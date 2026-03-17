De ruta en moto por las montañas del Atlas de Marruecos

Este año viajamos al Atlas en una ruta con Alicia Sornosa, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en motocicleta y una de las viajeras más experimentadas sobre dos ruedas

Hay aventuras que se viven solo una vez en la vida, y he aquí una de ellas: viajar a Marruecos y hacerlo recorriendo sus mejores paisajes en moto. ¿Cuándo? Este mes de septiembre tendrá lugar uno de los viajes más esperados del año con EL PAÍS Viajes, una aventura dedicada a los amantes de la adrenalina para conocer el corazón del país de la mano de Alicia Sornosa, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo sobre dos ruedas y una de las motociclistas más experimentadas y apasionadas del mundo. Será ella quien, durante nueve días y desde el 29 de agosto, guíe al grupo de viajeros a través de las montañas del Atlas, el desierto y las coloridas y pintorescas ciudades.

Es una oportunidad única de conocer de cerca la cultura marroquí, sus gentes y tradiciones, todo mientras se disfruta de la libertad de la moto y la compañía de otros viajeros apasionados. Ella misma lo explica en una entrevista a EL PAÍS Viajes: “Recorrer Marruecos conmigo es especial. Llevo bajando al reino alauí desde 1996, conozco perfectamente la idiosincrasia del pueblo marroquí y sus diferencias (desde los bereberes a los tuaregs), las últimas carreteras, las mejor arregladas, dónde encontrar los mejores lugares para comer sin ser turísticos… No es un viaje turístico, es el viaje como yo lo haría en moto”.

Lo que lo hace especial es, evidentemente, el vehículo que se utiliza: la moto, como ella señala, despierta mucho más la curiosidad en el destino. “Además al ser un vehículo permeable, sientes ser parte del camino, se huele y se siente lo que te rodea al 100%. Por otro lado, es seguro, porque viajamos con una moto de cierre y un 4x4 con remolque. Y un equipo completamente especializado”. Este viaje tan trepidante, en el que participará un grupo reducido de viajeros, tiene como objetivo la inmersión dentro la cultura marroquí y desafiar los propios límites, disfrutar del compañerismo y, por supuesto, vivir un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre.

Alicia Sornosa en uno de sus viajes a Marruecos. Alicia Sornosa

Con Alicia la aventura está garantizada

Para quienes no la conozcan, esta periodista y motera madrileña lleva toda la vida dedicada a los viajes y a las motos. Hace más de 10 años, emprendió una travesía que la catapultó a la historia como la única mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto en solitario: “En octubre de 2013 regresé a España tras haber recorrido con mi moto los cinco continentes y coronándome como la única europea y mujer de habla hispana de este siglo en haber dado así una vuelta al mundo”. ¡Casi nada!

Después de esa aventura, por supuesto, le han sucedido muchas otras. Publicó su propio libro ‘Toda aventura comienza con un sí’, una crónica de sus hazañas y un manual de motivación para viajeros que buscan inspiración para dar el primer paso hacia la aventura; y la novela ‘360 grados. Una mujer, una moto y el mundo’. Recientemente, junto a sus dos compañeros italianos, logró un hito asombroso al establecer un récord Guinness al recorrer 4.183,3 km en moto sin necesidad de repostar. Este logro no solo destaca su destreza sobre dos ruedas, sino también su espíritu indomable y su deseo constante de ir más allá de los límites convencionales.

Desde hace años realiza viajes de autor como los de EL PAÍS Viajes. “Siempre es una gran experiencia. En mis viajes con EL PAÍS Viajes han surgido parejas y amigos con los que hoy en día quedamos para rodar por España. Nadie vuelve igual, es una experiencia en toda regla… ¡Y algunos repiten!”, subraya. De Marruecos en moto, el viaje que se iniciará a finales de agosto y que ya se ha hecho con anterioridad, tiene algunas partes favoritas. “Me gusta mucho cuando llegamos a Volubilis, una antigua ciudad romana, y el restaurante donde comemos después, es al comienzo del viaje y todo nos asombra. Otro top es la llegada a Zagora, donde es alucinante el cambio de paisaje y el gran palmeral, Patrimonio por la Unesco. Es estar como en otro planeta. Para descansar, tanto los hoteles Hara Oasis como Kasbah Hotel Xaluca Arfoud, son de mis favoritos”.

Sobre el viaje, señala que desde que llegan a Tánger los viajeros empiezan a emocionarse con los paisajes. “Antes de llegar a Chauen, la ciudad azul, ya hemos recorrido un precioso y escondido parque natural entre cañones. El Atlas y su paso por Ifrane impresiona, pero el puerto de Tizi n’Tichka —en el Alto Atlas— a casi 2.000 metros es una parada obligatoria. También lo son los miradores antes de llegar a Zagora, con las palmeras debajo y los pueblos de adobe. Y, en Merzouga, ver la gran duna y rodar en la arena con los quads o ver la kasbah de Ait Ben Adou y las montañas secas, que esconden las gargantas de Todra y Dades: son increíbles y dan ganas de querer parar la moto todo el rato”. Y añade: “Cada año recorremos este país por las zonas menos turísticas para llegar a todo lo que no hay que perderse”.

Las carreteras del Anti-Atlas. Joana Kruse (Alamy Stock Photo)

El recorrido por Marruecos

La aventura del viaje comienza en Tánger, donde una vez allí, se recogen las motos de cada viajero. Una vez visitada la ciudad, la ruta se encamina por una carretera de montaña en dirección a Chauen con su entorno idílico de calles azules en el reino alauí. Desde allí, los motoristas viajarán hasta las ruinas de la antigua ciudad romana de Volubilis, y por la tarde, se visitará la ciudad de Fez y su “Medina Vieja”, que ostenta ser la más grande del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Antes de adentrarse por completo en el Atlas marroquí, hay una parada —como ya nos ha adelantado Alicia Sornosa— en la “pequeña Suiza”, Ifrane. El Atlas de Marruecos es una de las grandes aventuras del viaje porque es un sistema de montañas que recorre el noroeste de África, desde Túnez a Argelia, repleto de paisajes y pueblos donde persiste la tradición y la cultura marroquí más arraigada, la bereber, a la que pertenece la mayor parte de la población. Son unos 2.400 kilómetros cuyo pico más alto es el Toubkal, con 4.167 metros, ya en territorio marroquí.

Por su parte, el Atlas marroquí se divide en medio, alto o pequeño. Los viajeros de EL PAÍS Viajes estarán en la parte media y baja, atravesarán la cordillera del Atlas y los valles del bajo Atlas llegando hasta los palmerales que forman el valle del Ziz, uno de los más grandes del mundo. Para después alcanzar las puertas del desierto del Sáhara y las dunas de Merzouga en el Erg Chebbi. El valle del Ziz es especialmente interesante por las kasbahs y pequeñas aldeas fortificadas, siendo el Ksar Maadid una de las más conocidas.

En el lado oeste del Alto Atlas, las gargantas del Todra son reconocidas mundialmente como uno de los cañones rocosos más espectaculares del mundo. Se encuentran ubicadas a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Tinghir. Además, la carretera que conduce a las gargantas ofrece preciosos paisajes, como Assoul o Ighri, así como una bella vista de un palmeral.

Tastifte es un pueblo tradicional de la provincia de Ouarzazate. Joana Kruse (Alamy Stock Photo)

Los viajeros que recorran esta zona en moto disfrutarán del paisaje de las gargantas y subirán uno de los puertos más increíbles por sus curvas: la garganta del Dades. Finalmente, descansarán en la meca del cine marroquí: Ouarzazate, donde se encuentran los estudios de esta industria herencia de un pasado glamuroso. Aquí se suele visitar la kasbah de Ait Ben Haddou, patrimonio por la Unesco y escenario de películas como La Momia, Gladiator o Lawrence de Arabia.

Ouarzazate también es considerada la puerta del desierto de Marruecos. Es un paisaje verdaderamente sobrecogedor, porque se encuentra a más de 1.000 metros de altitud y está rodeado de la cordillera montañosa. Por supuesto, es un destino turístico de primer nivel en el país por su buena oferta hotelera, y la ciudad combina cultura y ocio. Cuenta con un mercado central, la plaza Al Mouahidine, así como puntos de interés turístico como la kasbah de Ouarzazate o Taourirt, una fortaleza de adobe construida en el siglo XVIII por la tribu Glaoui para controlar la ruta del oro que iba desde Marrakech a Tombuctú. Aún conserva su estructura original con sus torres almenadas y muros de adobe.

Desde aquí la ruta de EL PAÍS Viajes se despide del Atlas para llegar a la ciudad más turística de Marruecos y despedir allí el viaje. Marrakech, como siempre, recibe a los viajeros con una cálida y colorida bienvenida.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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