ESTILO DE VIDA

Qué regalar a un ‘gamer’ por Navidad: ideas para todos los presupuestos con las que acertar

Consolas, accesorios y otras propuestas con las que sorprender a los amantes de los videojuegos

Descubre diferentes detalles con los que sorprender a los amantes de los videojuegos.
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Cada vez quedan menos días para las compras navideñas, así que no hay que perder tiempo y ponerse a la tarea de buscar el detalle especial para sorprender a ese ser querido.

Si estás buscando un regalo para los amantes de los videojuegos, entonces tienes que seguir leyendo. A continuación te contamos algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en Amazon.

Los mejores regalos de Navidad para gamers

Videojuegos, un ratón gaming y otras alternativas forman parte de nuestra lista. Estamos seguros de que con alguna de ellas podrás acertar. ¡Empezamos!

Micrófono USB con trípode

Este micrófono streaming asegura grabaciones nítidas y un sonido de alta calidad. Además, su soporte ayuda a que se mantenga estable para un resultado más profesional.

El mejor regalo para gamers
Compra por 18,17€ en Amazon

Consola PlayStation 5 Digital Edition

Es una consola sin unidad de discos, con una alta potencia y un rendimiento superior.

Vista de la consola PlayStation 5 Digital Edition.
Compra por 487,87€ en Amazon

Videojuego Gran Turismo 7 Standard

Ideal para quienes disfrutan de la adrenalina de las carreras de coches. Es para PS5, siendo una de las mejores opciones de su categoría para esta consola.

Vista del videojuego Gran Turismo 7 Standard para PS5.
Compra por 48,66€ en Amazon

Videojuego God of War Ragnarok PS5

Basado en la mitología nórdica, God of War Ragnarok es un videojuego de acción y aventura en el que se deberán superar diferentes desafíos y combates épicos.

Vista del videojuego God of War Ragnarok para PS5
Compra por 44,99€ en Amazon

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

La consola posee una pantalla LCD de 7,9 pulgadas, controles Joy-Con que se conectan mediante imanes, gráficos de alto rendimiento y muchas otras características que proporcionan una gran experiencia.

Vista de la consola de videojuegos Nintendo Switch 2
Compra por 469€ en Amazon

Videojuego Prince of Persia: The Lost Crown

Es para Nintendo Switch. Una aventura donde se tendrán que usar todas las habilidades de combate para derrotar a enemigos y criaturas mitológicas.

Vista del videojuego Prince of Persia: The Lost Crown.
Compra por 14,90€ en Amazon

Ratón Logitech G

Es uno de los más vendidos en Amazon. Está provisto con un sensor óptico que ofrece mayor precisión, además de seis botones programables.

Este ratón destaca por ser muy ligero.
Compra por 29,99€ en Amazon

Monitor gaming Asus

Es de 24 pulgadas, su diseño ultrafino es un punto ganador y cuenta con tecnología sin parpadeo y luz azul baja.

Este es el mejor monitor gaming que se puede comprar en Amazon
Compra por 85,88€ en Amazon

Lámpara líquida PlayStation

Tiene 33 cm de altura, funciona con pilas y en su superficie se puede apreciar el logo de una de las marcas más icónicas en el mundo de los videojuegos.

Esta lámpara no incluye pilas.
Compra por 29,09€ en Amazon

Auriculares gaming

La ficha del producto cuenta con más de 27.000 valoraciones en Amazon. Posee cancelación de ruido, su micrófono es flexible y sus almohadillas son de un cuero afelpado y transpirable.

Los mejores auriculares gaming que se pueden comprar en Amazon
Compra por 39,66€ en Amazon

Alfombrilla antideslizante Logitech G

Está fabricada con una tela que ofrece un rendimiento superior del sensor del ratón.

Esta es la mejor alfombrilla gaming que se puede comprar en Amazon
Compra por 18,95€ en Amazon

Letrero de neón con forma de mando

Se instala de forma sencilla en la pared, incorpora nueve modos de iluminación LED y es de bajo consumo.

Este letrero de neón es de bajo consumo.
Compra por 32,99€ en Amazon

Cojín con forma de mando

Una de las formas más creativas de decorar el salón de cualquier amante del mundo gaming. Su tamaño es de 11,5 cm x 35 cm x 8 cm.

Este cojín con forma de mando es de poliéster.
Compra por 13,93€ en Amazon

Base refrigeradora para portátil

La potente base incorpora cuatro ventiladores que ayudan a enfriar el ordenador portátil, alargando así su vida útil y mejorando su rendimiento.

Esta base refrigeradora cuenta con más de 42.000 reseñas en Amazon.
Compra por 36,97€ en Amazon

Teclado Logitech G

El dispositivo posee teclas retroiluminadas, es resistente a las salpicaduras y tiene patas ajustables.

Este teclado está especialmente diseñado para disfrutar al máximo de los videojuegos.
Compra por 42,67€ en Amazon

Taza de café Minecraft

Tiene una capacidad de 400 ml y un diseño en 3D con bloque de crafter en relieve y bloques de tierra.

La mejor taza de café para gamers
Compra por 9,39€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

