Qué regalar a un ‘gamer’ por Navidad: ideas para todos los presupuestos con las que acertar
Consolas, accesorios y otras propuestas con las que sorprender a los amantes de los videojuegos
Cada vez quedan menos días para las compras navideñas, así que no hay que perder tiempo y ponerse a la tarea de buscar el detalle especial para sorprender a ese ser querido.
Si estás buscando un regalo para los amantes de los videojuegos, entonces tienes que seguir leyendo. A continuación te contamos algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en Amazon.
Los mejores regalos de Navidad para gamers
Videojuegos, un ratón gaming y otras alternativas forman parte de nuestra lista. Estamos seguros de que con alguna de ellas podrás acertar. ¡Empezamos!
Micrófono USB con trípode
Este micrófono streaming asegura grabaciones nítidas y un sonido de alta calidad. Además, su soporte ayuda a que se mantenga estable para un resultado más profesional.
Consola PlayStation 5 Digital Edition
Es una consola sin unidad de discos, con una alta potencia y un rendimiento superior.
Videojuego Gran Turismo 7 Standard
Ideal para quienes disfrutan de la adrenalina de las carreras de coches. Es para PS5, siendo una de las mejores opciones de su categoría para esta consola.
Videojuego God of War Ragnarok PS5
Basado en la mitología nórdica, God of War Ragnarok es un videojuego de acción y aventura en el que se deberán superar diferentes desafíos y combates épicos.
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
La consola posee una pantalla LCD de 7,9 pulgadas, controles Joy-Con que se conectan mediante imanes, gráficos de alto rendimiento y muchas otras características que proporcionan una gran experiencia.
Videojuego Prince of Persia: The Lost Crown
Es para Nintendo Switch. Una aventura donde se tendrán que usar todas las habilidades de combate para derrotar a enemigos y criaturas mitológicas.
Ratón Logitech G
Es uno de los más vendidos en Amazon. Está provisto con un sensor óptico que ofrece mayor precisión, además de seis botones programables.
Monitor gaming Asus
Es de 24 pulgadas, su diseño ultrafino es un punto ganador y cuenta con tecnología sin parpadeo y luz azul baja.
Lámpara líquida PlayStation
Tiene 33 cm de altura, funciona con pilas y en su superficie se puede apreciar el logo de una de las marcas más icónicas en el mundo de los videojuegos.
Auriculares gaming
La ficha del producto cuenta con más de 27.000 valoraciones en Amazon. Posee cancelación de ruido, su micrófono es flexible y sus almohadillas son de un cuero afelpado y transpirable.
Alfombrilla antideslizante Logitech G
Está fabricada con una tela que ofrece un rendimiento superior del sensor del ratón.
Letrero de neón con forma de mando
Se instala de forma sencilla en la pared, incorpora nueve modos de iluminación LED y es de bajo consumo.
Cojín con forma de mando
Una de las formas más creativas de decorar el salón de cualquier amante del mundo gaming. Su tamaño es de 11,5 cm x 35 cm x 8 cm.
Base refrigeradora para portátil
La potente base incorpora cuatro ventiladores que ayudan a enfriar el ordenador portátil, alargando así su vida útil y mejorando su rendimiento.
Teclado Logitech G
El dispositivo posee teclas retroiluminadas, es resistente a las salpicaduras y tiene patas ajustables.
Taza de café Minecraft
Tiene una capacidad de 400 ml y un diseño en 3D con bloque de crafter en relieve y bloques de tierra.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.
