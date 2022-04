9

Sarah charla con su fisioterapeuta, Víctor, durante la sesión de rehabilitación en el gimnasio del hospital. La niña no va al colegio, no realiza ninguna actividad ni recibe atención a su salud mental. Está sola desde hace cuatro años. Cuando se le pregunta qué cosas le gusta hacer, no sabe qué decir y siempre responde que le gustaría poder empezar algún negocio de costura en la puerta del hospital para ganar algo de dinero.