Ponemos a prueba las mejores brochas de maquillaje

Estos son los cuatro sets de brochas de maquillaje que hemos puesto a prueba en condiciones reales.

Mejores brochas de maquillaje Hemos elegido las brochas de maquillaje Real Techniques como las mejores de la comparativa, ya que son funcionales, incluyen una esponja y son prácticas para llevarlas en el bolso.

Quienes se maquillan habitualmente o se dedican a ello profesionalmente saben lo importante que es contar con unas buenas brochas de maquillaje. Las herramientas utilizadas para aplicar los cosméticos en el rostro pueden ser definitivas no sólo para conseguir un buen resultado, sino también para desperdiciar menos producto o conseguir que el proceso sea más higiénico y cómodo.

Por ello, pensando en quienes quieran adquirir un set de brochas de maquillaje completo y eficiente, en EL PAÍS Escaparate hemos probado algunos de los kits más populares en Amazon para tratar de encontrar los pros y contras de cada uno de ellos y elegir, así, el de mayor calidad.

Características Real Techniques Beter Beakey Start Makers Piezas 5 6 12 10 Material de cerdas Sintéticas Sintéticas Sintéticas Sintéticas Material de mango Aluminio Bambú Madera Aluminio

¿Qué brochas de maquillaje hemos elegido y cómo las hemos probado?

A la hora de elegir las brochas de maquillaje para esta comparativa, nos hemos percatado de que la primera diferencia clara entres unos kits y otros es el número de piezas que incluyen, por lo que hemos seleccionado sets con distintas configuraciones, con el fin de comprobar si más es mejor o no. También hemos contemplado el material de las cerdas y del mango. A partir de estas consideraciones, los cuatro sets de brochas que hemos elegido son: Real Techniques, Beter, Beakey y Start Makers.

Para poner a prueba estos sets de brochas de maquillaje, hemos comenzado por revisar el empaque para asegurarnos de que todas las piezas estuvieran incluidas y llegaran en buen estado. A continuación, hemos realizado una inspección visual para valorar la calidad del pelo y de los mangos, además de comprobar que no desprendieran olores extraños al sacarlas de la caja. Posteriormente, las hemos utilizado en sesiones reales de maquillaje para evaluar cómo aplican y difuminan los productos, y hemos puesto especial atención a la suavidad, el control y el acabado final que ofrecen en la piel.

Las mejores brochas de maquillaje Hemos puesto a prueba todas las brochas en distintas pieles y con varios tipos de maquillaje. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuáles son las mejores brochas de maquillaje?

De todos los sets de brochas, el que más nos ha convencido ha sido el de Real Techniques por su equilibrio entre calidad y practicidad. Las brochas son suaves y funcionales, y la esponja resulta muy versátil para difuminar y hacer baking. Es ideal para empezar o viajar, aunque se queda corto si se busca un kit muy completo.

Brochas para base de maquillaje Real Techniques. Cortesía de Amazon

¿Cómo maquillan?

A pesar de que se trata de un kit básico para empezar a maquillarse, el set de brochas Real Techniques ha sido el que más nos ha gustado. Está compuesto de cuatro piezas más una esponja que, por su tamaño y simplicidad, van genial, por ejemplo, para ir de viaje o llevar en el bolso.

De acuerdo con mis compañeras, la calidad del pelo es muy buena y garantiza suavidad y solvencia durante el proceso de maquillaje. Con este kit, por ejemplo, se puede aplicar la base con brocha para conseguir una buena cobertura y, luego, difuminar con la esponja para que quede más natural.

La esponja, por su parte, tiene una buena consistencia, no arrastra mucho producto y su diseño con corte plano en la parte inferior, con muchos ángulos, va muy bien para hacer baking —una técnica para disimular imperfecciones— en la zona cercana a los ojos u otras áreas.

Lo que sí es importante aclarar es que, al tratarse de un kit básico, no lo recomendamos para alguien que esté buscando algo muy completo. La parte de ojos, por ejemplo, se queda bastante corta, ya que hay poca variedad, y no se incluyen pinceles de precisión.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Incluye cuatro brochas y una esponja.

Buen tamaño para llevarlas en el bolso.

Muy buena calidad de pelo.

Esponja con buena consistencia.

A mejorar:

Es un kit muy básico.

Faltan pinceles de precisión.

Otras alternativas a las mejore brochas de maquillaje

Brochas para base de maquillaje Beter

En este caso, lo que más nos ha convencido del set de brochas Beter es la calidad del pelo y el acabado profesional que ofrecen, especialmente en maquillaje líquido. Es un kit sólido y bien construido, pero la ausencia de una esponja lo deja un paso por detrás del ganador, pese a su buen rendimiento general.

Brochas para base de maquillaje Beter. Cortesía de Amazon

¿Cómo maquillan?

Lo primero que han apuntado mis compañeras de las brochas de maquillaje Beter es que, desde el primer momento, se ha notado la calidad de las mismas. El kit incluye seis pinceles, que han resultado ideales para polvos, colorete y sombras con un acabado muy profesional. Sin embargo, lo que más ha destacado es que el set cuenta con una brocha específica para maquillaje líquido, lo que sin duda es una gran ventaja.

En cambio, lo que mis compañeras consideran que hace claramente falta es una esponja. Esto es lo que deja a este kit por detrás del modelo ganador de la comparativa. Porque, más allá de esta falta, estas brochas ofrecen un pelo que, aunque es sintético, se siente de muy buena calidad. Es cierto que el diseño puede parecer muy básico, pero el mango está fabricado en bambú, por lo que su durabilidad también está garantizada.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Incluye seis brochas.

Pincel específico para maquillaje líquido.

Pelo de buena calidad y mango de bambú.

A mejorar:

Falta una esponja.

Diseño muy básico.

Set de brochas de maquillaje profesional Beakey

La configuración del set de brochas Beakey nos ha parecido correcta por su cantidad de piezas y su buena relación calidad-precio. Las brochas son suaves, tupidas y funcionan bien en rostro y ojos, además de incluir esponjas. Sin embargo, la falta de neceser y la menor precisión en ojos la hacen menos afinada que las mejores.

Set de brochas de maquillaje profesional Beakey. Cortesía de Amazon

¿Cómo maquillan?

El set de brochas de maquillaje Beakey es un kit bastante completo, ya que incluye 12 piezas con buena aplicación, y presenta una gran relación calidad-precio. Son brochas de pelo sintético, tupidas y suaves que no se desprende con facilidad. De acuerdo con mis compañeras, el kit ofrece una gran variedad para maquillar el rostro y los ojos, pues incluye varias brochas específicas para esta zona que dan buen resultado. También cuenta con dos esponjas con bastante punta para poder llegar bien a todos los pliegues y recovecos.

En cambio, lo que no nos ha gustado es que no se acompaña de un neceser para guardarlas; aunque es cierto que la bolsa tiene un cierre hermético en la parte superior, por lo que se podría reutilizar durante un tiempo. Además, mis compañeras comentan que las brochas de ojos son poco precisas —van mejor para difuminar— y para un público profesional quizás sean un poco limitadas. Falta una brocha para el iluminador y alguna de pelo más suelto para aplicar productos en polvo.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Incluye 12 brochas.

Pelo suave y tupido.

Brochas específicas para rostro y ojos.

A mejorar:

Falta un neceser.

Poca precisión en los ojos.

No incluye brochas para iluminador y de pelo suelto para polvos.

Set de pinceles de maquillaje Start Makers

Lo que más nos ha limitado del set Start Makers es que, pese a incluir las brochas básicas y un neceser práctico, la calidad de las cerdas está por debajo del resto. No trae esponja y, aunque suma 10 piezas, la variedad real es escasa, lo que lo deja como una opción funcional pero poco destacable.

Set de pinceles de maquillaje Start Makers. Cortesía de Amazon

¿Cómo maquillan?

El diseño de las brochas de maquillaje Start Makers nos ha parecido bueno. Concretamente, mis compañeras consideran que el kit incluye las brochas básicas para desenvolverse bien en cualquier situación. Destacan especialmente que vienen en una bolsa con autocierre, con forma de pequeño neceser, que puede servir para guardarlas o transportarlas.

No obstante, algo que mis compañeras han echado en falta es que el set no incluye esponja. Además, durante las pruebas han notado que la calidad de las cerdas es más flojilla que otros modelos y que, a pesar de estar compuesto por 10 piezas, en realidad no hay mucha variedad para diferentes técnicas y tipos de maquillaje.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Incluye 10 brochas.

Buen kit básico.

La bolsa funciona como neceser.

A mejorar:

Hace falta una esponja.

Las cerdas son de menor calidad.

Hay poca variedad de brochas.

Preguntas frecuentes sobre brochas de maquillaje

¿Para qué sirve cada brocha de maquillaje?

En el mercado existen multitud de brochas de maquillaje con diseños que se adaptan mejor a las zonas sobre las que han de aplicar el producto. Por ejemplo, en esta comparativa pueden encontrarse brochas redondeadas para el colorete o brochas y pinceles para las sombras de ojos, ya sea para aplicar los colores sobre el párpado o para difuminarlos.

También es habitual recurrir a las brochas para extender la base de maquillaje líquido —densas y compactas, también conocidas como Kabuki— o a brochas para polvos sueltos y compactos.

Hoy en día, quienes disfruten haciendo contouring en el rostro también disponen de brochas específicas para ello o para aplicar iluminadores en áreas concretas.

¿Cómo limpiar las brochas de maquillaje?

Para que las brochas se mantengan más tiempo en buen estado o no aparezcan bacterias que puedan dañar la piel, es importante mantenerlas limpias. Para ello se puede, al menos una vez a la semana, realizar una limpieza más exhaustiva.

A la hora de eliminar los restos de maquillaje de las brochas se puede recurrir a limpiadores eléctricos o abordar la limpieza de manera manual con agua tibia y jabón. En el proceso, lo ideal es mojar sólo las cerdas —no la base de la brocha, porque se puede dañar el pegamento y hacer que se depredan— y, después, secarlas sobre una toalla o paño.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de febrero de 2026.

