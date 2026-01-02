15 regalos de última hora para Reyes con los que acertarás al 100%
Belleza, tecnología, moda y mucho más: propuestas disponibles en Amazon que llegan a tiempo si estás suscrito a su servicio Prime gratuito
La cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos ya es oficial. Si eres de los que han apurado hasta el último momento, aún estás a tiempo de dar con el regalo perfecto. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado ideas de todas las categorías para demostrar que también se puede acertar a última hora.
El tiempo apremia, pero no hay motivo para temer que el envío online no llegue a tiempo. Si eres cliente Prime, lo recibirás antes del gran día. Aquí van 15 regalos de todo tipo con los que sorprender a los que más quieres:
Cepillo 5 en 1, de Revlon
Seca, alisa, riza, aporta volumen y mucho más gracias a esta herramienta multifunción con cinco cabezales intercambiables. Con la calidad que caracteriza a Revlon, consigue resultados profesionales sin salir de casa.
Perfume unisex, de Calvin Klein
Regalar perfume siempre es un acierto, y este lo confirma. Apto para él y para ella, se trata de un icono de la perfumería y un éxito de ventas absoluto. Su familia olfativa cítrica logra un equilibrio perfecto entre el almizcle masculino y los florales femeninos.
Luz de lectura
Perfecta para quienes dicen “solo un capítulo más” y terminan leyendo el libro entero. Con más de 133.000 valoraciones, ofrece seis niveles de brillo y tres modos de iluminación. Su diseño ergonómico, con brazos flexibles que se cuelgan del cuello, permite leer con las manos libres sin molestar a nadie.
Cepillo eléctrico Pro 3, de Oral-B
Elimina hasta un 100 % más de placa que un cepillo manual. Este superventas incluye dos cabezales, tres modos de limpieza, sensor de presión, temporizador e indicador de batería. Una apuesta segura para mejorar la salud bucal.
Máquina para hacer pasta
Un regalo original que sacará una sonrisa al instante. Para amantes de la pasta, permite personalizar el resultado gracias a sus siete ajustes de grosor. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, es ideal para crear recetas y sentirse como en un auténtico restaurante italiano.
Juego de mesa: Quik Stop
Los juegos de mesa nunca fallan. Perfecto para disfrutar con amigos o en familia, este título fue ganador del Gran Premio del Juguete 2024. Velocidad, risas y emoción en cada ronda: agilidad mental, respuestas rápidas y un solo objetivo, quedarse sin cartas.
Pulsera, de Tous
Las joyas siempre transmiten emoción. Esta pulsera de Tous, con detalle de corazón, destaca por su diseño minimalista, elegante y sencillo, ideal para acompañar cualquier look del día a día.
Ahora con un 21% de descuento.
Amazon Echo Spot
El despertador inteligente que eleva cualquier mesita de noche. Con Bluetooth y Alexa integrados, permite escuchar poner alarmas, ver la hora y el tiempo de un vistazo y establecer recordatorios o temporizadores solo con la voz. Todo con un sonido potente y un diseño compacto que complementa cualquier rincón de la casa.
Ahora con un 48% de descuento.
Auriculares inalámbricos, de Soundcore
Con hasta 60 horas de autonomía, ofrecen una experiencia auditiva potente y una cancelación de ruido inteligente. Además, se distinguen por una caja que, además de guardar y cargar los auriculares, funciona como soporte para el teléfono.
Ahora con un 29% de descuento.
Cartera, de Tommy Hilfiger
Un accesorio práctico y con estilo. Incluye compartimento para billetes y seis ranuras para tarjetas. El diseño se completa con la icónica bandera en el exterior y diferentes detalles en el interior.
Caja Smartbox
Entre más de 2.050 estancias a elegir, esta caja sorpresa incluye una noche en un lugar especial (desde casas rurales hasta posadas), un desayuno y una cena. Es una experiencia compartida para dos personas.
Camiseta de manga corta, de Levi’s
Con la calidad de la marca, esta camiseta es un básico para muchos años que tiene el poder de combinar con cualquier outfit. Fabricada con algodón, ofrece comodidad y transpirabilidad en todo momento.
Ahora con un 25% de descuento.
Pulsera de actividad, de Xiaomi
Ideal para entrenar y controlar la salud. Cuenta con pantalla grande y nítida, más de 50 modos deportivos y funciones de bienestar. Su batería de larga duración permite hasta 18 días de uso con una sola carga.
Ahora con un 38% de descuento.
Cuchillo Santoku
Un regalo gourmet para los más cocinillas. Este cuchillo profesional ofrece cortes precisos en verduras, carne o fruta gracias a su hoja fina, afilada y de doble filo, junto a un mango ergonómico y cómodo.
Ahora con un 30% de descuento.
Masajeador de cuello
Este cojín con función de calor ayuda a aliviar tensiones y molestias musculares gracias a sus cuatro nodos 3D. Puede usarse en cuello, cervicales, hombros o muslos y destaca por su diseño práctico y confortable.
Preguntas frecuentes sobre los regalos de última hora
¿Llegan a tiempo?
Sí. Todos los productos seleccionados cuentan con envío rápido para clientes Prime.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de enero de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
2026: el año en que se pone a prueba la democracia
La presión internacional se eleva sobre Israel por la prohibición de 37 ONG en Gaza y Cisjordania
Los nuevos jubilados de 2026 estrenan el cálculo de la pensión que permitirá desechar los dos peores meses de cotización
El Banco Santander entra en la lista de las 100 mayores empresas del mundo
Los mejores descuentos
Lo más visto
- El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
- Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
- Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
- Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
- Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral