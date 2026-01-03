Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
BELLEZA

10 superventas de belleza que llegan antes del 6 para regalar por Reyes

Ideas de maquillaje, cosméticos y herramientas para el cabello que están en cualquier lista de deseos ‘beauty’

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos de última hora para Reyes de belleza.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Ir a los comentarios

La agenda de finales de diciembre y principios de enero se llena de eventos, celebraciones y planes. Entre comidas familiares y festivos, no son pocas las personas que dejan los regalos para el último momento. La buena noticia es que Amazon ofrece entrega gratuita y a tiempo a los clientes Prime.

Entre los regalos para mujer más deseados, los de belleza ocupan siempre los primeros puestos. Por eso, hemos preparado una auténtica carta a los Reyes Magos con 10 propuestas beauty de última hora que cualquier amante del cuidado personal querría encontrar bajo el árbol… y que llegan a tiempo para colocarlos.

Crema con mucina de caracol, de COSRX

Con acción antimanchas y antiarrugas, esta crema hidratante destaca por su alto poder regenerador. Nutre en profundidad, refuerza la barrera cutánea y repara los daños de la piel. ¿La clave? Una fórmula con mucina de caracol, ácido hialurónico y betaína.

Su sello coreano ha conquistado a miles de compradores; arrasa en ventas con más de 55.000 valoraciones en Amazon.

42% de descuento, ahorra 13,01 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 17,99€ EN AMAZON

Cepillo de aire, de Cecotec

Secador, cepillos, peines y cilindros rizadores: esta herramienta de pelo ofrece ocho cabezales en un solo dispositivo que permiten crear múltiples peinados. Con la calidad de la marca, incorpora tecnología Coanda, iones negativos para reducir el frizz y revestimiento cerámico que protege la melena del calor.

Su motor brushless combina potencia y rapidez, junto con tres ajustes de temperatura para un resultado profesional en casa.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 79,90€ EN AMAZON

CC Cream, de Erborian

Otro éxito entre los compradores y uno de los productos más virales de TikTok. En el universo de las BB, CC y DD creams, la doble C ocupa un lugar privilegiado, y Erborian tiene la más deseada. Como ha desvelado la marca, se vende una unidad cada 12 segundos en el mundo.

¿Su secreto? El sello coreano que combina cuidado de la piel y maquillaje. Hidrata, reduce imperfecciones, unifica el tono y protege del sol. Su fórmula con centella asiática y pigmentos encapsulados deja una textura sedosa.

18% de descuento, ahorra 4,10 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 18,80€ EN AMAZON

Cepillo alisador, de Rowenta

Diseñado para las melenas más rebeldes y marcadas por el encrespamiento. Ofrece un alisado rápido y sencillo que permite ahorrar hasta un 33% de tiempo frente a una plancha tradicional.

Cuenta con cerdas de triple acción, ajustes de temperatura personalizables, tecnología ThermoControl y generador de iones. El resultado es un cabello liso, brillante y pulido, incluso en melenas rizadas.

Estos regalos de Reyes para mujer son un acierto garantizado.
COMPRA POR 27,40€ EN AMAZON

Exfoliante Skin Perfecting 2% BHA, de Paula’s Choice

Ideal para pieles mixtas o grasas que buscan un tratamiento eficaz contra puntos negros, espinillas y granos. Su fórmula con ácido salicílico actúa desde el interior, elimina células muertas, reduce el exceso de sebo y calma las rojeces.

Un bestseller icónico entre las amantes de la belleza y uno de los productos más deseados de Amazon.

13% de descuento, ahorra 2 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 14€ EN AMAZON

Sérum antiedad Le Duo, de L’Oréal

Diseñado para pieles maduras, es capaz de revertir hasta 10 años de signos de la edad: arrugas, líneas de expresión, falta de hidratación, pérdida de luminosidad y debilitamiento de la barrera cutánea, entre otros.

Su fórmula combina vitamina B3 y péptidos de colágeno. El resultado es una piel visiblemente más radiante y rejuvenecida. Desde su lanzamiento, se ha consolidado como uno de los grandes superventas de la marca.

36% de descuento, ahorra 10,01 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 16,85€ EN AMAZON

Cepillo voluminizador, de Cecotec

Desenreda, seca, da volumen, alisa y riza. Este cepillo une la potencia de un secador con el efecto de un moldeador profesional. Incluye dos velocidades, tres ajustes de temperatura, función de aire frío y revestimiento cerámico. Además, su sistema de protección contra el sobrecalentamiento garantiza un uso seguro y eficaz.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Pack de crema y contorno de ojos, de Neutrogena

Dos superventas individuales, ahora en un solo pack. Capaces de ofrecer hasta seis veces más de hidratación, la crema humectante deja una piel revitalizada y resplandeciente, mientras que el contorno de ojos se encarga de dejar una mirada despierta y descongestionada sin rastro de cualquier signo de fatiga. Un estuche de belleza es un éxito garantizado.

28% de descuento, ahorra 6,40 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 16,10€ EN AMAZON

Máscara de pestañas, de Maybelline New York

Junto a su versión waterproof, es una de las máscaras más deseadas. Destaca por su volumen y longitud excepcionales: “pestañas con altura” es su lema.

Su fórmula ligera con extracto de bambú deja un acabado definido, sin grumos ni apelmazar. Un básico imprescindible del neceser beauty.

40% de descuento, ahorra 5,59 euros.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 8,24€ EN AMAZON

Plancha de pelo, de Remington

Más de 25.000 valoraciones avalan sus resultados profesionales. Cuenta con nueve ajustes de temperatura y placas con revestimiento de cerámica avanzada con queratina y aceite de almendras.

Gracias a la tecnología Keratin Protect, protege el cabello y deja una melena brillante, sedosa y con aspecto saludable.

Estos regalos de última hora para Reyes son un acierto asegurado para cualquier amante de la belleza.
COMPRA POR 25,97€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos de belleza de última hora

¿La entrega está asegurada para el día 6 de enero?

Sí. La entrega antes de Reyes está garantizada para clientes Prime.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
