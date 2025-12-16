Qué regalar a un ‘gamer’ por Navidad: ideas para todos los presupuestos con las que acertar

Descubre diferentes detalles con los que sorprender a los amantes de los videojuegos.

Consolas, accesorios y otras propuestas con las que sorprender a los amantes de los videojuegos

Cada vez quedan menos días para las compras navideñas, así que no hay que perder tiempo y ponerse a la tarea de buscar el detalle especial para sorprender a ese ser querido.

Si estás buscando un regalo para los amantes de los videojuegos, entonces tienes que seguir leyendo. A continuación te contamos algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en Amazon.

Los mejores regalos de Navidad para gamers

Videojuegos, un ratón gaming y otras alternativas forman parte de nuestra lista. Estamos seguros de que con alguna de ellas podrás acertar. ¡Empezamos!

Micrófono USB con trípode

Este micrófono streaming asegura grabaciones nítidas y un sonido de alta calidad. Además, su soporte ayuda a que se mantenga estable para un resultado más profesional.

Este micrófono supera las 12.000 reseñas en Amazon. © Amazon

Consola PlayStation 5 Digital Edition

Es una consola sin unidad de discos, con una alta potencia y un rendimiento superior.

Vista de la consola PlayStation 5 Digital Edition. © Amazon

Videojuego Gran Turismo 7 Standard

Ideal para quienes disfrutan de la adrenalina de las carreras de coches. Es para PS5, siendo una de las mejores opciones de su categoría para esta consola.

Vista del videojuego Gran Turismo 7 Standard para PS5. © Amazon

Videojuego God of War Ragnarok PS5

Basado en la mitología nórdica, God of War Ragnarok es un videojuego de acción y aventura en el que se deberán superar diferentes desafíos y combates épicos.

Vista del videojuego God of War Ragnarok para PS5 © Amazon

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

La consola posee una pantalla LCD de 7,9 pulgadas, controles Joy-Con que se conectan mediante imanes, gráficos de alto rendimiento y muchas otras características que proporcionan una gran experiencia.

Vista de la consola de videojuegos Nintendo Switch 2 © Amazon

Videojuego Prince of Persia: The Lost Crown

Es para Nintendo Switch. Una aventura donde se tendrán que usar todas las habilidades de combate para derrotar a enemigos y criaturas mitológicas.

Vista del videojuego Prince of Persia: The Lost Crown. © Amazon

Ratón Logitech G

Es uno de los más vendidos en Amazon. Está provisto con un sensor óptico que ofrece mayor precisión, además de seis botones programables.

Este ratón destaca por ser muy ligero. © Amazon

Monitor gaming Asus

Es de 24 pulgadas, su diseño ultrafino es un punto ganador y cuenta con tecnología sin parpadeo y luz azul baja.

Este monitor ofrece una resolución Full HD. © Amazon

Lámpara líquida PlayStation

Tiene 33 cm de altura, funciona con pilas y en su superficie se puede apreciar el logo de una de las marcas más icónicas en el mundo de los videojuegos.

Esta lámpara no incluye pilas. © Amazon

Auriculares gaming

La ficha del producto cuenta con más de 27.000 valoraciones en Amazon. Posee cancelación de ruido, su micrófono es flexible y sus almohadillas son de un cuero afelpado y transpirable.

Estos auriculares son compatibles con diferentes tipos de dispositivos. © Amazon

Alfombrilla antideslizante Logitech G

Está fabricada con una tela que ofrece un rendimiento superior del sensor del ratón.

La alfombrilla posee una base que evita el deslizamiento para una mejor experiencia de juego. © Amazon

Letrero de neón con forma de mando

Se instala de forma sencilla en la pared, incorpora nueve modos de iluminación LED y es de bajo consumo.

Este letrero de neón es de bajo consumo. © Amazon

Cojín con forma de mando

Una de las formas más creativas de decorar el salón de cualquier amante del mundo gaming. Su tamaño es de 11,5 cm x 35 cm x 8 cm.

Este cojín con forma de mando es de poliéster. © Amazon

Base refrigeradora para portátil

La potente base incorpora cuatro ventiladores que ayudan a enfriar el ordenador portátil, alargando así su vida útil y mejorando su rendimiento.

Esta base refrigeradora cuenta con más de 42.000 reseñas en Amazon. © Amazon

Teclado Logitech G

El dispositivo posee teclas retroiluminadas, es resistente a las salpicaduras y tiene patas ajustables.

Este teclado está especialmente diseñado para disfrutar al máximo de los videojuegos. © Amazon

Taza de café Minecraft

Tiene una capacidad de 400 ml y un diseño en 3D con bloque de crafter en relieve y bloques de tierra.

Esta taza de café tiene una capacidad de 400 ml. © Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.