Un reflejo directo de que está arrasando entre quienes lo han probado y se ha ganado su confianza.

Las reviews lo confirman: cumple lo que promete, deja un efecto muy realista y es un producto de maquillaje barato que merece la pena. “Me ha sorprendido, imita muy bien el pelo de la ceja, es de los que tengo que resultan más naturales”, “Lo mejor que he probado para cejas, supernatural el efecto pelito a pelo y el color” o “Por el precio que tiene, me parece una muy buena opción, sobre todo si buscas un acabado natural y profesional sin gastar demasiado”, son algunas de las opiniones de usuarios que le otorgan cinco estrellas sobre cinco.

Preguntas frecuentes sobre el lápiz de cejas

¿En qué tonos está disponible?

En dos: Caramel Blond, para cejas marrones, y Black, para cejas negras.

¿Cómo se elimina?

Se retira fácilmente con un desmaquillante habitual. Además, no deja residuos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2026.

