Egipto: arquitectura para la eternidad

Recorremos las huellas de los faraones desde un prisma distinto: revisando, de la mano de un arquitecto, todos los monumentos que han marcado su historia y legado

Egipto se puede visitar de múltiples formas, cada una de ellas enriquecerá seguramente al viajero. Con EL PAÍS Viajes llevamos años descubriendo este destino con los mejores expertos: la alineación solar, el fenómeno que solo se puede disfrutar dos veces al año en Abu Simbel, conociendo sus mejores museos, los templos y pirámides más famosas, etc. Esta vez, sin embargo, nos acercamos a Egipto con una nueva curiosidad: explorar su arquitectura, pero no una cualquiera, sino la que se realizó para la vida en el más allá, para los dioses y para que se conservara eternamente. Este enfoque es único, asegura el arquitecto Álvaro Planchuelo, el encargado de crear este itinerario y guiar por el país al grupo de viajeros.

“Los viajes a Egipto se suelen centrar en la historia de faraones y monumentos relacionados con ellos, los jeroglíficos y sus significados, y las creencias de la civilización egipcia. Se dedica poco a la arquitectura, y mucho menos desde la perspectiva profesional. Enfocarlo así —además desde las otras visiones, por supuesto— es muy interesante porque permite ver toda la evolución y de cómo la arquitectura se ha manifestado en todas las bases de la civilización egipcia”, señala. Este novedoso recorrido permite, por lo tanto, asomarnos al pasado de Egipto conociendo e interpretando su arquitectura eterna y sus grandiosos monumentos, muchos concebidos para el tránsito a la vida en el más allá.

¿Para quién es este viaje? Se trata de una ruta cuidadosamente diseñada para viajeros que buscan entender y sentir la cultura de esta civilización milenaria visitando todos los lugares importantes en un único viaje. Desde la necrópolis de Saqqara —donde nació la idea de la pirámide como enterramiento— hasta las tumbas nobles de Amarna, que aún conservan el pulso íntimo de una revolución religiosa única. De la serenidad monumental de Abidos y Dendera a los templos que han sobrevivido a dinastías, crecidas del Nilo y milenios de arena. De las construcciones grecorromanas del sur, a la esplendorosa ciudad de Alejandría en el Mediterráneo. Y, por supuesto, momentos que ningún viajero olvida: la primera visión de las pirámides de Guiza, la solemnidad de Luxor al atardecer o la llegada a Abu Simbel cuando el sol empieza a suavizar los colosos.

Egipto: Arquitectura para la eternidad, con una duración de 16 días, desde el día 6 de octubre de 2026, está preparado con criterio y con respeto por el viajero que valora la profundidad cultural: visitas arqueológicas relevantes, tratando de que los tiempos sean equilibrados para todo lo que hay que ver y un acompañamiento profesional que aporta contexto desde la divulgación, con ideas sencillas pero claves para entender lo que se está visitando. “Es una invitación a vivir un viaje que deja huella de la mejor manera, con conocimiento, belleza y memoria”. ¿Quieres saber más sobre el itinerario? ¡Sigue leyendo!

La pirámide de Djoser en Saqqara. BERK OZDEMIR (Alamy Stock Photo)

Un viaje para conocer la arquitectura de la civilización egipcia

¡Por fin te encuentras en Egipto, un destino apasionante para visitar —por lo menos una vez en la vida—! Este viaje por su arquitectura se inicia en un lugar muy especial que nos permite asentar lo que vendrá después: hablamos de Saqqara y su necrópolis, uno de los complejos funerarios más importantes de Egipto. En muchos viajes se pasa de puntillas, pero como expresa Álvaro Planchuelo: “Es el primer lugar donde se construye una pirámide escalonada y donde tiene lugar la obra de Imhotep (2650 antes de Cristo), el primer arquitecto egipcio que crea todas las bases que después se van a desarrollar en este primer periodo del Imperio Antiguo.

Aquí la visita será amplia y exhaustiva incluyendo los siguientes monumentos: el complejo funerario del faraón Djoser de la III Dinastía, construido por su arquitecto Imhote, el que inició la arquitectura monumental en Egipto. Este está compuesto por la columnata de acceso, el patio del Serdab y la pirámide escalonada, que es la primera pirámide de piedra conocida a día de hoy en el mundo. También se visita la pirámide de Teti, primer faraón de la VI Dinastía. Este soberano, que reinó en Menfis, es especialmente conocido por haber introducido la tradición de inscribir los textos de las pirámides en las paredes de su cámara funeraria, convirtiendo su monumento en uno de los testimonios más valiosos del Imperio Antiguo.

Así como también se ve la mastaba de Kagemni, un alto funcionario y visir que sirvió bajo el faraón Teti; la mastaba de Ti, una tumba de un alto funcionario de la V Dinastía, notable por sus excepcionales relieves, y el Serapeum, un complejo funerario subterráneo que sirvió para enterrar a los toros sagrados de Apis, encarnaciones del dios Ptah. Por último, se visitará el Museo Imhotep que honra a este importante arquitecto del Antiguo Egipto.

Luego, el viaje se dirige hacia Menfis, al otro lado del Nilo, antigua capital del Bajo Egipto. Allí se apreciará el Coloso de Ramsés II, una escultura de piedra caliza de unos 10 metros de altura, tallada en el Imperio Nuevo y la esfinge de alabastro. “Después el viaje empieza a bajar por el Nilo, por los yacimientos arqueológicos del Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Visitaremos Tell el-Amarna, Abidos, los santuarios de Seti, dedicados a Osiris, el templo de Dendera, aunque es un poco posterior en el tiempo, pero que también es interesante porque está muy bien conservado y, además tiene una visión de la arquitectura relacionada con la astrología muy llamativa”, añade Álvaro Planchuelo a EL PAÍS Viajes.

El sitio arqueológico de Tell el-Amarna, capital del faraón Akenatón. Mike P Shepherd (Alamy Stock Photo)

¿Hay parada en Guiza y sus famosas pirámides en este viaje? Obviamente, sí. Esta maravilla del mundo antiguo merece siempre ser visitada en un viaje a Egipto. La pirámide de Keops, la Gran Esfinge y el templo del Valle de Kefrén son solo algunas de las partes en las que se profundizará. El itinerario prosigue en el sitio arqueológico de Tell el-Amarna, capital del faraón Akenatón. Allí se pueden ver las tumbas de los nobles, un conjunto de tumbas excavadas en la roca, pertenecientes a los altos funcionarios de la corte de Akenatón, que se encuentran entre la capital de Amarna y el Valle Real; así como el Gran Templo de Atón, un gran complejo religioso construido por el faraón Akenatón, dedicado exclusivamente al culto del dios solar Atón. Los restos del templo se encuentran principalmente en forma de fragmentos y cimientos, ya que la ciudad de Amarna fue abandonada y sus materiales reutilizados por faraones posteriores.

La arquitectura de Egipto está muy presente en otro destino popular del país: Abidos. Aquí se encuentra el templo de Seti I, un templo funerario excepcionalmente bien conservado, construido alrededor del año 1300 antes de Cristo por el faraón Seti I y completado por su hijo Ramsés II. Está dedicado principalmente a Osiris, dios del inframundo, y a otros dioses como Horus, Isis, Amón-Ra y Ptah.

Interior de la tumba de Ramsés V y Ramsés VI en el Valle de los Reyes. antimo andriani (Alamy Stock Photo)

Rumbo a los grandes monumentos de la historia de Egipto

“Antes de embarcarnos en un crucero de cuatro días por el Nilo, entraremos de lleno en la arquitectura de Luxor”, subraya Álvaro. La primera parada será en Dendera para visitar el templo de Hathor, uno de los complejos mejor conservados de Egipto, construido en época grecorromana por la dinastía ptolemaica y el Imperio Romano. Está dedicado a Hathor, la diosa del amor, la música y la maternidad. La segunda parada ya sí estará dedicada a Luxor y los templos más importantes de Egipto: el templo de Karnak, un enorme complejo religioso dedicado al dios Amón, donde destaca la sala hipóstila de Ramsés II, uno de los espacios más sorprendentes de la antigüedad. Y, cómo no, el templo de Luxor, que conecta con Karnak por una avenida de esfinges y fue un lugar de coronación para los faraones. Este templo fue diseñado por Amenhotep, el arquitecto de Amenofis III.

La tercera parada, realizada en un día completo, será a la necrópolis de Tebas con el grandioso Valle de los Reyes de Luxor. Aquí hay una visita muy interesante al templo de Hatshepsut, dedicado a la única mujer faraón que reinó el poderoso imperio del Antiguo Egipto durante más de 20 años. El templo dedicado a Amon-Ra, construido por el arquitecto Senenmut, es único por su arquitectura de tres terrazas exteriores comunicadas por una gran rampa.

Tras esta aventura, habrá un crucero de cuatro días para visitar los templos ptolemaicos de la época de Alejandro Magno. Son curiosos porque mezclan la cultura griega con la egipcia. “Por último, llegaremos a Abu Simbel, y terminaremos en Alejandría, que empezó Alejandro Magno y que terminó Cleopatra, la última faraona en tiempos de los romanos”, puntualiza Álvaro Planchuelo sobre el viaje.

La Mezquita de Ibn Tulun, la más antigua de la ciudad de El Cairo. Ivan Sebborn (Alamy Stock Photo)

El viaje culmina en El Cairo con la gran visita al Gran Museo Egipcio (GEM) y al Museo Nacional de la Civilización, más conocido como NMEC. En El Cairo también se realizarán visitas a la Mezquita de Ibn Tulun, la más antigua de la ciudad que ha sobrevivido en su forma original, y que es la mayor mezquita de El Cairo en extensión; la Mezquita del Sultán Hasán, construida a mediados del siglo XIV bajo el encargo del sultán Hasán y a la Ciudadela de Saladino, una fortificación que se alza como un centinela silencioso de piedra y memoria. En su interior, como joya resplandeciente, se encuentra la Mezquita de Muhammad Ali, conocida popularmente como la Mezquita de Alabastro.

Con el barrio copto, nos despedimos de este gran viaje por Egipto. Aquí se encuentran las iglesias antiguas, sinagogas y fortalezas de este barrio histórico, hogar de la comunidad cristiana de El Cairo.

Si quieres viajar a Egipto en 2026, estas son todas las oportunidades que tienes con EL PAÍS Viajes:

*Si quieres más información sobre todos los destinos, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.