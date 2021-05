7

A Ana Joao Afonso Bagine, de 44 años y madres de tres hijos, este proyecto para empoderar a las mujeres artesanas como ella le costó su matrimonio. "Mi hombre me dijo que yo quería hacer demasiadas cosas y me ponía problemas, peleábamos y me pegaba cuando tenía reuniones", revela. Ahora, sueña con triunfar y que su ex se arrepienta de haberla maltratado.