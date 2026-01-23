Más allá del turismo de sol y playa: República Dominicana se diversifica a través de la gastronomía, el deporte y la sostenibilidad

Es uno de los países con un mayor crecimiento dentro del sector turístico mundial, pero República Dominicana también se proyecta hacia el futuro a través de una mayor diversidad de destinos y experiencias. Potenciar su legado cultural, su gastronomía, las opciones de ecoturismo y posicionarlo como un destino para la práctica de distintos deportes es el siguiente paso del país caribeño. Ese es el mensaje que se desprende de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, una cita y un país, España, con los que le une una relación especial. “El turismo dominicano se inicia con capital español, la historia del turismo de nuestro país tiene una semilla de emprendimiento de los españoles”, explica David Collado, Ministro de Turismo de República Dominicana. “Es una relación que se muestra desde nuestro centro histórico, nuestro patrimonio cultural, hasta las inversiones. hoteleras, que en su mayoría son de capitales español. 45.000 habitaciones de hoteles de las 85.000 que tiene República Dominicana ahora mismo son de capital español”.

Presentación de turismo de República Dominicana en Fitur 2026.

España ha sido, por tanto, la puerta de entrada de República Dominicana para el turismo europeo, un vínculo que el país caribeño sigue reforzando. “Fitur se ha convertido en la principal feria no sólo Europea, sino también de todo Latinoamérica”, afirma Collado. “Nosotros creímos en esta feria en medio de la pandemia, en el año 2021. Cuando muchos países no asistieron, República Dominicana vino con el mismo stand del año 2019, dando una muestra muy clara de que creíamos en que el mundo iba de nuevo a la normalidad. Así también fue creciendo la leyenda de un país en el Caribe, de tan solo 10 millones de habitantes, que se estaba convirtiendo en un referente mundial de Turismo”. El año pasado, indica el ministro, se logró un nuevo hito: “En 2025, República Dominicana recibió 11,7 millones de visitantes, superando por primera vez a la propia población dominicana. Ha sido el mejor año de la historia del nuestro turismo, y este enero avanza con un crecimiento de un 10% con relación a 2025”.

Más oferta, conectividad y experiencias

Dentro del marco de Fitur, República Dominicana ha presentado novedades en cuanto a su oferta hotelera, con nuevos proyectos como Paradisus Miches, un refugio sostenible de 600 habitaciones, el Hyatt Vivid Punta Cana, resort con 467 suites, o el Miches Grand, proyecto que apuesta por uno de los destinos del país que se están potenciando recientemente, Miches. También se han anunciado nuevos acuerdos para aumentar los vuelos con España y otros destinos europeos, el segundo mercado más importante para República Dominicana tras Estados Unidos, y el primero en estancias de mayor duración de los turistas que recibe. “Aunque con la guerra entre Rusia y Ucrania el mercado europeo bajó por el costo de los combustibles y la inflación, nunca dejamos de seguir empujando y, ya en 2025, recuperamos el mercado español”, apunta Collado. “Ahora ya estamos en números prepandemia. Recuperamos el mercado inglés, recuperamos Alemania, Italia y más de un 1.100.000 europeos visitaron la República Dominicana en el año 2025”.

Gran parte de ese crecimiento viene dado por un enfoque más amplio de lo que el país puede ofrecer al turista. “Tenemos las mejores playas del Caribe, pero tenemos mucho más que eso”, asegura su Ministro de Turismo, que pone como ejemplo el centro histórico de Santo Domingo. “La ciudad primada de América, donde tenemos nuestra zona colonial, la primera iglesia del nuevo mundo, el primer palacio de gobierno, la primera universidad… Estamos en un proceso de remozamiento del centro histórico, y ya el 8% de todos los turistas que llegan a República Dominicana están visitando este centro histórico”.

El ministro de turismo de República Dominicana, David Collado, durante su visita a Madrid para participar en Fitur.

De la misma forma, República Dominicana busca seguir creciendo a través de la gastronomía (“vamos a hacer una alianza de turismo gastronómico con diferentes academias españolas”, apunta Collado), la creciente oferta de opciones de ecoturismo o las actividades deportivas. “Rafael Nadal, que tiene un hotel en República Dominicana, va a inaugurar en los próximos días una de sus academias. Tenemos también un nuevo campeonato PGA de golf que tendrá lugar en Punta Cana, y vamos a anunciar un torneo ATP de tenis en Cap Cana”, desgrana Collado. “Nuestro país no tiene petróleo, el petróleo de la República Dominicana es el turismo”, concluye.