Una doctora realiza anotaciones en el interior de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Rafik Hariri. “Sé que la luz no funciona y me da mucho miedo por las personas que necesitan una máquina para mantenerse con vida. No podemos bajar la guardia. Aquí en la UCI siempre estamos pendientes de todo, pero especialmente de la electricidad”, expresa la médica residente Halima Ali.