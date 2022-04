8

Cuando estaba embarazada hace un par de años, Kericho fue atendida por Mariam Nbithe (con una camiseta naranja en la fotografía), voluntaria de salud comunitaria. Su choza está muy alejada de cualquiera de las 55 instalaciones sanitarias más básicas del condado. Al comprobar su estado de salud, ya en las últimas semanas de gestación, su vecina la refirió al centro de salud. Tenía anemia. Kericho dio a luz en el hospital, pero cuando regresó a su chamizo, su pobreza era la misma y las bocas que llenar eran dos más: había tenido gemelos. Ambos cayeron en desnutrición aguda y de nuevo Nbithe tuvo que intervenir y los pequeños se recuperaron. “Antes, si no vendía carbón, no podía comprar alimentos y no comíamos”, explica. “Ahora hacemos desayuno, almuerzo y cena. Me puedo permitir tres comidas al día”, añade con orgullo.