7

Todos los días, Gnom Thioro rompe esquemas y cuestiona los roles de género tradicionales en Senegal. “Cuando le conté a mi padre que quería estudiar electricidad me preguntó que para qué, si era un oficio de hombres. Le respondí que no era así y que a mí me interesaba. Me prometió que respetaría mi decisión y lo hizo”.