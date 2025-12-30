Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Estas son las mejores ofertas del día por menos de 20€ en Amazon: ideas para regalos en Navidades

Descuentos de hasta el 65% en cafeteras, auriculares inalámbricos, ‘gadgets’ de belleza y mucho más

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre ofertas en Amazon por menos de 20 euros, ideales como regalos de Navidad.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Ir a los comentarios

Pasa todos los años: en Navidad el tiempo parece avanzar al doble de velocidad y, casi sin darnos cuenta, el regalo perfecto para Reyes Magos se convierte en una carrera contrarreloj. Para quienes cuentan con un presupuesto ajustado, desde EL PAÍS Escaparate hemos preparado una selección de ideas asequibles con descuentos por tiempo limitado en el comercio electrónico de Amazon.

La lista incluye regalos de distintas categorías —desde auriculares inalámbricos hasta herramientas de pelo o utensilios de cocina— con rebajas de hasta el 65% y un punto en común: ninguno supera los 20 euros. Propuestas económicas de última hora con las que acertar y sacar una sonrisa al afortunado.

Batería portátil con linterna

Acumula más de 69.000 valoraciones y el 72% de ellas le otorgan la máxima puntuación. Rapidez, calidad y rendimiento son los aspectos más valorados. Su diseño compacto y ultrafino resulta perfecto para el día a día y cuenta con varios puertos para cargar diferentes dispositivos al mismo tiempo.

37% de descuento, ahorra 9,90 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 17,09€ EN AMAZON

Cafetera de goteo, de Ufesa

Para los más cafeteros, este regalo es ideal para disfrutar de un aroma más intenso de forma fácil y sencilla. Su jarra tiene capacidad para preparar hasta seis tazas y mantiene la bebida caliente hasta una hora.

54% de descuento, ahorra 19,01 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 15,98€ EN AMAZON

Mochila de cabina

Para quienes ya están planeando su próxima escapada. Con las medidas adecuadas para un equipaje de cabina, ofrece un diseño cómodo y varios compartimentos para llevar lo imprescindible. También es ideal como mochila de uso diario.

44% de descuento, ahorra 13,15 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 16,84€ EN AMAZON

Auriculares, de Souncore

Hasta 32 horas de reproducción, tres modos de sonido, conexión Bluetooth rápida y un diseño ultraligero. Una combinación que explica su éxito, con más de 55.000 valoraciones.

53% de descuento, ahorra 21 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 18,99€ EN AMAZON

Máscara de pestañas waterproof, de Maybelline

La más vendida en Amazon y una de las favoritas en TikTok. Aporta volumen y longitud y, además, resiste al agua. Un básico del neceser beauty y un acierto seguro para las amantes del maquillaje.

53% de descuento, ahorra 7,40 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 6,46€ EN AMAZON

Destornillador, de Bosch

Otro superventas gracias a su funcionalidad. Incluye un destornillador y 32 puntas diferentes para todo tipo de tareas. Un imprescindible para los manitas de la casa.

65% de descuento, ahorra 26,55 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 13,99€ EN AMAZON

Cuchillo jamonero, de Arcos

Su hoja fina y lisa garantiza cortes precisos, ideales para jamón, carne y embutidos. Arcos es sinónimo de calidad y durabilidad en la cocina.

52% de descuento, ahorra 16,20 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 14,79€ EN AMAZON

Secador de pelo, de Rowenta

Deja el cabello suave, brillante y manejable gracias a su potente flujo de aire y a sus dos ajustes de velocidad y temperatura. Reduce el encrespamiento y la electricidad estática. Su mango plegable lo convierte en un aliado perfecto para viajar.

21% de descuento, ahorra 4,81 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 18€ EN AMAZON

Soporte de móvil para el coche

Permite cargar el móvil mediante MagSafe y cuenta con un imán potente que asegura un agarre firme y estable durante cada trayecto.

34% de descuento, ahorra 10,83 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 19,83€ EN AMAZON

Sartén antiadherente, de Tefal

Un auténtico chollo para los más cocinillas. Diseño de acero inoxidable, superficie antiadherente, compatibilidad con todo tipo de cocinas y mango ergonómico.

37% de descuento, ahorra 10 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 16,99€ EN AMAZON

Maquinilla, de Taurus

Cuenta con cuchillas de acero inoxidable para un corte preciso, dos niveles de longitud y hasta 50 minutos de autonomía.

48% de descuento, ahorra 15,90 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 17,09€ EN AMAZON

Set de brochas, de Real Techniques

Para las amantes del maquillaje, este juego de seis piezas es el regalo perfecto. Las brochas nunca son suficientes y este pack incluye unidades para sombras, colorete y más.

41% de descuento, ahorra 9,93 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 14,06€ EN AMAZON

Pack de calzoncillos, de Danish Endurance

Un set de básicos que arrasan por su comodidad, calidad y ajuste. Ofrecen transpirabilidad y ligereza durante todo el día. Está disponible en una amplia gama de tallas para todas las siluetas: desde la S hasta la 4XL.

59% de descuento, ahorra 26 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 17,95€ EN AMAZON

Set de dos localizadores

El regalo definitivo para los despistados. Perfectos para llaves, cartera o equipaje, permiten localizar las pertenencias en todo momento. Compatibles solo con dispositivos Apple.

46% de descuento, ahorra 12,07 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 13,92€ EN AMAZON

Crepera, de Russel Hobbs

Un acierto para elevar desayunos y meriendas en casa. Cuenta con una placa antiadherente y los utensilios necesarios para preparar crepes dulces o salados como un chef profesional.

49% de descuento, ahorra 18,37 euros.

Estas ofertas de Amazon cuestan menos de 20 euros y son perfectos para regalar en Navidad.
COMPRA POR 18,76€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

