20 regalos de última hora para mujer que llegan a tiempo para Reyes

El pánico de las compras navideñas, aunque cada año prometes que no volverá a pasar, siempre acaba apareciendo. Para quienes lo han dejado todo para el final y el tiempo se les ha echado encima, desde EL PAÍS Escaparate, hemos buceado en busca de ideas que llegan a tiempo para el día de Reyes Magos.

Una guía definitiva para quienes llegan tarde pero quieren acertar, y que demuestra que todavía estás a tiempo de regalar algo significativo, útil y con todas las papeletas para triunfar. Lo mejor: ninguno parece improvisado. Desde gadgets tecnológicos hasta joyas, esta selección reúne regalos para mujer que funcionan siempre.

Set de bombas de baño

Un baño relajante es el mejor plan después de un día intenso. Este set de 12 bombas de baño es perfecto para regalar. Formuladas con aceites esenciales, manteca de karité y de coco, ofrecen un aroma envolvente que invita a desconectar.

Espejo con luz LED

Cualquier amante de la belleza adorará este regalo: un acierto con matrícula de honor. 15 bombillas LED, botones táctiles y tres niveles de intensidad para ofrecer la mejor iluminación en maquillaje y rutinas de skincare. Además, incluye un espejo de aumento 5x para mayor precisión.

Auriculares, de Marshall

Con la estética vintage característica de la marca, estos auriculares combinan diseño y rendimiento. Ofrecen un sonido nítido y detallado con más de 80 horas de reproducción continua. El diseño ergonómico y las almohadillas acolchadas garantizan comodidad durante todo el día.

Pendientes, de Tous

Las joyas son un clásico que nunca falla. Estos pendientes de plata de primera ley resultan ideales para el día a día. Se caracterizan por la icónica silueta del oso de Tous junto con su diseño sencillo, minimalista y lleno de encanto.

Smartband, de Xiaomi

Un éxito de ventas absoluto: el 82% de quienes lo han probado le otorgan cinco estrellas sobre cinco. Incluye más de 150 modos deportivos, pantalla ultrafina y nítida, monitorización de salud y sueño, y una autonomía de hasta 21 días. La correa está disponible en cuatro colores diferentes: negro, perla, plata y rosa.

Ahora con un 20% de descuento.

Lámpara multifuncional

Un gadget práctico, elegante y muy funcional para el día a día. Esta lámpara incorpora luz LED regulable, reloj y dos tipos de carga (inalámbrica y cable USB). Perfecta para la mesilla de noche o el escritorio.

Zapatillas, de Adidas

Un básico infalible. El modelo VL Court 3.0 destaca por su comodidad y su diseño que combina textil con piel y una suela de goma. Está disponible en más de una docena de versiones para adaptarse a diferentes estilos.

Joyero de viaje

Un imprescindible para mantener las joyas organizadas. Cuenta con compartimentos específicos para pendientes, anillos y collares, forrados con terciopelo suave de calidad. Su tamaño compacto lo convierte en una opción ideal para viajes. Disponible en blanco y rosa.

Difusor para las melenas rizadas

Las herramientas de pelo se posicionan como uno de los regalos más acertados. Este difusor de Bellissima triunfa entre quienes tienen el pelo rizado. Ayuda a definir los rizos, aporta elasticidad y reduce el encrespamiento gracias a su tecnología cerámica y a su sistema de distribución uniforme del aire.

Kindle

¿Qué regalar a alguien que siempre está leyendo? Este libro electrónico es la respuesta. Cuenta con pantalla sin reflejos, luz regulable y una batería que dura hasta 12 semanas con una sola carga. Su diseño ligero permite llevarlo a cualquier parte.

Calientapiés

Un regalo ideal para el invierno. Esta manta eléctrica para pies ofrece espacio amplio, seis niveles de temperatura, calentamiento rápido, funda lavable y apagado automático. Perfecta para los días de teletrabajo o las tardes de sofá y película.

Ahora con un 20% de descuento.

Vaso térmico, de Stanley

El termo Stanley es uno de los productos más virales del año. Disponible en más de 15 colores, mantiene las bebidas frías hasta 11 horas y heladas hasta 48. Tiene una capacidad de 1,2 litros y un diseño de acero inoxidable resistente y duradero.

Cepillo alisador, de Rowenta

Diseñado para alisar todo tipo de cabellos, incluso los más rizados y rebeldes. Incorpora cerdas de triple acción, tecnología termocontrol y ajustes de temperatura. Permite ahorrar hasta un 33% del tiempo frente a las planchas tradicionales.

Pulsera, de Swarovski

Las pulseras para regalar siempre funcionan por su carácter duradero y atemporal. Este brazalete de Swarovski apuesta por un diseño elegante, minimalista y sofisticado que se convertirá en la mejor pieza de cualquier estilismo.

Ahora con un 31% de descuento.

Pistola de masaje

La más deseada en su categoría. Ideal para aliviar dolores musculares gracias a sus ocho cabezales intercambiables y 30 ajustes de velocidad.

Ahora con un 20% de descuento.

Caja de regalo, de Rituals

Los estuches de belleza para mujer son un éxito asegurado. Este set de Rituals reúne gel de ducha, aceite corporal, crema y bruma. Destaca por su aroma a rosas de la India y aceite esencial de almendras dulces.

Cuaderno inteligente

Una opción perfecta para quienes disfrutan de escribir a mano sin renunciar a las ventajas digitales. Digitaliza todo lo que se escribe, permite borrar la página y reutilizarla. Una alternativa práctica y sostenible que ahorra papel y dinero.

Funda de almohada de seda

Un acierto beauty con más de 10.000 valoraciones que toda amante de la belleza apreciará. Esta funda de seda protege el cabello, reduce la rotura y cuida la piel mientras duermes.

Maleta de cabina

Nunca sobra y siempre resulta útil. Esta maleta destaca por su carcasa resistente, diseño ligero, cerradura integrada y una estética elegante en color crema con detalles marrones (se puede encontrar en más de una docena de tonalidades).

Reloj, de Tommy Hilfiger

Con la calidad que caracteriza a Tommy Hilfiger, este reloj analógico con movimiento de cuarzo es elegante y se convertirá en su complemento favorito. Esta disponible en diferentes acabados para cada estilo.

Ahora con un 34% de descuento.

Preguntas frecuentes sobre regalos para mujer

¿Todos estos regalos llegan antes de Reyes Magos?

Sí, todos cuentan con entrega antes de Reyes.

¿Qué regalar a alguien que tiene todo?

La clave está en apostar por objetos prácticos que mejoran el día a día. Opciones como la lámpara con cargador o la pistola de masaje son útiles y funcionales.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de diciembre de 2025.

