20 regalos tecnológicos con los que sorprender y triunfar en Navidad

Solemos aprovechar fechas marcadas como Navidad o nuestro cumpleaños para pedir artículos con un presupuesto más elevado, como por ejemplo un portátil nuevo, cambiar de teléfono o el iPad que siempre hemos querido.

Pero no solo necesitamos nuevos aparatos electrónicos, sino que también algunos gadgets que puedan hacernos la vida más fácil, como un smartwatch, una lámpara para la mesita de noche o una linterna flexible. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado este listado con 20 propuestas tecnológicas para darte algunas ideas a la hora de escribir tu carta a Papá Noel o los Reyes Magos.

‘Gadget’ led multifunción en forma de bolígrafo

Este bolígrafo multifunción es mucho más que un regalo tecnológico sorprendente. Mediante su cabezal multiherramienta, se puede alumbrar, guiarnos con su pequeña brújula o, incluso, hacer chispas para generar un fuego en caso de necesidad. Incluye seis pilas para su funcionamiento.

Ahora, con un 20% de descuento.

Bolígrafo multifunción con luz led incorporada. CORTESÍA DE AMAZON

Enchufe en forma de cubo con triple conector y USB

Carga hasta seis dispositivos al mismo tiempo en cualquier lugar con este ladrón en forma de cubo. Sus lados miden solo 7,5 cm y el producto proporciona hasta 2.500 vatios de potencia. Consta, además de con tres tomas de corriente, de un USB C y dos USB tipo A.

Enchufe en forma de cubo con triple conector y USB. CORTESÍA DE AMAZON

Altavoz inalámbrico con autonomía de 30 horas

Más de 20.000 valoraciones en Amazon avalan la popularidad de este altavoz inalámbrico con el grado de resistencia al agua más resistente del mercado. Ofrece una estética muy cuidada y una botonera fácil de usar. Cuenta, a su vez, con una tecnología de graves potentes.

20% de descuento, ahorra 8 euros.

Altavoz inalámbrico con autonomía de 30 horas. CORTESÍA DE AMAZON

Lámpara para la mesita de noche con 13 colores led

Acompañar las lecturas antes de dormir o lucir una lámpara nueva en el dormitorio principal esta Navidad es más fácil de lo que parece. Esta lámpara usa control remoto y ofrece una autonomía de hasta 15 horas. Equipa cinco niveles de brillo.

Ahora con un 19% de descuento.

Lámpara con 13 colores led de tamaño compacto. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares inalámbricos Soundcore con llamadas nítidas

A la venta en varios colores, este regalo tecnológico no puede faltar en una selección de esta índole. Nos referimos a unos auriculares inalámbricos baratos pero bien equipados: los elegidos disfrutan de carga rápida, hasta 30 horas de autonomía y son resistentes a salpicaduras de agua y sudor.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Auriculares inalámbricos a la venta en varios colores. CORTESÍA DE AMAZON

Microscopio digital con ocho luces ajustables

Si alguna vez has tenido ganas de regalar un gadget tecnológico como el de la imagen, ha llegado el momento. Este microscopio incluye una gran pantalla IPS de calidad HD y es apto para usarse en familia, también adolescentes o niños a partir de 8 años. Sus ajustes son precisos y finos y la lupa de aumento permite ver al detalle en un zoom de 50 a 1000X.

MIcroscopio digital con ocho luces ajustables. CORTESÍA DE AMAZON

Vivo V60 Lite 5G

Este smartphone se caracteriza por su diseño, prestaciones y precio. Cuenta con una pantalla de 6,77 pulgadas, pesa menos de 200 gramos, funciones de IA y una carga completa en solo 50 minutos. Su batería de gran autonomía garantiza varios días de uso. Lo mejor: incluye cargador y auriculares inalámbricos.

Vista frontal del móvil vivo V60 Lite 5G. CORTESÍA DE VIVO

Batería externa de 10.000 mAh

La batería portátil más ligera y delgada de todo el mercado para que puedas llevarla en tu mochila o bolso a todas partes. Su tecnología INIU AutoFit reconoce y se ajusta a la velocidad ideal del dispositivo cargando el doble de rápido.

Además, tiene un sistema exclusivo SmartProtect de 15 capas que evita cualquier carga anormal y elimina el riesgo de sobrecalentamiento y daño de la batería del dispositivo. No solo carga teléfonos móviles y tabletas, sino que también dispositivos más pequeños como AirPods, auriculares Bluetooth o smartwatches.

33% de descuento, ahorra 9 euros.

Batería externa de 10.000 mAh. Cortesía de Amazon

Cargador inalámbrico

La guardia de temperatura NTC controla la temperatura en tiempo real de forma inteligente y sin hacer ruido y, al mismo tiempo, no daña la batería del teléfono y lo protege frente al sobrecalentamiento.

Asimismo, cuenta con un indicador adaptativo inteligente que informa del estado de carga y adapta automáticamente la luz para que sea brillante (modo día) o tenue (modo sueño) según las condiciones ambientales.

Ahora con un 23% de descuento.

Cargador inalámbrico con protección frente al sobrecalentamiento. Cortesía de Amazon

Proyector con WiFi

Para disfrutar de tus películas favoritas en tu propia casa. Es compatible con aplicaciones como Prime Video, YouTube y Disney+ y le podrás conectar dispositivos Bluetooth, como unos auriculares para disfrutar de un sonido más cercano o un altavoz para conseguir más volumen.

39% de descuento, ahorra 38,99 euros.

Proyector con WiFi para montarte un cine en casa. Cortesía de Amazon

Anillo inteligente

Con solo tocar el anillo inteligente, podrás acceder a información importante como la hora, el número de pasos, la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre o la calidad del sueño sin tener que coger el teléfono. Igualmente, admite varias actividades deportivas como caminar, correr, andar en bicicleta, senderismo y escalada para ayudarte a llevar un control más exhaustivo de tus entrenamientos.

Con solo una hora de carga, disfrutarás de cinco días de uso completo y, gracias a su cargador portátil, podrás extender la duración de la batería hasta 20-30 días. Asimismo, cuenta con un innovador control gestual que te permite desplazarte por las aplicaciones o controlar la música y hacer fotos.

Anillo inteligente. Cortesía de Amazon

Linterna recargable con cinco modos de iluminación

Cuenta con cinco modos de iluminación: led súper brillante, led cob alto, led cob bajo, luz frontal led y luz roja intermitente. El cabezal se puede girar 360° horizontalmente y puede enfocar la luz en un área de trabajo exacta según sea necesario, por lo que te permite iluminar múltiples ángulos. Está diseñada con imán y gancho para poder colocarla en superficies metálicas permitiéndote liberar tus manos. Asimismo, completamente cargada, la batería puede durar de dos a tres horas.

Linterna recargable con cinco modos de iluminación. Cortesía de Amazon

Pedales musicales inalámbricos

Con estos pedales podrás pasar la página de la partitura sin tener que apartar las manos de las teclas. Tiene una amplia compatibilidad, ya que se puede conectar a dispositivos con IOS (superior a la versión 11), Android o PC. La batería recargable está incorporada y se puede usar durante aproximadamente 60 horas después de la carga completa.

Pedales musicales inalámbricos. Cortesía de Amazon

XIAOMI Redmi Watch 5 Active

El smartwatch más vendido. Con un diseño elegante de pantalla cuadrada y pantalla grande LCD de dos pulgadas. La duración de la batería te aguantará hasta 18 días y cuenta con más de 140 modos de entrenamiento. Tiene una resistencia al agua de 5 ATM (50 metros bajo el agua) y una reducción de ruido con doble micrófono a la hora de hacer llamadas vía Bluetooth.

17% de descuento, ahorra 6,09 euros.

XIAOMI Redmi Watch 5 Active.

Soporte para teléfono con altavoz Bluetooth

Este soporte para teléfono con altavoz Bluetooth portátil ofrece un sonido extraordinario con graves amplificados, medios ajustados y agudos claros y sin distorsión. Con ángulos de visión ajustables, permite diferentes posiciones para vídeos, juegos o FaceTime.

Es resistente y combina materiales de primera calidad con un diseño elegante. La parte trasera y la parte inferior están completamente recubiertas de silicona antideslizante, protegen contra arañazos y deslizamientos, y gracias a su fabricación robusta garantizan un agarre seguro en el uso diario.

Soporte para teléfono con altavoz Bluetooth. Cortesía de Amazon

iPad de 11 pulgadas disponible en 128, 256 y 512 GB

iPad de 11 pulgadas con un potente chip A16 para un rendimiento óptimo. Puedes elegir entre cuatro colores distintos: plata, amarillo, azul o rosa y desde 128 hasta 516 GB. Fabricado con la tecnología True Tone ajusta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para no cansarte la vista.

Es compatible con el Apple Pencil USB-C y el Apple Pencil de 1ª generación. Asimismo, también se le puede conectar el Magic Keyboard Folio, que tiene un diseño versátil de dos piezas con un teclado extraíble y una cubierta trasera de protección que se acoplan de forma magnética al dispositivo.

iPad de 11 pulgadas. Cortesía de Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8

Ordenador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB. Está pensado para trabajar, estudiar o disfrutar del tiempo de ocio. Potente batería de 47Wh y función Rapid Charge Boost, que proporciona hasta 2 horas de autonomía con tan solo 15 minutos de carga.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8. Cortesía de Amazon

Amazon Kindle para los amantes de la lectura

Si te encanta leer y tienes tantos libros en casa que ya no te caben en la habitación, este libro electrónico es la solución. Ligero y compacto, podrás almacenar hasta 16GB de libros, revistas y cómics. Podrás pasarte horas leyendo ya que, con una sola carga, la batería te durará hasta seis semanas y el modo oscuro con luz frontal ajustable te permitirá leer incluso en la cama. Está disponible en color negro y verde matcha.

10% de descuento, ahorra 12 euros.

Amazon Kindle de última generación. Cortesía de Amazon

Monitor Philips de 27 pulgadas

Si sueles teletrabajar desde casa, necesitas la mayor comodidad en tu espacio de trabajo. Este monitor está diseñado con tecnología Flicker Free y Low Blue Light, que reducen la fatiga ocular al tiempo que aumentan el confort visual. Asimismo, disfruta de una excelente calidad de imagen con la resolución FHD y los amplios ángulos de visión del potente panel IPS.

Monitor Philips de 27 pulgadas. Cortesía de Amazon

Ratón inalámbrico ergonómico

Este ratón inalámbrico presenta un diseño ergonómico y aerodinámico que puede reducir efectivamente la presión en la muñeca y te permite usarlo de la manera más fácil y cómoda posible, incluso durante largos períodos de tiempo. Además, está equipado con botones de avance y retroceso en el lado izquierdo del cuerpo que te permiten navegar por páginas web y carpetas de manera rápida y conveniente, reduciendo significativamente la frecuencia de los movimientos y la cantidad de clics.

Ratón ergonómico inalámbrico. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre regalos tecnológicos

¿Qué le entusiasta a los amantes de los productos tecnológicos?

Este tipo de personas siempre aprecian los últimos productos electrónicos lanzados al mercado, las novedades en productos top ventas y el interés por probar los gadgets más vanguardistas.

¿Los productos llegarán antes de Navidad?

En la página de cada producto, Amazon indica si llega antes de Navidad. Sin embargo, estos regalos sí llegarán a tiempo para Reyes.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de diciembre de 2025.

