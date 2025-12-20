Las 10 mejores ofertas de Navidad en Amazon para triunfar regalando este 2025

Encontramos las mejores ofertas para sorprender a esa persona especial en Navidad.

Unos auriculares inalámbricos, un cepillo de dientes eléctrico o unas zapatillas deportivas protagonizan nuestra selección

Cada vez queda menos para Navidad y si aún no tienes el regalo para esa persona especial, entonces has llegado al sitio indicado. En EL PAÍS Escaparate, seleccionamos las mejores ofertas en diferentes tipos de detalles para que puedas sorprender a tu ser querido sin tener que gastar demasiado.

Regalos de Navidad en oferta que arrasan en Amazon

En la lista podrás encontrar desde unas zapatillas Puma unisex hasta un altavoz inalámbrico superventas. Los descuentos llegan hasta el 70 %, aunque es importante tener en cuenta que puede que cambien en cualquier momento. ¡No dejes esta compra para última hora!

Auriculares inalámbricos

Los dispositivos son compactos, resistentes al agua e incorporan tecnología Bluetooth 5.4. Por si fuera poco, están equipados con una batería de larga duración.

77% de descuento, ahorra 67,20 euros.

Auriculares inalámbricos. © Amazon

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B

Cuenta con tres cabezales, cinco niveles de limpieza e incluye un práctico estuche de viaje. Posee un sensor especial que avisa si te estás cepillando muy fuerte.

47% de descuento, ahorra 90 euros.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B. © Amazon

Recortadora Philips 12 en 1

Su diseño compacto es perfecto para llevar a cualquier sitio. La máquina incluye 12 accesorios para satisfacer diferentes necesidades y cuenta con cuchillas de acero que prometen una mayor precisión en cada corte.

52% de descuento, ahorra 47 euros.

Recortadora Philips 12 en 1. © Amazon

Zapatillas Puma Smash V2 unisex

En Amazon superan las 100.000 valoraciones y tienen una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas. El calzado destaca por su diseño deportivo y su suela de goma que ofrece comodidad y un buen agarre. Se pueden combinar perfectamente con unos vaqueros y una camiseta básica.

57% de descuento, ahorra 31,35 euros.

Zapatillas Puma Smash V2 unisex. © Amazon

Despertador inteligente Echo Pop

El dispositivo es muy pequeño, pero proporciona un sonido potente. Se puede controlar a través del asistente de voz Alexa, además de contar con funciones variadas que ayudan a ahorrar tiempo en ciertas tareas.

51% de descuento, ahorra 47,99 euros.

Despertador inteligente Echo Pop. © Amazon

Secador de pelo profesional

Cuenta con tres temperaturas e incluye un concentrador y un difusor. El aparato es muy fácil de usar y, gracias a su tecnología iónica, reduce los daños y roturas en el cabello.

72% de descuento, ahorra 93,02 euros.

Secador de pelo profesional. © Amazon

Set de sartenes BRA

¡Sorprende a los más cocinillas! Son tres piezas de diferentes tamaños que están fabricadas con aluminio fundido. Lo mejor es que cuentan con una capa antiadherente y son aptas para todo tipo de cocina.

46% de descuento, ahorra 40,99 euros.

Set de sartenes BRA. © Amazon

Almohadilla térmica

Un obsequio que se agradece durante estos meses. La almohadilla está confeccionada con un tejido transpirable, mide 40 x 35 cm e incorpora cinco niveles de temperatura.

40% de descuento, ahorra 16 euros.

Almohadilla térmica. © Amazon

Proyector portátil

El pequeño dispositivo ofrece una imagen de alta calidad, está equipado con un potente altavoz y su enfoque inteligente ofrece una mejor experiencia. Es ideal para disfrutar de aquellas maratones de series o películas en casa.

39% de descuento, ahorra 35 euros.

Proyector portátil. © Amazon

Gafas de sol Hawkers

Son unisex, cuentan con un filtro que absorbe hasta el 92 % de la luz solar y su diseño atemporal las convierte en un accesorio fácil de combinar. La caja incluye una funda fabricada en microfibra.

43% de descuento, ahorra 14,99 euros.

Gafas de sol Hawkers. © Amazon

Preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo duran las ofertas?

Depende del producto, ya que pueden ser solo unos días. Te recomendamos que si te interesa algo, lo compres para evitar subidas de precio.

¿Cuál es el mejor regalo de Navidad para sorprender?

Lo mejor es basarse en los gustos y aficiones de la persona. En nuestra lista tienes diferentes obsequios con los que puedes acertar en categorías como moda, tecnología o cuidado personal.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.