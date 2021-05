2

Rocío Colmenar, fundadora de Mini Planta, un negocio en internet que ofrece plantas en sus primeros meses de vida y que nació En esta página, begonias, capuchinas (Tropaeolum majus) y nazarenos (Muscari mill). En la página siguiente, borrajas (Borago officinalis), Euphorbia spinosa, Muscari mill y coles de invierno (Brassica napus). en pleno encierro, lo tiene claro: “Nos vimos obligados a estar casi tres meses en casa. Un lugar que hasta entonces y para muchos era más de paso que de recreo. Esa rapidez con la que vivíamos no nos dejaba apreciar nuestro entorno. Se produjo entonces una conciencia de la vivienda. Ya no daba igual no tener luz ni espacio”. La psicóloga Violeta Alcocer redunda en esta idea: “El hogar ha adquirido una relevancia nunca antes vista. Simboliza el lugar seguro. La pandemia nos ha hecho percibir unos elevados niveles de amenaza nada más poner un pie fuera de nuestro hogar.Muchos han sentido la necesidad de cuidar su espacio y las plantas son parte sustancial en esa construcción.

En la imagen, begonias, capuchinas (Tropaeolum majus) y nazarenos (Muscari mill).