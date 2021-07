1

Julius Bature (29 años. Jos, Plateau, Nigeria)

“Días antes de que me atacaran, escuché que miembros del Sara Suka se encontraban en la ciudad. Como de costumbre, estaban agrediendo a gente. Unos días después fui atacado. Me apuñalaron y me dieron por muerto. Por suerte, sobreviví. Desde el ataque nunca me quedo hasta tarde en la calle por miedo. Ojalá hubiera visto sus caras. A veces tengo pensamientos negativos, ganas de matarlos. No puedo sacarme aquella noche de la cabeza. Simplemente no puedo”. Sara Suka, nombre que significa literalmente apuñalar y cortar, es una banda criminal que se originó al norte de Nigeria.



La fotógrafa y artista visual Etinosa Yvonne (Nigeria, 1989) presentará este trabajo en la edición número 15 de Getxophoto Festival Internacional de Imagen, que se celebrará del 1 al 26 de septiembre en la localidad vizcaína de Getxo.