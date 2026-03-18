El oído no sabe de edades

Con su nueva campaña, Centros Auditivos Multiópticas busca romper los estereotipos sobre el cuidado auditivo y su asociación con la población mayor de 60 años.

En España, en torno al 11,3% de la población convive con algún grado de pérdida auditiva, según datos del estudio Eurotrack de la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA). Sin embargo, solo el 39% de las personas que lo necesitan, menos de cuatro de cada diez, utilizan audífonos. Un hecho que está directamente relacionado con los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre el uso de estas soluciones, en especial en los casos de las personas de mayor edad.

Combatir esos tópicos es el objetivo de la nueva campaña de Multiópticas para Multisound, la línea de audífonos de la compañía especializada en la salud visual y auditiva. Bajo el lema Oye todo. Escucha solo lo que quieras, la marca quiere ofrecer distintas visiones sobre las generaciones más maduras que se alejan de los estereotipos habituales.

Para ello, la campaña muestra a personas que superan esa edad en situaciones asociadas a generaciones más jóvenes, desde practicar boxeo a conducir motos de alta cilindrada o ejercer de disc jockey. Una manera de romper con los tópicos asociados a los mayores y celebrar su independencia y libertad para vivir su vida de distintas maneras. También, de normalizar el cuidado auditivo más allá de las barreras de la edad.