Así es la plancha de pelo con aire que está triunfando en Amazon: ideal para regalar estas Navidades

Moldeadores para una melena con volumen, planchas para un alisado, tenacillas para definir rizos… El pelo puede tener múltiples versiones en el día a día. Independientemente de si el cabello es fino o grueso, corto o largo, los accesorios capilares forman parte de la rutina diaria de muchas mujeres.

Por esta razón, las herramientas de pelo como regalo de Navidad son un acierto garantizado. Esta plancha de pelo con aire es la más vendida en Amazon y se posiciona como una gran opción para sorprender estas fechas. ¿Las razones? Reduce el daño producido por el calor, consigue resultados profesionales y ofrece diferentes funciones en un solo dispositivo. Se llama AirLisse 2in1 ForceDry y es de la marca Cecotec.

Plancha de pelo con aire: AirLisse 2in1 ForceDry, de Cecotec

Destaca por su tecnología que combina aire y placas calefactoras, un sistema que reduce el daño térmico y consigue un alisado más natural, brillante y duradero. Sus placas cuentan con un revestimiento de cerámica y queratina que aporta luminosidad y mejora la manejabilidad del cabello, mientras que los sensores de detección aseguran una distribución uniforme del calor.

Otro de sus grandes puntos fuertes es su capacidad para combatir el frizz. Gracias a su tecnología Plasma, neutraliza la electricidad estática, elimina el encrespamiento y deja un acabado sedoso, suave y con aspecto saludable.

Peinado personalizado y cabezales intercambiables

Ofrece una triple acción que simplifica la rutina capilar: desenreda, seca y alisa. Su cabezal de cepillo elimina los nudos en una sola pasada, el concentrador ofrece un potente flujo de aire que reduce la humedad de forma rápida y las placas calefactoras consiguen un alisado digno de peluquería. Así, se consigue transformar una melena mojada en una lisa en pocos minutos con un solo dispositivo.

Incluye cuatro temperaturas de aire y dos velocidades que se adaptan a cada tipo de cabello y necesidad. Además, su motor brushless garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento silencioso.

Número uno en ventas

Todas estas características la han llevado a convertirse en la plancha de pelo más deseada entre las compradoras de Amazon. Con una valoración media de 4,2 estrellas, estas son algunas de las opiniones más destacadas de quienes ya la han probado:

“Excelente plancha. Alisa de forma rápida y uniforme, dejando el cabello suave, brillante y sin frizz. La función de aire y la tecnología iónica realmente ayudan a proteger el pelo del calor. Es cómoda, ligera y cuenta con buenos ajustes de temperatura y velocidad. Muy buena relación calidad-precio, ¡totalmente recomendable!”.

“He esperado a darle varios usos para poner una reseña real y tengo que decir que es de las mejores cosas para el pelo que he tenido seca y plancha en unos 10 minutos con el pelo mojado recién salida de la ducha. Es una maravilla no puedo decir nada malo, el peinado dura tres días intactos aún con humedad y reduce muchísimo el frizz es un pedazo de 10”.

Preguntas frecuentes sobre la plancha de pelo con aire

¿En qué colores está disponible?

El modelo AirLisse 2in1 ForceDry está disponible en color champán y en negro.

¿Tiene apagado automático?

Sí. Incorpora sensores de reposo que apagan la plancha tras un periodo de inactividad.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de diciembre de 2025.

