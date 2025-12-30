Estas son las mejores ofertas del día por menos de 20€ en Amazon: ideas para regalos en Navidades

Descuentos de hasta el 65% en cafeteras, auriculares inalámbricos, ‘gadgets’ de belleza y mucho más

Pasa todos los años: en Navidad el tiempo parece avanzar al doble de velocidad y, casi sin darnos cuenta, el regalo perfecto para Reyes Magos se convierte en una carrera contrarreloj. Para quienes cuentan con un presupuesto ajustado, desde EL PAÍS Escaparate hemos preparado una selección de ideas asequibles con descuentos por tiempo limitado en el comercio electrónico de Amazon.

La lista incluye regalos de distintas categorías —desde auriculares inalámbricos hasta herramientas de pelo o utensilios de cocina— con rebajas de hasta el 65% y un punto en común: ninguno supera los 20 euros. Propuestas económicas de última hora con las que acertar y sacar una sonrisa al afortunado.

Batería portátil con linterna

Acumula más de 69.000 valoraciones y el 72% de ellas le otorgan la máxima puntuación. Rapidez, calidad y rendimiento son los aspectos más valorados. Su diseño compacto y ultrafino resulta perfecto para el día a día y cuenta con varios puertos para cargar diferentes dispositivos al mismo tiempo.

37% de descuento, ahorra 9,90 euros.

Cafetera de goteo, de Ufesa

Para los más cafeteros, este regalo es ideal para disfrutar de un aroma más intenso de forma fácil y sencilla. Su jarra tiene capacidad para preparar hasta seis tazas y mantiene la bebida caliente hasta una hora.

54% de descuento, ahorra 19,01 euros.

Mochila de cabina

Para quienes ya están planeando su próxima escapada. Con las medidas adecuadas para un equipaje de cabina, ofrece un diseño cómodo y varios compartimentos para llevar lo imprescindible. También es ideal como mochila de uso diario.

44% de descuento, ahorra 13,15 euros.

Auriculares, de Souncore

Hasta 32 horas de reproducción, tres modos de sonido, conexión Bluetooth rápida y un diseño ultraligero. Una combinación que explica su éxito, con más de 55.000 valoraciones.

53% de descuento, ahorra 21 euros.

Máscara de pestañas waterproof, de Maybelline

La más vendida en Amazon y una de las favoritas en TikTok. Aporta volumen y longitud y, además, resiste al agua. Un básico del neceser beauty y un acierto seguro para las amantes del maquillaje.

53% de descuento, ahorra 7,40 euros.

Destornillador, de Bosch

Otro superventas gracias a su funcionalidad. Incluye un destornillador y 32 puntas diferentes para todo tipo de tareas. Un imprescindible para los manitas de la casa.

65% de descuento, ahorra 26,55 euros.

Cuchillo jamonero, de Arcos

Su hoja fina y lisa garantiza cortes precisos, ideales para jamón, carne y embutidos. Arcos es sinónimo de calidad y durabilidad en la cocina.

52% de descuento, ahorra 16,20 euros.

Secador de pelo, de Rowenta

Deja el cabello suave, brillante y manejable gracias a su potente flujo de aire y a sus dos ajustes de velocidad y temperatura. Reduce el encrespamiento y la electricidad estática. Su mango plegable lo convierte en un aliado perfecto para viajar.

21% de descuento, ahorra 4,81 euros.

Soporte de móvil para el coche

Permite cargar el móvil mediante MagSafe y cuenta con un imán potente que asegura un agarre firme y estable durante cada trayecto.

34% de descuento, ahorra 10,83 euros.

Sartén antiadherente, de Tefal

Un auténtico chollo para los más cocinillas. Diseño de acero inoxidable, superficie antiadherente, compatibilidad con todo tipo de cocinas y mango ergonómico.

37% de descuento, ahorra 10 euros.

Maquinilla, de Taurus

Cuenta con cuchillas de acero inoxidable para un corte preciso, dos niveles de longitud y hasta 50 minutos de autonomía.

48% de descuento, ahorra 15,90 euros.

Set de brochas, de Real Techniques

Para las amantes del maquillaje, este juego de seis piezas es el regalo perfecto. Las brochas nunca son suficientes y este pack incluye unidades para sombras, colorete y más.

41% de descuento, ahorra 9,93 euros.

Pack de calzoncillos, de Danish Endurance

Un set de básicos que arrasan por su comodidad, calidad y ajuste. Ofrecen transpirabilidad y ligereza durante todo el día. Está disponible en una amplia gama de tallas para todas las siluetas: desde la S hasta la 4XL.

59% de descuento, ahorra 26 euros.

Set de dos localizadores

El regalo definitivo para los despistados. Perfectos para llaves, cartera o equipaje, permiten localizar las pertenencias en todo momento. Compatibles solo con dispositivos Apple.

46% de descuento, ahorra 12,07 euros.

Crepera, de Russel Hobbs

Un acierto para elevar desayunos y meriendas en casa. Cuenta con una placa antiadherente y los utensilios necesarios para preparar crepes dulces o salados como un chef profesional.

49% de descuento, ahorra 18,37 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de diciembre de 2025.

