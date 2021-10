4

“Mientras hacíamos pan, cruasanes y magdalenas aprendí que no hay que rendirse nunca. Si no llego a hacer el curso, seguiría pensando que no cumpliría mi sueño”, explica Abdoulaye Kande, uno de los cinco alumnos de Nostos África, a la derecha en la imagen. Junto a Mamadou Diouf, prepara los ingredientes para elaborar un pastel.