Serie Japón. 2018. Jun Wakabayashi.



Muñoz, que ha trabajado con bailarines de muchas disciplinas, del ballet clásico al tango, insiste en que el butoh es otra cosa: “Es un viaje a lo más íntimo del ser humano, a los orígenes, a lo más espiritual. Está vinculado con la vida y la muerte, el placer y el dolor. No es una interpretación, y no puede serlo. Es la expresión genuina de un sentimiento, un dolor primigenio. Y cuando entran en trance, ese sentimiento traspasa sus límites físicos e invade al espectador. Es algo único que me emocionó profundamente y que cambió mi percepción de la belleza del cuerpo humano. Además, a ratos me parecía que delante de mis ojos habían cobrado vida personajes de Caravaggio, Goya o Ribera. Puro claroscuro. Pura emoción”.