Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

15 regalos de última hora para Reyes con los que acertarás al 100%

Belleza, tecnología, moda y mucho más: propuestas disponibles en Amazon que llegan a tiempo si estás suscrito a su servicio Prime gratuito

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos de última hora para Reyes.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos ya es oficial. Si eres de los que han apurado hasta el último momento, aún estás a tiempo de dar con el regalo perfecto. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado ideas de todas las categorías para demostrar que también se puede acertar a última hora.

El tiempo apremia, pero no hay motivo para temer que el envío online no llegue a tiempo. Si eres cliente Prime, lo recibirás antes del gran día. Aquí van 15 regalos de todo tipo con los que sorprender a los que más quieres:

Cepillo 5 en 1, de Revlon

Seca, alisa, riza, aporta volumen y mucho más gracias a esta herramienta multifunción con cinco cabezales intercambiables. Con la calidad que caracteriza a Revlon, consigue resultados profesionales sin salir de casa.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 89,99€ EN AMAZON

Perfume unisex, de Calvin Klein

Regalar perfume siempre es un acierto, y este lo confirma. Apto para él y para ella, se trata de un icono de la perfumería y un éxito de ventas absoluto. Su familia olfativa cítrica logra un equilibrio perfecto entre el almizcle masculino y los florales femeninos.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 24,95€ EN AMAZON

Luz de lectura

Perfecta para quienes dicen “solo un capítulo más” y terminan leyendo el libro entero. Con más de 133.000 valoraciones, ofrece seis niveles de brillo y tres modos de iluminación. Su diseño ergonómico, con brazos flexibles que se cuelgan del cuello, permite leer con las manos libres sin molestar a nadie.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 22,79€ EN AMAZON

Cepillo eléctrico Pro 3, de Oral-B

Elimina hasta un 100 % más de placa que un cepillo manual. Este superventas incluye dos cabezales, tres modos de limpieza, sensor de presión, temporizador e indicador de batería. Una apuesta segura para mejorar la salud bucal.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 38,90€ EN AMAZON

Máquina para hacer pasta

Un regalo original que sacará una sonrisa al instante. Para amantes de la pasta, permite personalizar el resultado gracias a sus siete ajustes de grosor. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, es ideal para crear recetas y sentirse como en un auténtico restaurante italiano.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Juego de mesa: Quik Stop

Los juegos de mesa nunca fallan. Perfecto para disfrutar con amigos o en familia, este título fue ganador del Gran Premio del Juguete 2024. Velocidad, risas y emoción en cada ronda: agilidad mental, respuestas rápidas y un solo objetivo, quedarse sin cartas.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 19,89€ EN AMAZON

Pulsera, de Tous

Las joyas siempre transmiten emoción. Esta pulsera de Tous, con detalle de corazón, destaca por su diseño minimalista, elegante y sencillo, ideal para acompañar cualquier look del día a día.

Ahora con un 21% de descuento.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 31€ EN AMAZON

Amazon Echo Spot

El despertador inteligente que eleva cualquier mesita de noche. Con Bluetooth y Alexa integrados, permite escuchar poner alarmas, ver la hora y el tiempo de un vistazo y establecer recordatorios o temporizadores solo con la voz. Todo con un sonido potente y un diseño compacto que complementa cualquier rincón de la casa.

Ahora con un 48% de descuento.

Este despertador inteligente es perfecto como regalo de última hora en Reyes.
COMPRA POR 48,99€ EN AMAZON

Auriculares inalámbricos, de Soundcore

Con hasta 60 horas de autonomía, ofrecen una experiencia auditiva potente y una cancelación de ruido inteligente. Además, se distinguen por una caja que, además de guardar y cargar los auriculares, funciona como soporte para el teléfono.

Ahora con un 29% de descuento.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 49,99€ EN AMAZON

Cartera, de Tommy Hilfiger

Un accesorio práctico y con estilo. Incluye compartimento para billetes y seis ranuras para tarjetas. El diseño se completa con la icónica bandera en el exterior y diferentes detalles en el interior.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 48,95€ EN AMAZON

Caja Smartbox

Entre más de 2.050 estancias a elegir, esta caja sorpresa incluye una noche en un lugar especial (desde casas rurales hasta posadas), un desayuno y una cena. Es una experiencia compartida para dos personas.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 79,90€ EN AMAZON

Camiseta de manga corta, de Levi’s

Con la calidad de la marca, esta camiseta es un básico para muchos años que tiene el poder de combinar con cualquier outfit. Fabricada con algodón, ofrece comodidad y transpirabilidad en todo momento.

Ahora con un 25% de descuento.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 18,66€ EN AMAZON

Pulsera de actividad, de Xiaomi

Ideal para entrenar y controlar la salud. Cuenta con pantalla grande y nítida, más de 50 modos deportivos y funciones de bienestar. Su batería de larga duración permite hasta 18 días de uso con una sola carga.

Ahora con un 38% de descuento.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 15,57€ EN AMAZON

Cuchillo Santoku

Un regalo gourmet para los más cocinillas. Este cuchillo profesional ofrece cortes precisos en verduras, carne o fruta gracias a su hoja fina, afilada y de doble filo, junto a un mango ergonómico y cómodo.

Ahora con un 30% de descuento.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 20,99€ EN AMAZON

Masajeador de cuello

Este cojín con función de calor ayuda a aliviar tensiones y molestias musculares gracias a sus cuatro nodos 3D. Puede usarse en cuello, cervicales, hombros o muslos y destaca por su diseño práctico y confortable.

Estos regalos de última hora son perfectos para Reyes.
COMPRA POR 41,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos de última hora

¿Llegan a tiempo?

Sí. Todos los productos seleccionados cuentan con envío rápido para clientes Prime.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre ofertas en Amazon por menos de 20 euros, ideales como regalos de Navidad.

Estas son las mejores ofertas del día por menos de 20€ en Amazon: ideas para regalos en Navidades

Claudia Farnos Llera
Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos de Reyes para mujer​ de última hora.

20 regalos de última hora para mujer que llegan a tiempo para Reyes

Claudia Farnos Llera

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  3. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  4. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
  5. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_